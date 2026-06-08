Villarreal CF | Entrevista a Iñigo Pérez (Parte I): "La expectativa es muy alta, por ello nos vamos a exigir para buscar la excelencia"

Tiene una sonrisa angelical, un rostro agradable y un accionar pausado, calmado... Joven, afable, muy dialogante y gesticulante, Iñigo Pérez es una de esas almas blancas con las que da gusto cruzarte en el camino. Un ser puro. Un hombre que confiesa no prodigarse en conceder entrevistas porque afirma exponerse demasiado, como buen libro abierto que es.

El nuevo entrenador del Villarreal CF recibió a Meditarráneo en la primera entrevista a un medio de comunicación desde que firmó por el club de la Plana Baixa por las próximas tres temporadas.

Tras una semana en Vila-real, conociendo la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, el modo de vida de la Cantera Grogueta, las instalaciones, empleados y planificando la pretemporada -además de acudir al Torneo LaLiga Futures Pamesa-, el técnico navarro se abre para que conozcamos un poco más de él. Una persona que, por un lado es reflexiva, amante de la montaña e incluso algo solitaria, pero que se mezcla con el rock and roll que él mismo ha heredado de la Txantrea, el reivindicativo el barrio de Pamplona construido en 1952 por sus vecinos y que es el símbolo de la lucha obrera en la capital de Navarra.

Iñigo Pérez, nuevo entrenador del Villarreal CF, en el Estadio de la Cerámica de Vila-real, la que será su casa las tres próximas temporadas. / Villarreal CF

Estudioso, obsesivo del trabajo y futbolero hasta incluso autoproclamarse friki, Iñigo llega al Villarreal con la idea de seguir manteniendo el nivel competitivo que ha llevado al Submarino a ser tercero en Liga y estar en Champions, con la ambición, por qué no, de poder ganar algún título de groguet.

-Parece que ha caído de pie. ¿Eso le da miedo o tranquilidad?

Creo que caer de pie siempre es mejor que caer de otro forma. Aunque a veces eso lo hace más difícil porque la expectativa es alta. Eso habla del nivel de exigencia que hay aquí en el club. Aunque debo reconocer que también mi expectativa sobre el club es muy alta. Lo que hay que hacer es exigirse, buscar la excelencia y mantenerla, porque yo creo que es el único modo que vamos a tener de seguir cosechando los mismos resultados que viene obteniendo el Villarreal.

-¿Está yendo todo muy rápido?

Mucho. Es cierto que hace prácticamente tres años dejaba de ser futbolista y me embarcaba con Andoni (Iraola) en una experiencia nueva, que siempre me había apasionado. Pero es cierto que ha llegado de manera muy rápida y que uno no espera. Luego la experiencia fallida en Inglaterra el fútbol me ha proporcionado la opción de ser primer entrenador y en apenas dos años estoy aquí en Villarreal. Solemos hablar de la falta de conciencia de las cosas porque no tenemos perspectiva y en este caso es así.

Sonriente e ilusionado, Iñigo Pérez posa en el que será su nuevo banquillo en el Estadio de la Cerámica. / Villarreal CF

-Su vocación de entrenador ya le venía de futbolista. ¿Cierto?

De futbolista pensaba demasiado y ahora eso me ha servido para ser entrenador, supongo. He vivido como jugador varias situaciones complicadas. Hay muchos que pueden ser excelentes en su carrera pero el resto tenemos que sobreponernos y pelear por permanecer. En su un momento que me ayudaron a no desviarme del mismo camino. Y ahora me ayudan a ser entrenador.

-Esas situaciones complicadas comienzan con en «no» de Marcelo Bielsa en el Athletic, que usted supo revertir.

Fue muy duro al principio. En el Athletic todos somos una familia y yo llegué al club a los 13 años. Y el primer día de pretemporada, cuando llegó Marcelo, con la ilusión que teníamos todos, a los 10 minutos de presentarse nos descartó a ocho jugadores sin vernos entrenar. Fue un momento difícil, pero yo seguí con el mismo patrón de conducta que llevo ahora como entrenador: seguir mi camino y trabajar y entrenar más fuerte. Por suerte, hubo lesionados, el míster me probó y finalmente pude convencerle.

Iñigo Pérez, visitando a los jugadores del Villarreal CF alevines participantes en LaLiga Futures Pamesa.. / VILLARREAL CF

-Superó el escollo con creces hasta tal punto de que comenzó a ser alumno de Bielsa siendo incluso jugador suyo. Y ahora es uno de sus discípulos, ¿verdad?

-Sí, él es una de las personas en las que más he creído, no solo en su idea futbolística, sino en una manera de desarrollarse y de moverse por la vida. Tuve la mala fortuna de la segunda temporada de Marcelo de lesionarme el tobillo, una fractura bilateral, y estuve prácticamente diez meses inhibido de poder jugar. Él se dio cuenta en el primer año juntos que me interesaba mucho por el juego y me propuso que mientras estuviera de baja por l a lesión realizar varios trabajos de análisis para el equipo. Y lo hice. Después hemos compartido muchas horas de análisis por la amistad generada. He hecho diferentes trabajos para él. Conversaciones. No cabe duda que tener de guía a alguien como Marcelo es tener al mejor maestro posible.

