Iñigo Pérez, el técnico del Villarreal que convirtió la austeridad del Rayo en rendimiento y en una final de Conference

A veces, menos es más. ¿Recuerdan aquel Rayo Vallecano que ascendió en 2021? Isi Palazón, Óscar Trejo, Óscar Valentín o Álvaro García... Un grupo de jugadores que, primero con Andoni Iraola y después con Iñigo Pérez, se asentó en la máxima categoría del fútbol español y pasó de luchar por la permanencia a ocupar dos octavos puestos rozando el título europeo de la Conference League. Sin grandes lujos y con una estructura limitada, el técnico navarro logró algo muy valioso en el fútbol: mejorar a sus jugadores y convertir una plantilla pensada para sobrevivir en un equipo capaz de mirar mucho más arriba.

Ahí aparece una de las claves del nuevo timón del Submarino. Iñigo Pérez elevó al Rayo a una dimensión desconocida, como un niño que abre un mapa del mundo y descubre un continente que no sabía que existía. Con recursos mínimos en fichajes y también en infraestructuras, construyó un bloque competitivo, reconocible y ambicioso, muy lejos de aquella etiqueta inicial de equipo llamado a pelear por la permanencia. El caso de Jorge de Frutos, que llegó a estar en la selección española, fue un reflejo del éxito.

Iñigo Pérez tuvo en Isi Palazón uno de sus principales baluartes durante su etapa en el Rayo Vallecano. / AGENCIAS

Una inversión escasa

Para entender la diferencia entre clubs solo basta con bucear por los dos últimos mercados de verano. En la temporada 2024/25, la que acabó con el Rayo clasificado para la Conference League, el club presidido por Raúl Martín Presa no gastó ni un solo euro en traspasos. El verano siguiente, pese al premio europeo, el panorama tampoco cambió demasiado. El Rayo apenas invirtió alrededor de siete millones de euros en tres incorporaciones: Alemao (4.5), Augusto Batalla (1.5) y Fran Pérez (1).

Iñigo Pérez, en el Villarreal. / MANOLO NEBOT_ROCHERA

Un vehículo con mayor motor

La comparación con el Villarreal será inevitable. Poco o nada tienen que ver en modelo de club, estructura, instalaciones y plantilla, como ya confirmó Santi Comesaña en una entrevista a Mediterráneo.

En Vallecas, Iñigo conducía un coche noble, competitivo y con personalidad, pero con pocos extras y que exigía manos finas en cada curva. En Vila-real, el volante será distinto. No se subirá a un Fórmula 1, porque el Villarreal no compite desde el derroche y este verano la inversión será la del curso pasado, pero sí tendrá un coche considerablemente más preparado que el de Vallecas: más motor, mejores piezas y una carretera más ambiciosa... y exigente.

El técnico navarro tendrá ahora una plantilla de más nivel, con numerosos internacionales, campeones de la Europa League y de la Eurocopa, y futbolistas de renombre como Georges Mikautadze, Renato Veiga, Nicolas Pépé, Alberto Moleiro o Gerard Moreno, entre otros. En Vallecas demostró que sabía sacar petróleo con poco. En Vila-real tendrá más talento entre manos para descubrir nuevos límites y dar el gran salto en su carrera deportivo.