Ocho futbolistas, siete selecciones, tres continentes: la guía de los mundialistas del Villarreal en el Mundial 2026

Ocho futbolistas, siete selecciones, tres continentes y varios partidos de enorme atractivo para el aficionado groguet: el Villarreal CF tendrá una notable presencia en el inminente Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos que arrancará este próximo jueves. El Submarino contará con ocho futbolistas internacionales repartidos en siete selecciones: Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi defenderán a Canadá, Renato Veiga jugará con Portugal, Alex Freeman lo hará con Estados Unidos, Pape Gueye estará con Senegal, Nicolas Pépé con Costa de Marfil, Logan Costa con Cabo Verde y Thomas Partey con Ghana.

La cita mundialista, que estrena formato de 48 selecciones, permitirá al club amarillo tener presencia en varios focos del torneo: dos anfitriones, una potencia europea como Portugal, cuatro combinados africanos y una de las grandes historias del campeonato, la de Cabo Verde, que disputará su primer Mundial.

El Villarreal va a fichar a Tani Oluwaseyi, internacional por Canadá. / Agencias

Canadá abre el mapa groguet

Los primeros jugadores del Villarreal en entrar en escena serán Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi. Canadá, anfitriona del torneo, está encuadrada en el Grupo B junto a Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza.

Su debut será el viernes 12 de junio a las 21.00 horas ante Bosnia y Herzegovina en Toronto. El segundo partido llegará en la medianoche del viernes 19 de junio a las 00.00 horas frente a Catar en Vancouver. El cierre de la fase de grupos será el miércoles 24 de junio a las 21.00 horas ante Suiza, también en Vancouver.

Para Buchanan y Oluwaseyi, el Mundial tendrá un componente especial: jugar en casa, con la presión y la ilusión de una selección que aspira a dar un salto competitivo.

Buchanan, en una acción del partido con Canadá. / Chris Young

Freeman, el representante amarillo en Estados Unidos

Alex Freeman será el futbolista groguet en la selección de Estados Unidos, otra de las anfitrionas. El lateral disputará el Grupo D, en el que la selección estadounidense se medirá a Paraguay, Australia y Turquía.

Estados Unidos debutará en la madrugada del sábado 13 de junio a las 03.00 horas ante Paraguay en Los Ángeles. Su segundo duelo será el viernes 19 de junio a las 21.00 horas contra Australia en Seattle. Cerrará la fase de grupos el viernes 26 de junio a las 04.00 horas ante Turquía en Los Ángeles.

El equipo estadounidense, con Alex Freeman arriba a la derecha. / FEDERACIÓN DE ESTADOS UNIDOS

Renato Veiga, Portugal y un grupo con Colombia

Renato Veiga será el único representante europeo del Villarreal en el Mundial. Portugal competirá en el Grupo K frente a República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.

El debut portugués será el miércoles 17 de junio a las 19.00 horas contra República Democrática del Congo en Houston. Después llegará Uzbekistán, el martes 23 de junio a las 19.00 horas, también en Houston. El cierre apunta a partido grande: Colombia-Portugal, el domingo 28 de junio a la 01.30 horas en Miami.

Renato Veiga conquistó con Portugal la UEFA Nations League ganando la final a España el pasado mes de junio. / Agencias

África, el gran continente amarillo

El continente africano concentrará buena parte del protagonismo del Villarreal. Pape Gueye jugará con Senegal en el Grupo I. Su estreno será de máxima dificultad: Francia-Senegal, el martes 16 de junio a las 21.00 horas en New Jersey. Luego se medirá a Noruega, el martes 23 a las 02.00 horas en Toronto, y a Irak, el viernes 26 a las 21.00 horas, también en Toronto.

Pape Gueye brilló en la Copa de África con Senegal. / Agencias

Nicolas Pepe defenderá a Costa de Marfil en el Grupo E. Los ‘Elefantes’ debutarán ante Ecuador el lunes 15 de junio a la 01.00 horas en Philadelphia. Después llegará el gran reto ante Alemania, el sábado 20 a las 22.00 horas en Toronto. El tercer partido será frente a Curaçao, el jueves 25 a las 22.00 horas en Philadelphia.

Nicolas Pepe marca el gol a Escocia. / AGENCIAS

Logan Costa vivirá una cita histórica con Cabo Verde. El central debutará el lunes 15 de junio a las 18.00 horas ante España en Atlanta. El segundo partido será contra Uruguay, el lunes 22 a las 00.00 horas en Miami, y el tercero ante Arabia Saudí, el sábado 27 a las 02.00 horas en Houston.

Los jugadores de Cabo Verde, entre ellos Logan Costa, festejan en Praia la clasificación para el Mundial 2026. / Agencias

Por último, Thomas Partey jugará con Ghana en el Grupo L. Las ‘Estrellas Negras’ arrancarán ante Panamá el jueves 18 de junio a la 01.00 horas en Toronto. Después se medirán a Inglaterra, el martes 23 a las 22.00 horas en Boston, y cerrarán ante Croacia, el sábado 27 a las 23.00 horas en Philadelphia.

Thomas Partey (d), jugador del Villarreal, con la selección de Ghana. / GFA

Un Mundial con mucho color amarillo

El mapa de los mundialistas del Submarino deja una fotografía muy potente: ocho futbolistas, siete selecciones, tres continentes y varios partidos de enorme atractivo para el aficionado groguet. El Villarreal tendrá noches europeas, madrugadas mundialistas y un seguimiento casi diario durante la fase de grupos. Una presencia que refuerza la dimensión internacional del club y confirma el peso de su plantilla en el escaparate más importante del fútbol.