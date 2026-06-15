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Directo | Mercado de fichajes Villarreal CF: Carlos Romero está de vuelta y Diego Conde interesa al Sevilla

El conjunto amarillo, en el primer año de Iñigo Pérez como técnico, tiene un largo verano por delante para potenciar la plantilla en un año con la Champions League

Carlos Romero regresa al Villarreal tras su cesión al Espanyol y amplía su contrato de amarillo.

Carlos Romero regresa al Villarreal tras su cesión al Espanyol y amplía su contrato de amarillo. / VILLARREAL CF

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El Villarreal CF de Iñigo Pérez afronta un largo verano por delante con el objetivo de formar una plantilla competitiva y mejorar el equipo del pasado curso en un curso exigente con Liga, Champions y Copa del Rey. Un mercado de fichajes con una menor inversión que el pasado curso y con una apuesta clara por la cantera, pero todo dependerá de si hay grandes ventas o no.

Sigue en este directo todas las novedades del mercado de fichajes del Submarino Amarillo.

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