Villarreal CF | El partidazo de Alex Freeman en su debut en un Mundial... ¡Asistencia y nueve duelos ganados!

El futbolista del Villarreal Alex Freeman firmó una sensacional actuación en su debut en un Mundial en la goleada de Estados Unidos contra Paraguay por 4-1. El lateral del Submarino, que jugó más en la posición de central con Dest ocupando el carril y subiendo hasta línea de fondo, dio un clínic en defensa y también mostró muchísimo criterio con balón. Para redondear su fantástica actuación, fue el autor de la asistencia en el último golazo de Reyna en el minuto 97.

Estas fueron sus espectaculares estadísticas en su primer partido en el Mundial

Para ir al grano, estas fueron sus estadísticas. Ganó cinco duelos aéreos, dio 12 pases en el tercio final, acertó en 64 pases con un 86 por ciento de acierto y recuperó cinco balones, desquiciando a unos jugadores de Paraguay que no encontraban la forma de desbordarle. Un partidazo de mucha madurez para un futbolista de 21 años que destaca por su poderío físico y que tiene mucho margen de mejora.

Hay que recordar que Freeman llegó en el mercado de invierno procedente del Orlando City y partició en nueve encuentros con el Submarino, especialmente en el tramo final de curso, donde Marcelino le dio más protagonismo. Ahora, es una pieza clave en Estados Unidos y está demostrando que tiene muchísimo potencial.

Freeman se suma a los canadienses Tajon Buchanan y Alex Freeman, que no pasaron del empate ante Bosnia. El siguiente en debutar será Nicolas Pepe, en la madrugada del domingo al lunes, en un atractivo duelo entre Costa de Marfil y Ecuador.