-Se habla de Iñigo Pérez como un gran gestor de grupos. En el Villarreal da un salto de nivel en cuanto al potencial de la plantilla.

-El jugador de fútbol es egoísta. Quiere obtener rendimiento, jugar bien, tener una carrera muy provechosa para ganar dinero y tener tranquilidad para su familia. Ese egoísmo, el entrenador lo debe conocerlo para entregarles situaciones que les den beneficio. El fútbol ha cambiado mucho. Ahora no hace falta decirle al jugador que tiene que descansar, qué tiene que comer, que tiene que ir antes al gimnasio y una hora después del entrenamiento, a qué ritmo debe trabajar en cada sesión... Son chicos muy concienciados. Por tanto, la parte en la que más me tengo que expandirme como entrenador y mejorar es la de intentar convencerles, generar creencia o una fe hacia una idea de juego y en lo que fuera que necesitemos a lo largo del año.

-¿Le preocupan los egos?

-Muchas veces los jugadores son más difíciles por los mensajes que ellos consumen y reciben de sus entornos, de las redes sociales o de situaciones mediáticas, se van creyendo esa idea y se van convirtiendo en una especie de semidioses. Y tengo claro que los dioses semidioses no son corregibles. Al menos pienso que el Villarreal no hay semidioses, sino que son personas diferentes, que sean de uno u otro lado, que hablan uno u otro idioma, pero que reman en la misma dirección. Es lo que he visto en el Rayo Vallecano. Igual no han costado 30 millones de euros, igual no han jugado tantos mundiales, pero al final son personas. Y siempre, a través del cariño, a través del amor... siempre se abre una grieta por la cual uno puede empezar a trabajar con ellos e inculcarles tu idea.

-Este club ha vivido dos semifinales de Champions y ha ganado la Europa League. ¿Sabe de la presión y exigencia que va a tener?

-Creo que hay que aceptarla, creo que es un desafío importante. No creo que la presión o exigencia nos imponga o que el temor o el miedo aparezca. Está claro que si los resultados de inicio son buenos nos va a ayudar después a desplegar bien el trabajo, pero creo que hay que aceptar las realidades. En el Athletic tienes una realidad, en Vallecas otra, y en Soria era otra, y lo que hay que hacer es adaptarse. Aquí es lo mismo, venimos a un club muy importante, que frecuentemente juega en Europa, que va a encadenar dos años seguidos jugando Champions, que ha quedado tercero… Y esa aceptación ya está hecha.

Iñigo Pérez, ya es el nuevo entrenador del Villarreal. / MANOLO NEBOT_ROCHERA

-Entonces, ¿qué podemos esperar del Villarreal de Iñigo Pérez?

A partir de ahí, el nivel de excelencia y de perfección debe ser el máximo, no podemos tener otra mira. Y a partir de ese momento, todo lo que se logre que sea lo más alto posible. Creo que es fútbol y al final todos sabemos de qué va esto. Ojalá podamos tener acierto y mantener este tipo de resultados que viene teniendo el Villarreal.

-La afición está muy ilusionada con el aire fresco y nuevo que le va a dar usted al equipo. ¿Iñigo es un enamorado del 4-2-3-1?

Sí, soy un técnico que frecuenta este sistema, aunque entendiendo que el sistema jamás se mantiene como cuando se empieza un partido, no permanece inalterado. Luego tiene que ser un sistema muy versátil, muy dinámico. Con presión alta, permaneciendo mucho en campo rival, con laterales altos, con velocidad… Pienso que siendo protagonista en los partidos y estando más cerca del área rival es más fácil hacer daño y difícil que te lo hagan. Y a partir de esta estructura es como más cómodo me encuentro para encontrar soluciones y herramientas a los jugadores. Pero podemos variarlo, podemos amoldarnos a otras formas, a los jugadores que tengamos, al rival que enfrentemos… Creo que la capacidad de adaptación del entrenador y los jugadores tiene que ser uno de los puntos clave que podamos desarrollar.

Iñigo Pérez, durante su presentación como nuevo entrenador del Villarreal junto al consejero delegado amarillo, Fernando Roig Negueroles. / Manolo Nebot

-¿Cómo vas a conseguir que el jugador cambie el chip tras casi tres temporadas con Marcelino?

En mi opinión, lo que un entrenador no puede provocar cuando entra en un equipo es destrucción. Me tocó cuando entrené a mitad de año en el Rayo y no lo hice, y ahora en el Villarreal tampoco lo voy a hacer. No puedo generar un trauma en la plantilla, generar destrucción de algo que funciona, a la vista está en los resultados. Aunque tampoco puedes perder tu identidad, porque eres de un modo que ha sido visto por la gente que te ha fichado y quieren que tú eso lo mantengas.

-¿Y cuál es el secreto para ello?

