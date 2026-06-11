El Villarreal B pasa página del palo en Zamora y este es su primer fichaje para la temporada 26/27

El Villarreal B empieza a mirar hacia adelante. Tras el golpe de la eliminación ante el Zamora en el play-off de ascenso, el filial amarillo ya trabaja en el nuevo proyecto de la temporada 2026/27 en Primera Federación, con David Albelda al frente del banquillo. El objetivo será volver a construir un equipo competitivo, joven y con margen de crecimiento para pelear de nuevo en la zona alta.

El primer movimiento ya está cerrado. El Villarreal CF y el FC Andorra han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Jan Encuentra, que militará en el filial groguet a las órdenes de Albelda la próxima temporada. El joven defensor firma por el Submarino para las tres próximas campañas, quedando vinculado a la entidad amarilla hasta 2029.

Jan Encuentra (Lleida, 05/05/2006) es un lateral derecho con recorrido, proyección y experiencia en Primera Federación. El futbolista catalán dio sus primeros pasos en la cantera del Real Betis, club desde el que posteriormente dio el salto al FC Andorra en 2025.

Durante la temporada 2025/26, el defensa jugó cedido en el Unionistas de Salamanca, donde continuó con su progresión y firmó un curso muy interesante. En el conjunto salmantino disputó 22 partidos en Primera Federación, con un balance de 2 goles y 2 asistencias, números destacados para un jugador de perfil defensivo.

Lateral derecho del 2005

Con la incorporación de Jan Encuentra, el Villarreal B refuerza el lateral derecho y confirma su primera incorporación de cara al nuevo curso. El Mini Submarino suma talento, juventud y recorrido para una plantilla que empezará a tomar forma en las próximas semanas.

La llegada del defensor catalán supone el primer paso de un nuevo proyecto que nace después de una temporada exigente y de una eliminación dolorosa, pero también con la base de un equipo que ha demostrado tener nivel para competir. El Villarreal B pasa página y empieza a construir el camino de la 2026/27.