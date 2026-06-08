El Villarreal presenta la equipación para la temporada 2026/2027 con una importante novedad

El Villarreal CF ya luce nueva piel para la temporada 2026/2027. La primera equipación del Submarino, diseñada por Joma, apuesta por el amarillo clásico, incorpora materiales reciclados y ya está disponible en la tienda oficial del club.

Descripción

El Villarreal CF ya tiene nueva camiseta para la temporada 2026/2027. El club de la Plana ha activado en su tienda oficial la venta de la primera equipación del Submarino, una prenda que vuelve a poner el foco en el color más reconocible de la entidad y que llega con un mensaje claro: “Hecha para fluir”. La camiseta, fabricada por Joma, aparece ya disponible con un precio de 72,90 euros, impuestos incluidos y con el envío calculado en el momento del pago.

La nueva camiseta del Villarreal se presenta como una equipación ligera, transpirable y pensada tanto para el terreno de juego como para el día a día de la afición grogueta. Según la descripción oficial del producto, el clásico amarillo del club “vuelve a vestir” al equipo en una camiseta diseñada para no poner límites y para acompañar al futbolista “dentro y fuera del campo”.

Uno de los elementos más destacados de la nueva piel amarilla es su apuesta por la sostenibilidad. La camiseta está confeccionada al 100% con poliéster reciclado, un tejido técnico obtenido a partir de la transformación de residuos plásticos. La tienda oficial subraya que este proceso permite reducir en un 75% las emisiones de CO₂, sin renunciar a las prestaciones exigidas en el fútbol profesional.

En el apartado técnico, Joma incorpora tres soluciones orientadas al alto rendimiento. La camiseta cuenta con Micro-Mesh System, con paneles de ventilación en las zonas de mayor sudoración; acabado Jacquard, con pequeños gráficos integrados en el tejido para mejorar la transpirabilidad; y costuras planas Flatlock, pensadas para reducir rozaduras y aumentar la comodidad durante el movimiento.

Imagen de la camiseta y el pantalón de la web del Villarreal. / VILLARREAL CF

Disponibilidad

La camiseta está disponible en un amplio abanico de tallas, desde la 6XS hasta la 4XL, y permite añadir parche de competición, con opciones de LaLiga y Primera Federación Femenina. Además, la tienda oficial ofrece personalización con nombre y dorsal de jugador por 16,90 euros, solo nombre por 8,95 euros o solo dorsal por 7,95 euros.

El cambio

La presentación de la equipación 2026/2027 llega después de una temporada en la que el Villarreal apostó por un cambio visual muy llamativo. La primera camiseta 2025/2026 dejó de ser completamente amarilla e incorporó por primera vez una franja azul vertical, un giro que Joma y el club definieron como un antes y un después en la identidad visual del Submarino Amarillo.

Ahora, la nueva camiseta devuelve el protagonismo al amarillo y conecta con la imagen más reconocible del Villarreal CF, un club que mantiene en su equipación uno de sus grandes símbolos de identidad. La prenda ya se puede adquirir en la tienda oficial, donde también aparecen el pantalón y las medias de la primera equipación 2026/2027.