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Directo | Mercado de fichajes Villarreal CF: Carlos Romero está de vuelta y Diego Conde interesa al Sevilla
El conjunto amarillo, en el primer año de Iñigo Pérez como técnico, tiene un largo verano por delante para potenciar la plantilla en un año con la Champions League
El Villarreal CF de Iñigo Pérez afronta un largo verano por delante con el objetivo de formar una plantilla competitiva y mejorar el equipo del pasado curso en un curso exigente con Liga, Champions y Copa del Rey. Un mercado de fichajes con una menor inversión que el pasado curso y con una apuesta clara por la cantera, pero todo dependerá de si hay grandes ventas o no.
Sigue en este directo todas las novedades del mercado de fichajes del Submarino Amarillo.
LOS CEDIDOS QUE VUELVEN | Además de Carlos Romero, regresan cuatro cedidos: Ilias Akhomach, Thiago Fernández, Ramón Terrats y Álex Forés. Cuatro casos muy distintos. En el caso de marroquí, conoce a Iñigo Pérez de su segunda parte del curso en el Rayo. Thiago estuvo cedido en el Oviedo y es una apuesta de club, mientras que Terrats saldrá, al igual que Álex Forés.
DIEGO CONDE INTERESA AL SEVILLA | El pasado curso no tuvo minutos y parte como el tercer portero por detrás de Luiz Junior y Arnau Tenas. El Sevilla está interesado en Diego Conde pero el Villarreal exige un traspaso que podría rondar el millón de euros. Lo que parece claro es que no cuenta y deberá salir para no pasar otro año en blanco en el Submarino.
¿QUIÉN VUELVE A CASA? | Carlos Romero vuelve al Villarreal CF tras dos espectaculares temporadas en el Espanyol. Uno de los mejores laterales de LaLiga. Profundidad, velocidad, hambre y una capacidasd tremenda para marcar goles. Tras la marcha de Pedraza, compartirá el lateral izquierdo con Sergi Cardona. Además, renovó dos temporadas más y su contrato se extiende hasta 2031.
BIENVENIDOS AL DIRECTO DEL MERCADO DEL VILLARREAL CF | Buenas tardes, es 15 de junio y el Mundial da sus primeros pasos, pero el fútbol de clubs no para y el Villarreal trabaja para planificar la próxima temporada. La primera de Iñigo Pérez al cargo. La segunda seguida en Champions.
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