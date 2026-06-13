Las 14 obras de Mikautadze: el crack del Villarreal que fue descartado por bajito por el Lyon... y buscará explotar con Iñigo Pérez

Georges Mikautadze (31 de octubre de 2000) pertenece a esa estirpe de futbolistas que no lo han tenido nada sencillo en su carrera. Pero también a esa clase de deportistas que, cuando se proponen algo, terminan encontrando el camino para conseguirlo. Su historia arranca con una herida que durante años fue también un motor: a los 14 años fue rechazado por el equipo de su ciudad, el Olympique Lyonnais, por ser demasiado bajito.

Entonces medía 1,40 metros y los compañeros de su edad estaban más desarrollados físicamente. Aquello pudo haberle frenado, pero ocurrió justo lo contrario. De un equipo pequeño como el Saint Priest pasó al Metz, donde empezó a despuntar en Segunda y después en Primera, hasta terminar regresando al Lyon y triunfar en su ciudad y cumpliendo su sueño.

Mikautadze ante el Sevilla. / GABRIEL UTIELBLANCO

Fichaje galáctico

Aquel niño descartado por el Lyon llegó el pasado verano al Villarreal convertido en una apuesta mayúscula. El club pagó 30 millones de euros por él, la mayor inversión de su historia, y el precio colocó sobre sus hombros una presión inmediata. Sus primeros meses no fueron sencillos. Le costó entrar, el equipo también necesitaba ajustar piezas y Marcelino incluso le fue lanzando algún recado en rueda de prensa. Pero cada vez que aparecía cerca del área, aunque fuera a destellos, dejaba claro que había un futbolista especial.

De menos a más... y pichichi

Su temporada fue claramente de menos a más. El primer gol llegó en la jornada cinco y, en las primeras 14 fechas de Liga, apenas había firmado dos dianas. Con el paso de los partidos fue encontrando su sitio, entendiendo mejor a sus compañeros y ganando confianza en los últimos metros. Terminó el curso como pichichi del equipo en Liga con 13 tantos más uno en Champions y otro en Copa del Rey ante el Ciudad de Lucena.

Mikautadze, en el gol ante el Real Madrid. / VILLARREAL CF

Más que un delantero

Con seis asistencias, el delantero que más goles ha repartido en LaLiga, Mika ha demostrado ser mucho más que un 9, capaz de bajar a recibir, girar haciendo mucho daño con un tren inferior bajo, facilidad para conducir y dividir cercas del área. Y, cómo no, desde la frialdad de cara a portería, donde ha exhibido un repertorio de definiciones de clase mundial, con la vaselina como su recurso predilecto.

Mikautadze contra el Levante. / MEDITERRÁNEO

A ser más consistente

Con todo, la sensación es que todavía tiene margen de mejora. Uno de los aspectos a pulir es su peso en el juego. En muchos partidos mostró su clase en acciones aisladas, pero sus compañeros no siempre le encontraron con facilidad, algo que por momentos le generaba ansiedad cuando recibía el balón.

Con Iñigo Pérez, en un fútbol de mayor presión, más ritmo y más presencia en campo contrario, Mika tiene ante sí el escenario ideal para dar otro salto. Tras un año de adaptación y de demostrar de lo que es capaz a la afición del Submarino, el georgiano se presenta como uno de los grandes nombres para la ilusionante 26/27.

Sus 14 obras en el Villarreal en Liga y Champions

Villarreal-Osasuna 2-1: Cabezazo para estrenarse como groguet.

Mikautadze ante Osasuna. / Andreu Esteban

Villarreal-Juventus 2-2: El primer gol de la Champions.

Real Madrid-Villarreal 3-1: Trallazo imparable al palo corto.

Villarreal-Getafe 2-0: Vaselina de puro crack

Elche-Villarreal 1-3: Zurdazo al palo largo

Villarreal-Alavés 3-1: Otra picadita, marca de la casa

Villarreal-Espanyol 4-1: Volea de primeras. Golazo

Getafe-Villarreal 2-1: Amago, vaselina... palo y para dentro

Villarreal 5-1: Su primer doblete. Error del rival y suave definición y el segundo, de delantero killer, a pase de Pepe.

Villarreal-Atlético 5-1. Para cerrar el curso, un golazo amagando sobre el defensa y definiendo al palo corto.