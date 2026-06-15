Directo | Mercado de fichajes Villarreal CF: Carlos Romero está de vuelta y Diego Conde interesa al Sevilla

El Villarreal CF de Iñigo Pérez afronta un largo verano por delante con el objetivo de formar una plantilla competitiva y mejorar el equipo del pasado curso en un curso exigente con Liga, Champions y Copa del Rey. Un mercado de fichajes con una menor inversión que el pasado curso y con una apuesta clara por la cantera, pero todo dependerá de si hay grandes ventas o no.

Sigue en este directo todas las novedades del mercado de fichajes del Submarino Amarillo.

LOS CEDIDOS QUE VUELVEN | Además de Carlos Romero, regresan cuatro cedidos: Ilias Akhomach, Thiago Fernández, Ramón Terrats y Álex Forés. Cuatro casos muy distintos. En el caso de marroquí, conoce a Iñigo Pérez de su segunda parte del curso en el Rayo. Thiago estuvo cedido en el Oviedo y es una apuesta de club, mientras que Terrats saldrá, al igual que Álex Forés.

DIEGO CONDE INTERESA AL SEVILLA | El pasado curso no tuvo minutos y parte como el tercer portero por detrás de Luiz Junior y Arnau Tenas. El Sevilla está interesado en Diego Conde pero el Villarreal exige un traspaso que podría rondar el millón de euros. Lo que parece claro es que no cuenta y deberá salir para no pasar otro año en blanco en el Submarino. Diego Conde, portero del Villarreal, podría del club salir este verano. / Villarreal CF

¿QUIÉN VUELVE A CASA? | Carlos Romero vuelve al Villarreal CF tras dos espectaculares temporadas en el Espanyol. Uno de los mejores laterales de LaLiga. Profundidad, velocidad, hambre y una capacidasd tremenda para marcar goles. Tras la marcha de Pedraza, compartirá el lateral izquierdo con Sergi Cardona. Además, renovó dos temporadas más y su contrato se extiende hasta 2031.