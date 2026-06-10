El pequeño pueblo de 313 habitantes donde Iñigo Pérez, entrenador del Villarreal, encontró su lugar en la vida

Hay lugares que no aparecen en el currículum, pero explican una carrera. En el caso de Iñigo Pérez, nuevo entrenador del Villarreal CF, uno de esos puntos esenciales no está en San Mamés, ni en Lezama, ni en El Sadar, ni en la Txantrea, ni en Vallecas, ni ahora en La Cerámica. Está en Cidones, un pequeño pueblo soriano de 313 habitantes situado a 15 kilómetros de la capital, Soria, al pie del Pico Frentes y de la Sierra de Cabrejas. Allí, en plena etapa como futbolista del CD Numancia, el técnico navarro encontró algo más que una residencia: halló un espacio vital.

El propio Iñigo Pérez lo explicó en una entrevista concedida a Mediterráneo. «En Soria se me abre la luz. Allí encontré mi espacio vital en el mundo, al cual sigo yendo», reconoció el preparador amarillo. La frase no es menor. Después de salir del Athletic Club, pasar por cesiones en Huesca y Mallorca y vivir un tramo personal complejo, Soria y Cidones le ofrecieron un escenario radicalmente distinto: silencio, equilibrio y naturaleza, sin la presión asfixiante de los grandes focos del fútbol.

Sonriente e ilusionado, Iñigo Pérez posa en el que será su nuevo banquillo en el Estadio de la Cerámica. / Villarreal CF

Ya es su pueblo

Cidones no es un pueblo de postal impostada, sino de piedra, frío, chimeneas pinariegas, casas de indianos y horizontes abiertos. Su municipio se extiende por más de 7.000 hectáreas e incluye los núcleos de Herreros, Ocenilla y Villaverde del Monte. El arroyo Torba baña sus tierras, dominadas por el cereal, los robles y los pinares. A poco más de un cuarto de hora de Soria capital, la localidad tiene esa mezcla tan castellana de dureza y calma: inviernos largos, veranos breves, amplitud de paisaje y una vida marcada por el ritmo lento.

Ese fue el entorno en el que Iñigo se reconstruyó como futbolista. Llegó al Numancia en 2014 y encontró un club que le permitió competir, sentirse importante y, al mismo tiempo, respirar. Con Jagoba Arrasate en el banquillo, su fútbol tomó una dimensión nueva. Ya no era solo un centrocampista de buena zurda y lectura fina, sino una prolongación del entrenador sobre el césped.

Cidones, el pequeño pueblo soriano donde Iñigo Pérez encontró su lugar. / Mediterráneo

Un hombre feliz

“Me proporcionó la felicidad, gracias también a Jagoba Arrasate, de poder jugar y a la vez expresarme casi como un entrenador”, explicó sin ocultar su felicidad.

La etapa soriana culminó con aquel Numancia que rozó el ascenso a Primera en 2018. Iñigo fue una pieza capital en el centro del campo y resultó decisivo en la eliminatoria ante el Zaragoza, con gol y asistencia en La Romareda. Poco después se fue a Osasuna, de nuevo con Arrasate, pero Cidones ya se había quedado dentro.

Cidones, el pequeño pueblo soriano donde Iñigo Pérez encontró su lugar / Mediterráneo

Vacaciones, verano y Navidad

De hecho, sigue regresando allí. No como turista, sino como quien vuelve a casa. Hizo amistad y echó raíces con una familia que ya es su familia. Y allí acude en vacaciones, los veranos e incluso las navidades, yendo también sus padres hasta allí para pasar la Navidad en vez de hacerlo en Pamplona.

Iñigo se pierde en Cidones, desconecta. Se pasa horas en la montaña con su perro (antes tenía dos e iba con ambos). Y disfruta de la Sierra de Cabrejas, el embalse de La Cuerda del Pozo, el Caño de la Mora y las rutas vinculadas a Antonio Machado y la Laguna Negra completan un entorno ideal para caminar, aislarse y mirar el fútbol desde un lugar muy particular. El suyo, el de Cidones.

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