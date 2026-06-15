Overbooking en el eje de la defensa del Villarreal: ¿Qué pasará con los centrales?
Iñigo Pérez iniciará la pretemporada con seis centrales en nómina: Renato Veiga, Logan Costa, Willy Kambwala, Juan Foyth, Santiago Mouriño y Pau Navarro
El Villarreal CF arrancará la pretemporada el próximo 6 de julio en Vila-real con las habituales pruebas médicas y físicas, antes de comenzar el trabajo sobre el césped el 9 de julio en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Será el primer Villarreal de Iñigo Pérez, y el nuevo técnico amarillo tendrá desde el inicio una cuestión importante que resolver: el overbooking en el eje de la defensa.
El Submarino cuenta ahora mismo con seis defensas centrales en nómina: Renato Veiga, Logan Costa, Willy Kambwala, Juan Foyth, Santiago Mouriño y Pau Navarro. Una cifra elevada para una posición en la que, salvo cambio de sistema, solo suelen actuar dos futbolistas de inicio. La competencia será máxima y la pretemporada servirá para ordenar roles, analizar encajes y definir si todos tienen sitio en la plantilla definitiva.
Seis centrales para dos puestos
El Villarreal dispone de perfiles muy distintos en el corazón de la zaga. Renato Veiga aporta físico, pierna izquierda, agresividad defensiva y capacidad para iniciar el juego. Logan Costa, también mundialista, ofrece potencia, juego aéreo y corrección al espacio. Willy Kambwala, por su parte, representa un perfil de central joven, poderoso y con margen de crecimiento, obligado a aprovechar cada entrenamiento para ganarse la confianza del nuevo cuerpo técnico.
A ese grupo se suman Juan Foyth, Santiago Mouriño y Pau Navarro, tres futbolistas que pueden actuar como centrales, pero que también han sido utilizados o pueden ser utilizados como laterales derechos. Esa doble condición explica parte del exceso, aunque no elimina el debate. El Villarreal tiene muchos jugadores para el eje, pero no tantos laterales derechos específicos.
El lateral derecho, la clave del puzzle
La situación se entiende mejor al mirar la banda derecha. El único lateral derecho puro de la plantilla es Alexander Freeman, mientras que Foyth, Mouriño y Pau Navarro pueden adaptarse a esa demarcación desde un perfil más defensivo. Esa versatilidad permite al Villarreal cubrir necesidades, pero también obliga a Iñigo Pérez a decidir si quiere laterales de recorrido, centrales reconvertidos o una mezcla según el partido.
En ese contexto, la pretemporada será mucho más que una puesta a punto física. Será un casting defensivo. El nuevo entrenador deberá comprobar qué centrales se adaptan mejor a su idea, quién puede sostener una defensa adelantada, quién ofrece mejor salida de balón y qué futbolistas tienen capacidad para ocupar varias posiciones sin perder rendimiento.
Un excedente con lectura de mercado
El exceso de centrales del Villarreal también puede tener consecuencias en el mercado de fichajes. Con seis jugadores para una zona tan concreta, no todos parten con las mismas opciones de acumular minutos. La carga de partidos, la posibilidad de lesiones y la polivalencia juegan a favor de una plantilla larga, pero el equilibrio competitivo exige que cada jugador tenga un rol claro.
El club deberá valorar si mantiene ese fondo de armario o si aligera una posición especialmente poblada. La decisión dependerá de las sensaciones de Iñigo Pérez, de las necesidades en el lateral derecho y de las posibles oportunidades de mercado.
Primer gran reto para Iñigo Pérez
El nuevo Villarreal empezará a construirse desde atrás. Y lo hará con una certeza: hay centrales de sobra, pero no decisiones de sobra. El eje de la defensa será uno de los grandes focos de la pretemporada amarilla. Entre la competencia, la polivalencia y el mercado, Iñigo Pérez tendrá que resolver uno de los primeros grandes puzzles del verano groguet.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un caballo se desboca en una romería en Castellón y causa dos heridos y daños en coches y motos
- Fallece un menor en un accidente de motocicleta
- Un pueblo de Castellón con solo 30 vecinos construirá apartamentos para atraer habitantes y salvar su futuro
- Entrevista a Haralabos Voulgaris: «La gente en España ya sabe lo que el Castellón intenta ser»
- Chicote obliga a parar el servicio en un restaurante de Castellón en su nuevo programa: 'Lo puedes tirar en cualquier sitio de la cocina porque es todo un cubo de basura
- Paso histórico en las obras del corredor mediterráneo: cambian un kilómetro de vía al ancho internacional
- Inquietud entre los colectivos taurinos ante la aprobación del nuevo reglamento de 'bous al carrer'
- Así queda el calendario escolar 26/27 en Castellón: cuándo comenzará el curso y los megapuentes