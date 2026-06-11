El Villarreal, un equipo de clase Mundial: El listado de los 30 mundialistas que ha tenido en su historia

Es un clun mundialista, un equipo de clase Mundial. El Villarreal CF volverá a dejar su huella en el torneo de selecciones más prestigioso del planeta. Para la inminente Copa del Mundo 2026, el Submarino Amarillo aportará un total de ocho futbolistas a la competición, demostrando una vez más el potencial internacional y la calidad que atesora la plantilla del equipo groguet.

En esta nueva edición, los intereses groguets estarán repartidos por gran parte del globo. Alex Freeman defenderá los colores de Estados Unidos; la dupla formada por Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi jugará con Canadá; Renato Veiga representará a Portugal; mientras que el continente africano contará con Logan Costa (Cabo Verde), Pape Gueye (Senegal), Thomas Partey (Ghana) y Nicolas Pepe (Costa de Marfil).

Joan Capdevila, en la final del Mundial 2026 con España siendo jugador del Villarreal. / Agencias

Un club con una tradición mundialista desde 2006

Con la convocatoria de estos siete efectivos, el Villarreal CF alcanza la cifra de 29 futbolistas que han disputado una Copa del Mundo perteneciendo a la disciplina grogueta. Anteriormente, otras grandes leyendas de la entidad como Marcos Senna, Juan Román Riquelme, Joan Capdevila, Giuseppe Rossi o Juan Pablo Sorín ya pasearon el nombre del club y pelearon por el sueño mundialista.

Pape Gueye, centrocampista de Senegal y del Villarreal. / CAF_Online

Los mundialistas del Submarino

Repasamos la prestigiosa lista de los 29 futbolistas amarillos que han participado en las citas mundialistas a lo largo de la historia:

Alemania 2006: Marcos Senna (España), Antonio Valencia (Ecuador), Guille Franco (México), Juan Pablo Sorín (Argentina) y Juan Román Riquelme (Argentina).

Marcos Senna (España), Antonio Valencia (Ecuador), Guille Franco (México), Juan Pablo Sorín (Argentina) y Juan Román Riquelme (Argentina). Sudáfrica 2010: Joan Capdevila (España), Nilmar da Silva (Brasil), Giuseppe Rossi (Italia), Diego Godín (Uruguay) y Jozy Altidore (Estados Unidos).

Joan Capdevila (España), Nilmar da Silva (Brasil), Giuseppe Rossi (Italia), Diego Godín (Uruguay) y Jozy Altidore (Estados Unidos). Brasil 2014: Giovani Dos Santos (México) y Javier Aquino (México).

Giovani Dos Santos (México) y Javier Aquino (México). Rusia 2018: Denis Cheryshev (Rusia), Antonio Rukavina (Serbia), Carlos Bacca (Colombia), Salem Al Dawsari (Arabia Saudí) y Alfred N’Diaye (Senegal).

Denis Cheryshev (Rusia), Antonio Rukavina (Serbia), Carlos Bacca (Colombia), Salem Al Dawsari (Arabia Saudí) y Alfred N’Diaye (Senegal). Qatar 2022: Pau Torres (España), Yeremy Pino (España), Juan Foyth (Argentina), Gero Rulli (Argentina) y Nicolas Jackson (Senegal).

Pau Torres (España), Yeremy Pino (España), Juan Foyth (Argentina), Gero Rulli (Argentina) y Nicolas Jackson (Senegal). Canadá, México y Estados Unidos 2026: Logan Costa (Cabo Verde), Renato Veiga (Portugal), Alex Freeman (Estados Unidos), Pape Gueye (Senegal), Nicolas Pepe (Costa de Marfil), Thomas Partey (Ghana), Tajon Buchanan (Canadá) y Tani Oluwaseyi (Canadá).

Marcos Senna disputó el Mundial 2006 con España como jugador del Villarreal. / RFEF

La agenda de los mundialistas del Submarino

Los primeros jugadores del Villarreal en entrar en escena serán Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi. Canadá, anfitriona del torneo, está encuadrada en el Grupo B junto a Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza.

Su debut será el viernes 12 de junio a las 21.00 horas ante Bosnia y Herzegovina en Toronto. El segundo partido llegará en la medianoche del viernes 19 de junio a las 00.00 horas frente a Catar en Vancouver. El cierre de la fase de grupos será el miércoles 24 de junio a las 21.00 horas ante Suiza, también en Vancouver.

Alex Freeman, lateral del Villarreal y de la selección de Estados Unidos. / Agencias

Alex Freeman será el futbolista groguet en la selección de Estados Unidos, que debutará en la madrugada del sábado 13 de junio a las 02.00 horas ante Paraguay en Los Ángeles. Su segundo duelo será el viernes 19 de junio a las 21.00 horas contra Australia en Seattle. Cerrará la fase de grupos el viernes 26 de junio a las 04.00 horas ante Turquía en Los Ángeles.

Renato Veiga será el único representante europeo del Villarreal en el Mundial. Portugal competirá en el Grupo K frente a República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.

El debut portugués será el miércoles 17 de junio a las 19.00 horas contra República Democrática del Congo en Houston. Después llegará Uzbekistán, el martes 23 de junio a las 19.00 horas, también en Houston. El cierre apunta a partido grande: Colombia-Portugal, el domingo 28 de junio a la 01.30 horas en Miami.

Renato Veiga y Tany Oluwaseyi, dos mundialistas del Villarreal. / MEDITERRÁNEO

Los africanos

El continente africano concentrará buena parte del protagonismo del Villarreal. Pape Gueye jugará con Senegal en el Grupo I. Su estreno será de máxima dificultad: Francia-Senegal, el martes 16 de junio a las 21.00 horas en New Jersey. Luego se medirá a Noruega, el martes 23 a las 02.00 horas en Toronto, y a Irak, el viernes 26 a las 21.00 horas, también en Toronto.

Nicolas Pépé defenderá a Costa de Marfil en el Grupo E. Los ‘Elefantes’ debutarán ante Ecuador el lunes 15 de junio a la 01.00 horas en Philadelphia. Después llegará el gran reto ante Alemania, el sábado 20 a las 22.00 horas en Toronto. El tercer partido será frente a Curaçao, el jueves 25 a las 22.00 horas en Philadelphia.

Logan Costa celebra la clasificación para el Mundial de la selección de Cabo Verde. / Agencias

Logan Costa vivirá una cita histórica con Cabo Verde. El central debutará el lunes 15 de junio a las 18.00 horas ante España en Atlanta. El segundo partido será contra Uruguay, el lunes 22 a las 00.00 horas en Miami, y el tercero ante Arabia Saudí, el sábado 27 a las 02.00 horas en Houston.

Por último, Thomas Partey jugará con Ghana en el Grupo L. Las ‘Estrellas Negras’ arrancarán ante Panamá el jueves 18 de junio a la 01.00 horas en Toronto. Después se medirán a Inglaterra, el martes 23 a las 22.00 horas en Boston, y cerrarán ante Croacia, el sábado 27 a las 23.00 horas en Philadelphia.