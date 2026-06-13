Villarreal CF | Una Fiesta de la Afición redonda para la familia del Submarino

Por cuarto año y en una cita multitudinaria, miles de Submarino se lo pasaron en grande en la ya clásica cuarta edición de la Fiesta de la Afición. La familia grogueta tuvo tiempo para comentar la temporada y analizar lo que está por venir con la ilusionante llegada de Iñigo Pérez al banquillo en un nuevo curso en la Champions.

Esta espectacular velada festiva, impulsada por el Villarreal CF en colaboración con la Peña Celtic Submarí, mantuvo intacto su espíritu solidario. Todos los fondos recaudados durante la jornada, a través de las diferentes actividades y las barras de comida y bebida, se destinarán íntegramente a beneficio de ASPANION (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunitat Valenciana).

El gran aliciente

Como gran aliciente de la tarde, las calles de Vila-real se tiñeron de amarillo con la celebración de la XIII Cursa Solidària Celtic Submarí Memorial José Manuel Llaneza. La prueba, que estableció su punto de salida y meta en la calle Ermita, volvió a ser un éxito absoluto de participación con más de mil personas completando la prueba.

Música en directo

Además de los divertidos juegos e hinchables para los más pequeños, la música en vivo fue el otro gran pilar de la jornada. Los asistentes vibraron con las actuaciones en directo de tres agrupaciones. Roble, flamante ganador de la sexta edición del Groc Talent, fue el encargado de inaugurar la parte musical, dando paso después al gran ritmo que impusieron Los Dalton y La Pop.era para cerrar una nueva velada inolvidable.