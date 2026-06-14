¿Recuerdas quién fue el último jugador del Villarreal en marcar en un Mundial?

¿Quién fue el último jugador del Villarreal que marcó en un Mundial? El ruso Denis Cheryshev en 2018. Su irrupción fue tan inesperada como brillante. Empezó el torneo desde el banquillo, pero una lesión de Dzagoev en el partido inaugural ante Arabia Saudí le abrió la puerta. Y Cheryshev no la desaprovechó. Entró al campo y marcó dos goles en el contundente 5-0 de Rusia, uno de ellos con una definición espectacular que ya avisó de que aquel Mundial iba a tener acento groguet.

Su momento no se quedó ahí. En el segundo partido de la fase de grupos, ante Egipto, volvió a ver portería en la victoria rusa por 3-1. Con ese tanto, el jugador del Villarreal ya acumulaba tres goles en apenas dos encuentros y se colocaba entre las grandes revelaciones del campeonato. Pero su último golpe todavía estaba por llegar.

Cheryshev con Rusia en 2018. / ETIENNE LAURENT

Fue en los cuartos de final, ante Croacia, cuando Cheryshev dejó una de las imágenes más recordadas de Rusia 2018. Con un zurdazo desde fuera del área, potente, colocado e imparable, adelantó a la anfitriona y volvió a hacer soñar a todo un país. Rusia acabaría eliminada en la tanda de penaltis, pero aquel gol quedó grabado como el último tanto de un futbolista del Villarreal en una Copa del Mundo.

illó. Terminó el Mundial con cuatro goles, los mismos que futbolistas de talla mundial como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann o Romelu Lukaku, y solo por detrás de Harry Kane, máximo goleador del torneo con seis tantos. Para el Villarreal, aquello supuso una presencia de enorme prestigio en el mayor escaparate del fútbol internacional.

Rusia 2018, además, fue un Mundial con clara presencia amarilla. El Submarino contó con cinco representantes: Denis Cheryshev con Rusia, Antonio Rukavina con Serbia, Carlos Bacca con Colombia, Salem Al Dawsari con Arabia Saudí y Alfred N’Diaye con Senegal. De todos ellos, los que lograron marcar fueron Cheryshev y Salem.

El caso de Salem Al Dawsari también resulta muy llamativo. El atacante saudí pertenecía entonces al Villarreal tras su breve etapa como cedido en el club groguet. En aquel Mundial marcó en el tiempo añadido ante Egipto, dando la victoria a Arabia Saudí por 2-1 en el último partido de la fase de grupos. Fue un gol histórico para su selección y también una curiosidad muy especial para el Villarreal: dos futbolistas vinculados al Submarino lograron ver portería en aquella misma Copa del Mundo.

Desde entonces, ningún futbolista del Villarreal ha conseguido volver a marcar en un Mundial. Por eso, la respuesta sigue siendo Denis Cheryshev. Su zurdazo ante Croacia, en la noche del 7 de julio de 2018, permanece como el último grito mundialista de un jugador groguet.