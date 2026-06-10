El Villarreal toma una decisión sobre los principales banquillos masculinos de la Cantera Grogueta

El Villarreal CF, después del relevo en el banquillo del primer equipo, con la llegada de Iñigo Pérez en el lugar de Marcelino García, también ha tomado una decisión sobre los principales banquillos masculinos de la Cantera Grogueta.

Así, el Submarino ha oficializado la renovación de los entrenadores de sus tres principales equipos de la Cantera Grogueta. David Albelda, David Cifuentes “Cifu” y Pepe Reina han ampliado su vinculación con la entidad amarilla por una temporada más, una decisión con la que el club da continuidad al trabajo desarrollado en el fútbol base durante el último curso.

La apuesta garantiza estabilidad en los banquillos del Villarreal B, el Villarreal C y el juvenil A, tres equipos que han firmado una campaña de alto nivel tanto en el plano competitivo como en el formativo.

David Albelda seguirá al frente del Villarreal B

David Albelda continuará como entrenador del Villarreal B después de una temporada sobresaliente en Primera Federación. El técnico valenciano ha consolidado al Mini Submarino en una categoría exigente y ha contribuido al crecimiento de varios jóvenes talentos de la cantera amarilla.

David Albelda. / Juan Francisco Roca

El filial cerró la liga regular en una meritoria cuarta posición y consiguió el billete para disputar el play-off de ascenso a Segunda División. En la promoción, el Villarreal B quedó eliminado ante el Zamora CF, pero compitió hasta el final y confirmó el buen momento del proyecto.

Cifu renueva con el Villarreal C

También seguirá en el club David Cifuentes “Cifu”, técnico del Villarreal C. El segundo filial amarillo completó un curso muy sólido en Tercera Federación, asentado en la zona alta de la clasificación y con presencia en la promoción de ascenso.

El Villarreal C finalizó la fase regular como cuarto clasificado y disputó el play-off, donde cayó ante el Atlético Levante después de una eliminatoria competida. Su renovación refuerza la línea de continuidad en uno de los equipos clave dentro del itinerario formativo de la Cantera Grogueta.

David Cifuentes, entrenador debutante en el banquillo del Villarreal C esta temporada. / Juan Francisco Roca

Pepe Reina prolonga su etapa en el juvenil A

La tercera renovación confirmada por el Villarreal CF es la de Pepe Reina, que continuará al frente del juvenil A tras su primera experiencia en los banquillos. El exguardameta ha trasladado al área técnica su carácter competitivo y ha dirigido una de las temporadas más destacadas del equipo juvenil amarillo.

En la competición doméstica, el juvenil A finalizó tercero en División de Honor, una posición que le permite acceder a la Copa del Rey Juvenil la próxima temporada. Pero el gran escaparate del curso estuvo en Europa.

El juvenil del Villarreal entrenado por Pepe Reina, esta temporada. / Juan Francisco Roca

El equipo dirigido por Reina protagonizó una brillante participación en la UEFA Youth League, con cinco victorias en seis partidos durante la fase de liga y una clasificación como quinto mejor equipo. Posteriormente, el conjunto groguet avanzó en las eliminatorias hasta situarse entre los ocho mejores de Europa y alcanzar unos históricos cuartos de final, donde cayó ante el PSG.

Con estas tres renovaciones, el Villarreal CF refuerza su modelo de cantera y mantiene al frente de sus principales equipos formativos a tres técnicos que han combinado resultados, crecimiento individual de jugadores y proyección competitiva.