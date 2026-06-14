Informe Villarreal CF | A la sexta Champions haciendo historia

El Villarreal CF se ha convertido, con el paso de los años, en un club totalmente consolidado en la élite del fútbol europeo. La excelente temporada 2025/26 le ha valido al conjunto amarillo ya tiene billete para la UEFA Champions League 2026/27. El Submarino certificó el pasado su clasificación matemática para la máxima competición continental con mucho tiempo de antelación, tras golear por 5-1 al Levante UD en el Estadio de la Cerámica cuando todavía faltaban cuatro jornadas para el final liguero, en un derbi autonómico que se convirtió en una fiesta amarilla.

El equipo de Marcelino García Toral necesitaba un punto, pero se clasificó a lo grande, firmando una victoria de autoridad con los goles de Georges Mikautadze, por partida doble, Alberto Moleiro, Tajon Buchanan y Nico Pepe.

Marcelino García Toral, junto a Fernando Roig, Alfonso Pedraza y Dani Parejo en la celebración de la clasificación para la Champions. / Gabriel Utiel

La sexta vez

Esta clasificación no es una más. El Submarino disputará la próxima temporada su sexta Champions League, contando sus participaciones en la fase principal de la competición: 2005/06, 2008/09, 2011/12, 2021/22, 2025/26 y 2026/27. Pero el dato que eleva todavía más el logro es otro: por primera vez en su historia, la entidad de la Plana Baixa jugará la Liga de Campeones dos campañas de manera consecutiva.

Hasta esta temporada, el Submarino había tocado la élite europea de forma brillante, pero sin continuidad inmediata. Fue semifinalista en 2005/06, alcanzó los cuartos de final en 2008/09, vivió una experiencia dura en 2011/12 (eliminado en primera fase en una campaña que terminó en descenso a Segunda División), volvió a rozar la final en 2021/22, cuando cayó en semifinales ante el Liverpool, en el pobre presente ejercicio 2025/26, sumando un solo punto y siete derrotas.

Fernando Roig Negueroles (i), consejero delegado, junto al director de fútbol, Tena, el presidente, Fernando Roig, y el técnico, Marcelino (d). / Carmen Ripollés / Diario As

Como los grandes

La gran diferencia está ahora en la regularidad. El Villarreal ya no solo aparece en la Champions como invitado incómodo o como revelación europea, sino como un equipo capaz de sostener su nivel en LaLiga durante dos temporadas seguidas. La clasificación para la Champions League por segunda campaña consecutiva por primera vez en la historia del club puso el broche a una temporada de enorme consistencia, con el equipo instalado en la zona noble todo el ejercicio, codeándose con los grandes y finalizando 3º con 3 puntos más que el Atlético (4º).

Entre la élite

El hito sitúa a los amarillos en el grupo de élite del fútbol español, ya que junto a Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, fijos en la Champions, solo Valencia, Deportivo de la Coruña y Sevilla han sido capaces de repetir participaciones en la máxima competición.

La celebración por la clasificación a una nueva edición de la Liga de Campeones por parte de la plantilla del Villarreal en La Cerámica. / Villarreal CF

El Valencia lo hizo en diferentes etapas, con especial peso en sus finales de 2000 y 2001 y sus rachas posteriores. El Deportivo de A Coruña encadenó cinco presencias seguidas entre 2000/01 y 2004/05, la época dorada del Superdépor. Y el Sevilla repitió en dos ciclos recientes, consolidado como uno de los clubs españoles con mayor presencia europea del siglo XXI.

Jugar la Champions 26/27 supone dinero, prestigio y una herramienta deportiva clave para reforzar el proyecto. Y confirma que el Villarreal ha dado un paso más en su historia. Ya no se trata solo de recordar las semifinales ante Arsenal o Liverpool. Ahora se trata de repetir, consolidarse y mirar a Europa desde la continuidad.

Celebración del 2-2 en el Villarreal-Juve de Champions, único partido en el que el Submarino puntuó en la Champions 2025/26. / Gabriel Utiel

El anuncio de Marcelino

El Submarino volverá a escuchar el himno de la Champions. Y esta vez lo hará con un matiz nuevo: por primera vez, el Villarreal jugará entre los grandes por segundo año consecutivo. Todo ello de la mano de Marcelino García Toral, entrenador que en su segunda etapa al frente del equipo ha sido el artífice de dichas clasificaciones.

Ahora, tras dos temporadas y media, club y técnico decidieron separar sus caminos una vez se lograra la clasificación para la Liga de Campeones.

El Villarreal homenajeó a Marcelino en la última jornada ante el Atlético en la fiesta de celebración de la Champions League en La Cerámica. / Villarreal CF

Paso a la 'era Iñigo Pérez'

Y una vez cerrado el ejercicio con el objetivo europeo cumplido, el club de la Plana Baixa y el preparador asturiano decidieron separar sus caminos, al rechazar Marcelino la propuesta del año de renovación que le ofreció la entidad que preside Fernando Roig.

El consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, ha apostado por Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano las dos últimas temporadas y media, que será el entrenador del primer equipo durante las próximas tres temporadas, es decir, dirigirá al Submarino hasta el 30 de junio de 2029. Con solo 38 años, ha alcanzado la final de la UEFA Conference League (25/26) y e igualando la mejor clasificación histórica del club (8º clasificado, en la 24/25).

El Villarreal ya tiene nuevo capitán para tripular la nave amarilla, para dirigir y liderar una nueva aventura en la Liga de Campeones, un entrenador joven para un proyecto de Champions.