Villarreal CF | El Elche se proclama campeón de LaLiga Futures en Vila-real

La Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica volvió a reunir durante cuatro días a las mejores canteras del fútbol nacional con motivo de la XXXIII edición del Torneo Nacional Pamesa LALIGA FC Futures. El campeonato Sub-12, celebrado desde el jueves hasta este domingo, ha concluido con la victoria del Elche CF, que se impuso al Real Madrid por 2-3 gracias a un doblete de Dani Martínez y otro tanto de Gerard para conquistar por primera vez la edición nacional.

El torneo arrancó con el tradicional acto de inauguración, en el que fueron presentados los 20 equipos participantes. Desde ese momento, Vila-real se convirtió en el escenario del fútbol formativo de más alto nivel, congregando a cientos de aficionados que pudieron disfrutar de las futuras promesas de este deporte.

La fase de grupos comenzó el viernes y dio paso a unas eliminatorias tremendamente disputadas en las que los clubes lucharon por un puesto en la gran final. A lo largo de la competición se disputaron un total de 55 encuentros sobre los terrenos de juego de la Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica, que volvió a consolidarse como una referencia para este prestigioso campeonato.

Los jugadores del Villarreal concentrándose antes del partido de octavos ante el Alavés. / VILLARREAL CF

Por su parte, el Villarreal completó una notable fase de grupos y terminó líder del Grupo D tras sumar siete puntos. Los amarillos vencieron a Osasuna (0-1) y Atlético de Madrid (0-3), además de empatar ante el futuro campeón, el Elche (2-2). Sin embargo, su recorrido finalizó en los octavos de final, donde cayó en la tanda de penaltis frente al Deportivo Alavés (5-6) después de un empate sin goles en el tiempo reglamentario.