La IV Fiesta de la Afición del Villarreal calienta motores para este sábado 13: ¡Aquí tienes todos los detalles!

El Villarreal CF se caracteriza temporada tras temporada en mimar a su masa social. Es por ello que la Fiesta de la Afición regresa con fuerza para celebrar su cuarta edición tras el éxito de los años anteriores. Este popular evento, de carácter gratuito, tendrá lugar el sábado 13 de junio, a partir de las 17.30 horas.

Como novedad y de manera excepcional, la celebración se traslada a la Plaza del Estadio de la Cerámica, debido a las obras que se están llevando a cabo en el feudo groguet, permitiendo así que los aficionados sigan disfrutando de esta jornada tan especial.

Impulsada por el club de la Plana Baixa en colaboración con la Peña Celtic Submarí, la fiesta contará con música en vivo, juegos e hinchables para los más pequeños, así como una amplia oferta de comida y bebida.

La IV Fiesta de la Afición tendrá lugar el sábado 13 de junio, a partir de las 17.30 horas, en la Plaza del Estadio de la Cerámica. / Villarreal CF

Además, como es habitual, el evento tendrá un marcado carácter solidario. Todos los fondos recaudados se destinarán a ASPANION (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunitat Valenciana); una asociación con la que la entidad amarilla colabora a través de Endavant Solidaritat.

En ediciones anteriores, la Fiesta de la Afición ha logrado recaudar importantes cantidades solidarias, como los 28.432€ de su primera edición, los 23.535€ de la segunda, o los 31.400€ del año pasado.

La Cursa Solidària Celtic Submarí

La XIII Cursa Solidària Celtic Submarí Memorial José Manuel Llaneza volverá a ser uno de los principales alicientes de la jornada, con salida y meta en calle Ermita, enfrente del Estadio de la Cerámica.

La IV Fiesta de la Afición tendrá lugar el sábado 13 de junio, a partir de las 17.30 horas, en la Plaza del Estadio de la Cerámica. / Villarreal CF

Esta edición contará nuevamente con dos modalidades:

Marcha individual: La distancia de la marcha será de 2,5 km. En ella podrá participar cualquier persona, sin distinción de edad. La inscripción de la prueba tendrá un precio de 7€ por participante, siendo una prueba no competitiva. La marcha arrancará a las 19.00 horas.

La distancia de la marcha será de 2,5 km. En ella podrá participar cualquier persona, sin distinción de edad. La inscripción de la prueba tendrá un precio de 7€ por participante, siendo una prueba no competitiva. La marcha arrancará a las 19.00 horas. Carrera por parejas: La distancia de la carrera será de 6km, a través de un circuito mixto de asfalto y camino de tierra que recorrerá Vila-real. La edad mínima para participar en la carrera será de 14 años (nacidos hasta el año 2012), y se podrá participar en tres modalidades: pareja masculina, pareja femenina o pareja mixta. En este caso, la carrera sí que estará cronometrado mediante sistema chip. La inscripción será de 8€ por participante, y la carrera empezará a las 20.00 horas.

La IV Fiesta de la Afición tendrá lugar el sábado 13 de junio, a partir de las 17.30 horas, en la Plaza del Estadio de la Cerámica. / Villarreal CF

Música en directo para animar la jornada

La música en vivo volverá a ser protagonista de la velada. El Submarino instalará en la propia Plaza del Estadio de la Cerámica un escenario en el que actuarán los grupos Roble, Los Dalton y La Pop.era.

El primero en actuar será Roble, ganador de la sexta edición del Groc Talent; el concurso de música organizado por el Villarreal CF en colaboración con el SanSan Festival. El artista de Ontinyent, a partir de las 19.10 horas, amenizará la velada.

Los Dalton y La Pop.era pondrán ritmo a la noche a partir de las 21.15 horas.

Además, durante toda la jornada, los asistentes podrán disfrutar de zonas de restauración con comida y bebida, cuya recaudación también irá destinada a apoyar a ASPANION.