Las confesiones del mundialista portugués Renato Veiga: "El Villarreal me ha ayudado a crecer"

Renato Veiga ha encontrado en el Villarreal CF algo más que un club en el que estabilizar su carrera. El central portugués, una de las grandes apuestas del Submarino en la última temporada, ha reconocido desde la concentración de Portugal que su paso por La Cerámica ha sido clave para dar un salto competitivo en un momento decisivo de su trayectoria. Con 22 años, el defensa afronta ahora el reto del Mundial 2026 después de una campaña en la que encontró en el conjunto amarillo la regularidad que buscaba.

El futbolista luso analizó en la concentración de la selección portuguesa en Oeiras, en el área metropolitana de Lisboa, y dejó una reflexión que explica bien lo que ha significado su temporada en el Villarreal. “Fue un año en el que jugué mucho, era algo que buscaba. Jugar y tener rotación durante el año es muy importante para un jugador, sobre todo para uno de mi edad”, afirmó Veiga, satisfecho por la continuidad que ha tenido en el equipo castellonense.

Renato Veiga abraza a Mikautadze tras un gol del Villarreal. / Manolo Nebot

La estabilidad que necesitaba en La Cerámica

Renato Veiga llegó al Villarreal a principios de temporada después de una campaña anterior dividida entre el Chelsea y la Juventus de Turín, dos escenarios de máxima exigencia, pero también de menor continuidad. En La Cerámica, sin embargo, encontró un contexto diferente: confianza, minutos, responsabilidad y un papel importante dentro de una plantilla que terminó firmando una excelente campaña en LaLiga.

El central portugués fue uno de los jugadores de confianza de Marcelino García Toral, que vio en él un perfil moderno, competitivo y con margen de crecimiento. Zurdo, poderoso en los duelos, con buena salida de balón y capacidad para actuar como central, lateral izquierdo o incluso en posiciones más adelantadas, Veiga encajó en una defensa que necesitaba jerarquía, físico y personalidad.

Mikautadze y Renato Veiga celebran un gol del Villarreal. / GABRIEL UTIELBLANCO

Su temporada no solo le permitió consolidarse en el Villarreal, sino también reforzar su posición en la selección portuguesa. El defensa dio un paso adelante en un club que compitió por objetivos ambiciosos y que acabó LaLiga en tercera posición, logrando el billete para la próxima Champions League. En ese entorno, Veiga ganó poso, experiencia y madurez.

“Todavía estoy muy lejos de lo que aspiro a ser”

Pese a su buen rendimiento, Renato Veiga mantiene un discurso ambicioso. El portugués no se conforma con lo conseguido y entiende que su etapa en el Villarreal debe ser solo un punto de partida. “Me hizo bien jugar constantemente y a un alto nivel. Pero todavía estoy muy lejos de lo que aspiro a ser”, añadió el defensa.

Baño de masas de Nicolas Pepe y Renato Veiga en Vila-real. / MANOLO NEBOT

Esa frase resume el momento que atraviesa el futbolista: satisfecho por el crecimiento, pero consciente de que su techo todavía queda lejos. En el Villarreal se ha ganado el reconocimiento por su personalidad y por su capacidad para adaptarse a diferentes escenarios de partido. Marcelino le utilizó como una pieza importante en una temporada larga, exigente y marcada por la necesidad de competir en la zona noble de la clasificación.

Para el club amarillo, su evolución confirma el acierto de una operación estratégica. Renato Veiga no llegó únicamente como un refuerzo inmediato, sino como un futbolista de presente y futuro. Su contrato de larga duración y su margen de progresión encajan con la idea del Villarreal de construir una plantilla competitiva, joven y con recorrido internacional.

Renato Veiga, en un duelo aéreo junto a Axel Witsel. / Agencias

Un mundialista amarillo con Portugal

La buena temporada en el Villarreal tendrá ahora premio en el mayor escaparate posible. Renato Veiga se encuentra concentrado con Portugal, que ultima su preparación antes de viajar al Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. El central forma parte de una generación portuguesa de enorme talento y llega a la cita con la confianza reforzada por su rendimiento en LaLiga.

El combinado dirigido por Roberto Martínez derrotó a Chile por 2-1 el pasado sábado y este miércoles disputará ante Nigeria su último amistoso antes de partir hacia el torneo. Veiga, que se ha consolidado como una alternativa fiable para la zaga, afronta la cita con prudencia, pero también con la ambición propia de una selección acostumbrada a competir por todo.

“Somos candidatos, pero no favoritos”, aseguró el jugador del Villarreal, que aun así recordó que Portugal es “una de las mejores selecciones del mundo”. Una declaración que encaja con el perfil competitivo de un equipo que cuenta con talento, experiencia y fondo de armario en todas sus líneas.

Baño de masas de Nicolas Pepe y Renato Veiga en Vila-real. / MANOLO NEBOT

Colombia, Uzbekistán y RD Congo, rivales en el Grupo K

Portugal disputará la primera fase del Mundial encuadrada en el Grupo K, junto a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. Será un grupo con perfiles muy distintos: una Colombia potente y competitiva, una Uzbekistán que llega con ilusión a una gran cita internacional y una RD Congo con físico y talento en varias ligas europeas.

Para Renato Veiga, el Mundial representa una oportunidad de confirmar su crecimiento en un escenario global. El central llega después de un año en el que ha acumulado minutos, ha ganado confianza y ha demostrado que puede competir de forma estable en un club de máxima exigencia como el Submarino.

El Submarino, además, seguirá muy de cerca su evolución. La presencia de Veiga en el Mundial también refuerza el prestigio internacional del Villarreal, que vuelve a colocar futbolistas en una gran cita de selecciones y confirma el nivel competitivo de una plantilla que la próxima temporada regresará a la Champions.

Renato Veiga conquistó con Portugal la UEFA Nations League ganando la final a España el pasado mes de junio. / Agencias

El Villarreal, clave en su madurez

Renato Veiga necesitaba continuidad y el Villarreal se la ha dado. Necesitaba un entorno competitivo y LaLiga le ofreció partidos de máxima exigencia cada fin de semana. Necesitaba confianza y Marcelino le entregó minutos en una temporada de alta presión. El resultado es un futbolista más hecho, más seguro y más preparado para competir con Portugal en el Mundial.

Su confesión desde Oeiras no es menor. El defensa reconoce que el Submarino le ha ayudado a crecer y que su paso por La Cerámica ha sido fundamental en su evolución. Para el club amarillo, es también una confirmación: la apuesta por Renato Veiga empieza a dar frutos y el Mundial puede ser el gran escaparate para un jugador llamado a ser importante en el presente y en el futuro del Submarino.