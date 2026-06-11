Conoce los fichajes, las renovaciones y las bajas del Villarreal Femenino para la temporada 2026/2027

El Villarreal Femenino coge fuerzas para la próxima temporada (26/27) tras una exigente y dura 25/26 que culminó sin el ascenso, pero las pupilas de Jordi Ferriols realizaron un magnífico curso y estuvieron muy cerca de regresar a la Liga F tras caer ante el Valencia en la prórroga. Con vistas al futuro, el conjunto amarillo tiene el desafío de crecer y mejorar para lograr dicho objetivo.

Estos son los movimientos que ha realizado el conjunto amarillo hasta la fecha.

1 de junio: Renovación de Cienfu

María Cienfuegos “Cienfu”, una de las futbolistas más emblemáticas del club, renueva con el Submarino hasta 2027.La asturiana (08/04/2001, Langreo, Asturias) continuará escribiendo páginas en el club donde aterrizó por primera vez en la temporada 2020/21, siendo parte activa del histórico ascenso a la élite del fútbol femenino. En su primera etapa completó tres grandes años acumulando 76 partidos, pero ha sido en este segundo ciclo donde ha terminado de romper todos los registros, alcanzando ya la espectacular cifra de 132 partidos oficiales defendiendo el escudo del Villarreal.

María Cienfuegos, Cienfu, ha renovado con el Villarreal hasta el 2027. / Villarreal CF

La importancia de Cienfu ha quedado más que demostrada en esta última campaña 2025/26. La asturiana ha sido el auténtico motor del centro del campo del Submarino, disputando un total de 30 encuentros, aportando un gol y demostrando la total confianza del cuerpo técnico al haber saltado al verde como titular en 28 de esos 30 compromisos. Con su continuidad asegurada, el Villarreal Femenino mantiene a una futbolista diferencial.

Lauris. / VILLARREAL CF

11 de junio: Lauris sigue un año más

Laura Rodríguez prolonga su compromiso con el Submarino, quedando vinculada a la entidad hasta 2027. Laura ‘Lauris’ Rodríguez Cuadrado (25/09/2001, Salamanca) continuará demostrando su gran nivel en la parcela ofensiva grogueta. Formada en las categorías inferiores del CD Salamanca FF, la jugadora aterrizó en el Villarreal CF en la campaña 2024/25, convirtiéndose en una pieza imprescindible para el esquema del equipo.

La atacante salmantina ha vuelto a ser una jugadora diferencial durante esta última temporada 2025/26. Lauris ha disputado un total de 25 partidos en el presente curso, aportando a la ofensiva amarilla 5 goles, además de velocidad, control del balón y garra.