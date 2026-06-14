Análisis del Villarreal 2025/26: Un ejercicio con una excelente Liga y dos grandes decepciones

Podría decirse que el Villarreal CF 2025/26 ha ofrecido a sus aficionados una temporada de contrastes. La alegría en el seno amarillo viene dada porque el Submarino ha firmado una competición doméstica sobresaliente, una excelente Liga, acabando tercero por delante del Atlético de Madrid y regresando a la máxima competición continental. Un objetivo vital y de enorme valor para el club que preside Fernando Roig, aunque nadie oculta en el seno groguet que el paso del equipo de Marcelino García Toral por los torneos del KO, es decir, la Champions League y la Copa del Rey, fueron grandes decepciones y sendos fracasos.

La excelente campaña liguera, con números de récord, no han servido para que Marcelino continúe en la entidad, al rechazar la oferta de un año más que le ofreció el club. Su reemplazante es Iñigo Pérez, técnico joven y apuesta de un Villarreal mira con ilusión al futuro, haciendo repaso y balance de lo acontecido de un curso para aprender y seguir mejorando.

El Villarreal celebró la 3ª posición, la clasificación para la Champions y homenajeó a Marcelino en la última jornada de LaLiga. / Gabriel Utiel

Histórica 3ª posición en Liga

Si cada competición fuera un examen, en Liga el Villarreal tocó la matrícula de honor. Ya depende de la exigencia del profesor, pero así lo atestiguan los números y la tercera posición. En cuanto a puntuación (72), la segunda mejor de la historia, solo superada por el subcampeonato de la 07/08 con 77 puntos. En cuanto a goles, ha sido el Submarino más voraz en su exitosa historia en Primera División. Un total de 72 veces ha perforado la red rival, con diez tantos más que el Atlético de Madrid y a solo cinco del Real Madrid.

El Subarino ha sido conjunto más letal al contraataque con unos automatismos en transición que han dinamitado a gran parte de la Liga, especialmente en La Cerámica. Por primera vez, sumó 15 victorias de 19 como local, perdiendo únicamente ante Barcelona, Real Madrid y Sevilla. Y marcando 48 goles con numerosas goleadas que hicieron disfrutar a los aficionados en La Cerámica.

La fiesta del Villarreal CF por conseguir la 3ª plaza de LaLiga y la clasificación para la Champions League. / Gabriel Utiel

Fracaso en la Champions

Aunque duela, es la realidad. La inversión en contrataciones de futbolistas de primer nivel mundial merecían unos números europeos más acorde al presupuesto y potencial del equipo.

Uno de los principales objetivos de la próxima temporada es, sin duda, quitarse el mal sabor de boca de la presente Champions y competir mejor en un torneo que no perdona. Los groguets, tal y como han reconocido varios futbolistas, pecaron de novatos y aseguran tener la lección aprendida.

El balance es de un punto, el empate ante la Juventus, en ocho partidos, con siete derrotas. El 1-0 en Pafos fue el reflejo de una edición para el olvido.

El semblante de Renato Veiga tras la derrota del Villarreal ante el Pafos fue el fiel reflejo de la decepción amarilla. / SAKIS SAVVIDES

La ‘maldita’ Copa

La maldición en Copa del Rey continúa. El club de la Plana Baixa volvió a caer ante un rival de inferior categoría. El Racing de Santander en dieciseisavos fue el verdugo en una noche aciaga (2-1). Una competición que se atraganta año tras año y donde el techo continúan siendo las semifinales de la temporada 2014/15 con Marcelino a los mandos. La MSN (Messi, Suárez y Neymar) no dio opciones. Uno de lo anhelos para la afición grogueta es jugar una final de Copa.

Alberto Moleiro, en el Racing de Santander-Villarreal CF de la Copa del Rey. / PEDRO PUENTE HOYOS

Los fichajes que responden

En un verano de un desembolso excepcional, los fichajes del han respondido. Mikautadze necesitó un periodo de adaptación pero finaliza como el pichichi del equipo con 13 goles y la sensación de que puede dar muchísimo más. Alberto Moleiro ha hecho olvidar a Baena con sus 10 goles y 5 asistencias, mientras que Mourinho y Veiga han elevado el nivel defensivo... y tienen margen de mejora.

Mikautadze, después de anotar su segundo tanto ante el Levante. / Manolo Nebot

Gerard... y la irrupción de Pau

Otra de las grandes noticias es que las lesiones musculares han dado un respiro a Gerard Moreno en la segunda vuelta. El ‘7’ ha vuelto a disfrutar sobre el césped y acaba la Liga con 10 goles. De Gerard a Pau Navarro, consolidado en el primer equipo y demostrando que la cantera está lista para dar el salto.

Pau Navarro, en el triunfo del Villarreal en la primera vuelta en el campo del Levante. / Francisco Calabuig / Levante-EMV

Partey

Entre los aspectos negativos, Thomas Partey no aportó lo que se esperaba. El ghanés ha estado a años luz del futbolista que dominó la medular del Arsenal. Otra de las malas noticias fueron las graves lesiones de Willy Kambwala, Logan Costa, Pau Cabanes y un pilar como Foyth. Es el balance de una temporada de contrastes con el premio de jugar la Champions.