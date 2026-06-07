La crónica | El árbitro impide al Villarreal B en Zamora seguir soñando con el ascenso a Segunda (2-0)

Al Villarreal B lo han bajado este domingo del tren del ascenso a Segunda División. Y lo han hecho con decisiones tendenciosas y determinantes del colegiado andaluz José Antonio Palomares Gutiérrez. El árbitro linense ofreció en el Estadio Ruta de la Plata uno de esos arbitrajes de otra época, de los llamados caseros, puesto que ante la duda, siempre se decantó por el Zamora CF, tanto en las acciones pequeñas como en las de vital importancia.

De hecho, dos decisiones tendenciosas y determinantes, una rigurosa expulsión a Joselillo Gaitán en la primera mitad y un 'penaltito' en contra sacado de la manga en el descuento de la segunda, sirvieron en bandeja el 2-0 para los castellano-leoneses (les valía para ir al tiempo extra tras el 2-0 del Mini Submarino en Vila-real), que luego resistieron en la prórroga para apear al filial amarillo del play-off de ascenso a Segunda División, al haber quedado los rojiblancos 3º del Grupo 1 y los groguets 4º del Grupo 2 (se han suprimido las tandas de penaltis en estas fases de ascenso y se prima el haber quedado en mejor posición en la fase regular).

El Villarreal B, eliminado por el Zamora de la fase de ascenso a Segunda División por la rigurosa actuación del árbitro Palomares Gutiérrez. / Zamora CF

El 2-2 definitivo en el global de la eliminatoria deja con un sabor amargo al club de la Plana Baixa, porque la indignación con el árbitro Palomares Gutiérrez es máxima. Además de expulsar a Joselillo Gaitán antes del descanso y dar el penalti en el 95' al Zamora, expulsó en la prórroga a David Albelda, un indignado técnico groguet por una simple reclamación y había mandado al vestuario por roja también en el tiempo extra a Cheikh Thiam, teniendo luego que rectificar a instancias del VAR.

El desenlace

Un gol tras un penaltito muy riguroso en el minuto 97, en el tiempo añadido de la segunda parte, tras la revisión en el monitor a pie de campo y transformado por Carlos Ramos, sirvió para lograr el 2-0, forzar la prórroga y dirigió al Zamora a la final por el ascenso a LaLiga Hypermotion, que le medirá el Sabadell, tras eliminar a un Villarreal B en inferioridad numérica desde el minuto 45.

El Villarreal B, eliminado por el Zamora de la fase de ascenso a Segunda División por la rigurosa actuación del árbitro Palomares Gutiérrez. / Zamora CF

En un partido que el filial amarillo tuvo controlado en todo momento, el conjunto local niveló en el estadio Ruta de la Plata la derrota por 2-0 del encuentro de ida en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza y se clasificó por su mejor posición en la liga regular.

Doble mazazo

En el minuto 22, un saque de falta de Carlos Ramos, más un centro que un disparo directo, no lo remató nadie y terminó dentro de la portería del equipo de la Plana Baixa para el 1-0, con solo un tanto de ventaja para el resto del duelo, y con la complicación que supuso la expulsión de Joselillo Gaitán en el minuto 45, antes de irse al descanso.

En una acción en el centro del campo en un balón dividido, Gaitán elevó la pierna ante un rival, al que luego se vio en las imágenes que no tocó, apenas rozó, y el colegiado no quiso desdecirse de su decisión pese a la revisión con el monitor a pie de campo. Una roja rigurosa, polémica y que condicionó el resto del encuentro a los amarillos.

El Villarreal B, eliminado por el Zamora de la fase de ascenso a Segunda División por la rigurosa actuación del árbitro Palomares Gutiérrez. / Zamora CF

Tras sostener bien el duelo en el segundo acto, con tan solo un par de ocasiones en la recta final (una parada de Rubén Gómez y un cabezazo local que salió fuera), ya en el 96, unos instantes antes del final del tiempo añadido decretado, el árbitro señaló el punto de penalti de forma muy rigurosa tras la revisión en el vídeo de una acción dentro del área del Villarreal.

La pena máxima la transformó Carlos Ramos, de nuevo, en el 97 para igualar el marcador, forzar la prórroga y con la ventaja ya en la eliminatoria, y con un futbolista más, que finalmente aprovechó.

El Villarreal B dio la cara, en el global de la eliminatoria fue mejor y se despide del sueño del ascenso por la determinante actuación del colegiado, que empujó al Zamora a superar la eliminatoria y meterse en la final.

La ficha técnica

--Zamora CF: Sobrón; Moreno (Loren, min. 71), Codina (Merchán, min. 80), Luismi, Erik Ruiz; Markel (Mario García, min. 71), Carlos Ramos, Sancho (Sergi, min. 93), Abde Damar (Carbonell, min. 59 (Sy, min. 117)); Kike Márquez y Losada (Romero, min. 80).

--Villarreal B: Rubén Gómez (Yakiv, min. 90); Budesca, Sierra, Lautaro, Eneko (Eto'o, min. 95); Alassane Diatta (Cheikh, min. 65), Carlos Maciá; Joselillo Gaitán, Bonafé (Nizar, min. 46); Hugo López (Valou, min. 80) y Ayman (Albert García, min. 46 (Cabanes, min. 84)).

--Goles: 1-0. Min. 21: Carlos Ramos. 2-0. Min. 90+7: Carlos Ramos, de penalti.

--Árbitro: José Antonio Palomares Gutiérrez (Comité Andaluz), asistido en las bandas por Javier Antolín y Roberto Domínguez; y Javier Figueiredo como cuarto árbitro. Por el Villarreal B, mostró cartulinas amarillas a Lautaro, Rubén Gómez, Sierra, Budesca, Cheik, Maciá, y roja directa a Joselillo Gaitán, en el 45’, y a David Albelda, entrenador del Villarreal, en el 115'. También fueron amonestados los rojiblancos Abde, Luismi Luengo y Loren.

--Estadio: Ruta de la Plata.

--Entrada: 7.123 espectadores.

--Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de la primera eliminatoria del play-off de ascenso a Segunda División, tras el 2-0 de la ida a favor del Villarreal B.