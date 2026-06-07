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La previa | El Villarreal B debe hacer bueno el 2-0 en Zamora para meterse en la gran final

El joven equipo de David Albelda examina su madurez y personalidad ante un Zamora que echará el resto en busca de la remontada

Ayman, Joselillo y Budesca,

Ayman, Joselillo y Budesca, / VILLARREAL CF

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Aitor Aguirre

Vila-real

El Villarreal B está viviendo una temporada de ensueño. Los primeros meses fueron de aprendizaje pero los pupilos de Albelda fueron entendiendo la competición con una velocidad de crucero. Para que el lector se haga una idea, pasó de ser un conductor en prácticas a tomar las rotondas con habilidad y estacionar a la primera.

El filial amarillo afronta esta tarde (18.30 horas, Dazn) la vuelta de la semifinal del play-off en Zamora y deberá hacer bueno el 2-0 de la ida para meterse en la final, donde el Sabadell espera rival viendo el partido con palomitas.

Será un escenario ideal para comprobar si la nueva camada ya está lista para un viaje de 500 kilómetros y una carretera llena de curvas sin perder el control.

Los jugadores del Villarreal B celebran en 2-0 Joselillo Gaitán frente al Zamora en el Mini.

Los jugadores del Villarreal B celebran en 2-0 Joselillo Gaitán frente al Zamora en el Mini. / Toni Losas

Los ecos de 2009 y 2022

La nueva generación del Mini Submarino está pisando fuerte y Albelda ha tenido la virtud de sacar todo el jugo a la naranja. De fondo ya aparecen los ecos de 2009 y 2022, las dos ocasiones en las que el B ascendió a Segunda.

Ahora, otra camada se abre paso. La seguridad de Rubén Gómez, el poderío de Jean Valou, la profundidad de Budesca, la pausa de Maciá, el despliegue de Diatta, las diabluras de Joselillo Gaitán, eldesparpajo de Hugo López o los regates de Nizar son algunas de las piezas clave de un filial que está ante una oportunidad única de acercarse al fútbol profesional, con el primer equipo como sueño.

Hugo López intenta deshacerse de varios jugadores del Zamora en el partido del Mini.

Hugo López intenta deshacerse de varios jugadores del Zamora en el partido del Mini. / Toni Losas

Un marcador engañoso

El 2-0 es una renta importante, pero también un resultado peligroso. El Zamora ha hecho un llamamiento a su afición y el Ruta de la Plata apunta a caldera. Un gol local cambiaría por completo el estado emocional de la eliminatoria. La advertencia más reciente la dejó el Sabadell, capaz de remontar al Real Madrid Castilla una ventaja idéntica sin necesidad de forzar la prórroga. En el caso del Villarreal B, el tiempo extra beneficiaría al Zamora, que pasaría en caso de empate tras 120 minutos por su mejor posición en la liga regular. No habrá penaltis.

Una dinámica que asusta

Los números del filial, eso sí, invitan al optimismo. De los últimos 24 partidos solo ha perdido uno... y ese resultado le valdría para pasar (1-0 en Teruel). Además, durante toda la temporada solo ha caído una vez por dos goles de diferencia, un marcador que mandaría la eliminatoria a la prórroga.

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Imagen de posibles alineaciones.

Imagen de posibles alineaciones. / MEDITERRÁNEO

Vuelve Albert García

Una de las buenas noticias para Albelda es el regreso de Albert García, delantero titular durante buena parte del curso. El once no debería diferir demasiado del que logró la victoria en el Mini Estadi. El filial está a 90 minutos de una final y de seguir alimentando un sueño que parecía lejano. Zamora dictará sentencia. Resistir y soñar.

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