Sabor amargo para Buchanan y Oluwaseyi, los dos primeros jugadores del Villarreal en debutar en el Mundial

Los groguets del Villarreal Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi debutaron en el Mundial siendo los dos primeros jugadores del Submarino que entran en liza de los ocho que hay en la competición. Ambos fueron titulares en un día muy especial para el país y con toda la afición volcada y vestida con la camiseta roja. Los del norte de América tenían ante sí el reto de conseguir su primera victoria en un Mundial ya que en las dos anteriores ediciones que participaron se marcharon de vacío. Sin embargo, el ansiado triunfo tampoco llegó esta vez.

Bosnia-Herzegovina, que eliminó a Italia en la repesca, amargó la fiesta de una de las tres anfitriones y estuvo muy cerca de llevarse la victoria, pero un gol del exdel Mallorca Clye Larin en el tramo final puso las tablas en el primer duelo del Grupo B.

Así les fue a los amarillos

Respecto a los jugadores del Submarino, ambos fueron titulares. Tajon Buchanan buscó desbordar por la derecha pero no fue su mejor partido y fue sustituido por Ahmed en el minuto 61. El que tuvo más impacto fue Tani Oluwaseyi, generó peligro en la zona de tres cuartos, con una ocasión clarísima para empatar que se le marchó arriba. Lukic fue el autor del gol de Bosnia en un saque de esquina y Larin igualó con un grandísimo remate en el 78. Al final, tablas. Esta madrugada, turno para Alex Freeman con Estados Unidos.