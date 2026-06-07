Adrián López, el escudero de Iñigo que hizo soñar al Villarreal en 2016: ¿recuerdas ese mítico gol?

Villarreal-Liverpool. 2016. Minuto 92. Semifinales de la Europa League. Bruno Soriano levanta la cabeza y encuentra con un envío largo a Denis Suárez. El gallego controla, acelera y sirve el balón para que Adrián López lo empuje a la red. La Cerámica estalla. El Submarino acaricia la primera final de su historia. Aunque el Liverpool acabaría remontando en Anfield, aquel partido quedó para siempre en la memoria de la afición amarilla.

Diez años después, Adrián López vuelve a Vila-real. Lo hace desde el banquillo y no desde el césped. El exdelantero asturiano será el segundo entrenador de Íñigo Pérez en el nuevo proyecto amarillo, convirtiéndose en la mano derecha de uno de los técnicos españoles con mayor proyección del momento.

Adrián tras marcar el gol. / MEDITERRÁNEO

Jugaron juntos en Osasuna

A sus 38 años, la misma edad que el entrenador navarro, Adrián forma parte del reducido círculo de máxima confianza de Íñigo. Ambos llevan trabajando juntos desde 2024 en el Rayo Vallecano, donde construyeron una sociedad profesional que ahora desembarca en el Villarreal.

Su relación, sin embargo, viene de mucho antes. Concretamente de Osasuna. Allí compartieron vestuario durante dos temporadas bajo la dirección de Jagoba Arrasate. Aquella etapa permitió que naciera una amistad que ha terminado trasladándose a los banquillos.

Los dos absorbieron conocimientos de entrenadores con una marcada identidad futbolística. En el caso de Íñigo Pérez, la influencia de Marcelo Bielsa durante su etapa en el Athletic es sobradamente conocida. Adrián, por su parte, acumuló experiencias con algunos de los técnicos más relevantes del fútbol europeo. Diego Simeone le convirtió en una pieza importante del Atlético de Madrid campeón de Liga y Europa League; Julen Lopetegui le dirigió en el Oporto; y Marcelino García Toral lo tuvo a sus órdenes en el Villarreal.

Sus datos de amarillo

Adrián López jugó 40 partidos y marcó 7 goles con el Villarreal en dos etapas, repartidas entre la 2015-16 y la 2016-17; en la primera firmó 23 partidos y 5 goles, incluido el recordado tanto europeo ante el Liverpool que hizo soñar a toda la afición. Ahora, vuelve al Submarino como segundo.

El preparador físico, Javier Mallo

Además, el preparador físico será Javier Mallo, un hombre de confianza de Iñigo Pérez en su etapa en el Rayo Vallecano. Mallo llega al Villarreal con una gran trayectoria. Formó parte del Real Madrid durante una etapa histórica en la que el club blanco conquistó seis Champions League entre 2014 y 2024.