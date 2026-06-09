El Villarreal extiende sus redes internacionales: ahora con un nuevo campus en Ecuador

El Villarreal CF continúa dando pasos firmes en su estrategia de crecimiento internacional. El club amarillo, a través de su proyecto Villarreal Academy, celebrará este verano una nueva edición de su campus formativo fuera de España, en esta ocasión en Ecuador, donde pondrá en marcha el Villarreal CF Camp Ecuador 2026 en colaboración con Global Sport Talent.

La cita tendrá lugar del 20 de julio al 7 de agosto en las instalaciones del Colegio Intisana, ubicado en Quito, capital del país ecuatoriano. El campus está dirigido a niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 20 años, que tendrán la oportunidad de vivir una experiencia futbolística inspirada en la metodología oficial del Villarreal CF, uno de los clubes españoles con mayor reconocimiento en el trabajo de cantera y formación de talento.

La metodología del Villarreal CF llega a Quito

El objetivo principal del Villarreal CF Camp Ecuador 2026 es acercar a los jóvenes futbolistas ecuatorianos el modelo de trabajo que caracteriza al Submarino Amarillo. La Villarreal Academy trasladará a Quito una propuesta basada en el desarrollo integral del jugador, combinando aspectos técnicos, tácticos, físicos y educativos dentro de un entorno competitivo, formativo y adaptado a las diferentes edades de los participantes.

El nuevo campus de la villarreal CF Academy será en las instalaciones del Colegio Intisana, ubicado en Quito (Ecuador). / Colegio Intisana

La metodología del club amarillo se ha convertido en una de las señas de identidad de la entidad castellonense, con una apuesta clara por la formación, la detección de talento y el acompañamiento del futbolista en todas sus etapas de crecimiento. En este sentido, el campus no solo busca mejorar las condiciones deportivas de los asistentes, sino también transmitir valores como el esfuerzo, el compañerismo, la disciplina, la humildad y la capacidad de aprendizaje.

Durante las jornadas de entrenamiento, los participantes trabajarán fundamentos propios del juego, como la técnica individual, la toma de decisiones, el posicionamiento, la coordinación, la finalización, la interpretación del juego colectivo y la mejora de hábitos competitivos. Todo ello bajo una estructura pensada para que cada futbolista pueda evolucionar en función de su nivel, su edad y sus necesidades concretas.

Entrenadores del Villarreal CF del 3 al 7 de agosto

Uno de los grandes atractivos del programa llegará en la recta final del campus. Del 3 al 7 de agosto, el Villarreal CF Camp Ecuador 2026 contará con la presencia de entrenadores del Villarreal CF, que se desplazarán hasta Quito para dirigir sesiones específicas y compartir con los jóvenes participantes los principios de trabajo que identifican a la cantera grogueta.

La presencia de técnicos del club permitirá que los asistentes conozcan de primera mano la forma de entrenar, competir y entender el fútbol dentro de la estructura amarilla. Además, todos los jugadores y jugadoras recibirán una evaluación técnica individual, una herramienta clave para analizar sus condiciones, sus puntos fuertes y los aspectos en los que pueden seguir creciendo.

Esta evaluación supondrá también una oportunidad para aquellos jóvenes que destaquen durante el campus, ya que los participantes podrán optar a una experiencia deportiva en España para conocer más de cerca el entorno formativo del Villarreal CF. Se trata de un aliciente importante para muchos futbolistas ecuatorianos que sueñan con dar un paso más en su desarrollo y vivir una experiencia vinculada al fútbol europeo.

El nuevo campus de la villarreal CF Academy será en las instalaciones del Colegio Intisana, ubicado en Quito (Ecuador). / Colegio Intisana

Una alianza estratégica con Global Sport Talent

El proyecto nace de la colaboración entre la Villarreal Academy y Global Sport Talent, organización ecuatoriana especializada en la creación y gestión de proyectos deportivos nacionales e internacionales. Esta alianza permitirá llevar a Ecuador un programa formativo de primer nivel, diseñado para conectar el talento local con una estructura profesional reconocida en el fútbol español.

Desde Global Sport Talent destacan la importancia de esta colaboración para el crecimiento del fútbol base ecuatoriano. “Estamos convencidos de que esta colaboración permitirá acercar el fútbol de élite a cientos de niños, niñas y jóvenes ecuatorianos”, señalan desde la entidad, subrayando el impacto deportivo y formativo que puede generar la llegada del Villarreal CF al país.

Para el club amarillo, este campus supone una nueva muestra de su vocación internacional. El Villarreal CF ha consolidado en los últimos años su presencia fuera de España mediante academias, campus y programas de formación que permiten exportar su metodología y estrechar lazos con jóvenes futbolistas de diferentes países. Ecuador se suma así al mapa de territorios en los que el Submarino continúa aumentando su influencia deportiva y social.

El nuevo campus de la villarreal CF Academy será en las instalaciones del Colegio Intisana, ubicado en Quito (Ecuador). / Villarreal CF

Impulso al fútbol masculino y femenino en Ecuador

El Villarreal CF Camp Ecuador 2026 nace también con una clara voluntad inclusiva. El campus estará abierto tanto a fútbol masculino como femenino, con el propósito de ofrecer igualdad de oportunidades a todos los participantes. La iniciativa pretende convertirse en un espacio en el que niños, niñas y jóvenes puedan aprender, competir y crecer en un entorno seguro, profesional y enriquecedor.

La organización espera la presencia de futbolistas procedentes de diferentes ciudades de Ecuador, lo que convertirá el campus en un punto de encuentro para jóvenes talentos del país. Más allá de la mejora deportiva, la experiencia favorecerá la convivencia, el intercambio cultural y la creación de vínculos a través del fútbol.

Quito será, durante esas semanas, el escenario de una actividad que combina formación, ilusión y proyección internacional. Para muchos participantes, el campus supondrá su primer contacto directo con una metodología europea y con la estructura de un club que ha hecho de la formación una de sus grandes fortalezas.

El nuevo campus de la villarreal CF Academy será en las instalaciones del Colegio Intisana, ubicado en Quito (Ecuador). / Colegio Intisana

El Villarreal CF amplía su huella internacional

Con la celebración del Villarreal CF Camp Ecuador 2026, el club castellonense refuerza su compromiso con la expansión de la marca Villarreal CF y con el desarrollo del fútbol base más allá de sus fronteras. La Villarreal Academy sigue creciendo como plataforma internacional de formación, acercando la identidad grogueta a nuevos países y generando oportunidades para jóvenes futbolistas que buscan mejorar y vivir una experiencia diferente.

El campus de Quito representa una nueva puerta de entrada al universo amarillo. Una oportunidad para que decenas de niños, niñas y jóvenes ecuatorianos entrenen bajo los parámetros del Villarreal CF, reciban una valoración técnica personalizada y puedan aspirar a conocer el entorno deportivo del club en España.

El Submarino Amarillo, fiel a su apuesta por la cantera, la formación y la internacionalización, desembarca así en Ecuador con un proyecto que une fútbol, educación y valores. Una iniciativa que permitirá seguir ampliando la presencia global del Villarreal CF y, al mismo tiempo, contribuir al crecimiento del talento joven ecuatoriano.