Ser capaz de diseñar un proceso, un método en el que el jugador sienta que todo lo bueno que había antes se conserva, todo lo que gusta de antes se mantiene, y encima note que aquello que le estemos dando nuevo les ayuda a mejorar. Darles más herramientas o diferentes, para que vean que son capaces de jugar de otro modo y de ser igual o mejores futbolistas. Esa es la idea. Es difícil de hacerlo y fácil hablarlo, pero es un proceso en el que gasto muchas horas al día en el pensamiento y sé cómo hacerlo.

Iñigo Pérez, durante su presentación como nuevo entrenador del Villarreal junto al presidente amarillo, Fernando Roig. / Manolo Nebot

-Tendrá que estudiar bien a una plantilla de calidad y perfiles muy definidos. ¿Cree que se va a adaptar más usted a ellos o viceversa?

Hay que ver todos los vídeos posibles y partidos que podamos en el Villarreal de esta temporada, clips individuales de cada jugador, los que están en el Mundial... Creo que ese estudio hay que hacerlo, porque si no lo haces sí que tienes probabilidades de fallar. A partir de ahí, habrá que tenerlos en el día a día y estar sereno precisamente para que tu visión y tu intuición te digan situaciones que no esperabas de jugador, de posiciones... Pienso que hay que estar abierto de miras. No podemos solo centrarnos en la ciencia, en el análisis, sino cuando llegas a algún sitio nuevo, tener cierta apertura para ver cosas que de repente no las esperabas.

-¿Cómo va a jugar el Villarreal de Iñigo teniendo que lidiar con tres competiciones tan exigentes? Porque usted insiste mucho en desnaturalizar los torneo.

-Quiero que sea un equipo que conserve todas las fases del juego que hace bien ahora, no quiero eliminar ninguna de las situaciones que, cuando yo he analizado como rival al Villarreal, he dicho «uufff, qué difícil es combatir esto o qué difícil es atacar esto otro». Creo que hay que hacer un ejercicio de conservación. Y después, con esto de jugar Copa del Rey, Liga y Champions, creo que el proceso más importante que tengo que implantar, y que ya he llevado a cabo en el Rayo, es desnaturalizar las competiciones y convertir al jugador en alguien como una especia de robot mentalmente en el que vaya a jugar a cualquier campo y quiera ganar. Independientemente del rival, de la competición, del momento, del resultado, eso es algo que quiero incluir, que tenga que ver más con el aspecto mental y emocional. Después, a nivel futbolístico, si me dices cuál es la característica que más quiero de mi equipo: versatilidad, verticalidad, que sea capaz de aceptar cualquier tipo de reto o de forma de jugar y que esa capacidad de adaptación esté constantemente al servicio de la gente que observa. Yo quiero ganar, pero no olvidemos que el fútbol es un juego, y quiero que la gente cuando vaya a La Cerámica le guste lo que ve, esté contenta con el equipo, le ilusione, le emocione... Es un punto muy importante porque al final es un juego y no podemos sólo centrarnos en ganar o en perder.

Iñigo Pérez, durante su presentación como nuevo entrenador del Villarreal junto al presidente amarillo, Fernando Roig. / Manolo Nebot

-Hablando de ganar y perder. Usted ha perdido finales como jugador y como entrenador. ¿Espera ganar alguna con el Villarreal?

-Sobre ganar o perder finales tengo mi propio punto de vista. Yo perdí una final de Europa League ante el Barça, pero fue hace mucho y ya no tengo dolor. El otro día perder la Conference con el Rayo nos dolió muchísimo, lo vamos a llevar un tiempo dentro, pero creo que se irá pasando. Y también pienso que si ganas un título, ese estado de felicidad extrema no te va a acompañar el resto de tu vida. Por tanto, es mejor ganar las finales, y ahora me gustaría ganar con el Villarreal, pero tampoco creo que sea algo que te vaya a acompañar toda tu vida si ganas, igual que no puedas soportar ese dolor si pierdes.

-Esta etapa acaba de empezar, pero ¿qué sensación tienes del club, del recibimiento y el trato?

-Estoy pleno. Yo no tomo las decisiones en base a posiciones económicas. No estoy aquí ni por dinero ni por prestigio, pero en el Villarreal todo ese tipo de circunstancias se dan. Estoy feliz, sobre todo porque desde las primeras conversaciones con Fernando (Roig Negueroles) todo ha sido muy positivas. Y el día de cerrar mi fichaje me hizo mucha ilusión conocer a Fernando Roig (padre) porque todo el mundo que ha visto fútbol desde niño lo tiene como un referente. Entonces, ver cómo se dirige a mí, a mi esposa, a su familia, que vengan sus nietos, me hizo mucha ilusión. Son pequeños detalles que van más allá de la grandeza de este club, de la plantilla que tiene o de que juegue la Champions. Me identifico mucho con la filosofía del club y su sentido de pertenencia. Estuve cuatro años en el Numancia, que también es un club familiar. Siempre los he comparado. Para mí, el Villarreal es un Numancia que juega la Champions.

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