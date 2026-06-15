Overbooking en el eje de la defensa del Villarreal: ¿Qué pasará con los centrales?

El Villarreal CF arrancará la pretemporada el próximo 6 de julio en Vila-real con las habituales pruebas médicas y físicas, antes de comenzar el trabajo sobre el césped el 9 de julio en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Será el primer Villarreal de Iñigo Pérez, y el nuevo técnico amarillo tendrá desde el inicio una cuestión importante que resolver: el overbooking en el eje de la defensa.

El Submarino cuenta ahora mismo con seis defensas centrales en nómina: Renato Veiga, Logan Costa, Willy Kambwala, Juan Foyth, Santiago Mouriño y Pau Navarro. Una cifra elevada para una posición en la que, salvo cambio de sistema, solo suelen actuar dos futbolistas de inicio. La competencia será máxima y la pretemporada servirá para ordenar roles, analizar encajes y definir si todos tienen sitio en la plantilla definitiva.

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, junto a Juan Foyth en La Cerámica en el anuncio de su renovación. / Villarreal CF

Seis centrales para dos puestos

El Villarreal dispone de perfiles muy distintos en el corazón de la zaga. Renato Veiga aporta físico, pierna izquierda, agresividad defensiva y capacidad para iniciar el juego. Logan Costa, también mundialista, ofrece potencia, juego aéreo y corrección al espacio. Willy Kambwala, por su parte, representa un perfil de central joven, poderoso y con margen de crecimiento, obligado a aprovechar cada entrenamiento para ganarse la confianza del nuevo cuerpo técnico.

Renato Veiga, en un duelo aéreo junto a Axel Witsel. / Europa Press

A ese grupo se suman Juan Foyth, Santiago Mouriño y Pau Navarro, tres futbolistas que pueden actuar como centrales, pero que también han sido utilizados o pueden ser utilizados como laterales derechos. Esa doble condición explica parte del exceso, aunque no elimina el debate. El Villarreal tiene muchos jugadores para el eje, pero no tantos laterales derechos específicos.

Logan Costa. / VILLARREAL CF

El lateral derecho, la clave del puzzle

La situación se entiende mejor al mirar la banda derecha. El único lateral derecho puro de la plantilla es Alexander Freeman, mientras que Foyth, Mouriño y Pau Navarro pueden adaptarse a esa demarcación desde un perfil más defensivo. Esa versatilidad permite al Villarreal cubrir necesidades, pero también obliga a Iñigo Pérez a decidir si quiere laterales de recorrido, centrales reconvertidos o una mezcla según el partido.

Willy Kambwala aplaude al público del Villarreal tras regresar a los terrenos de juego ante el Levante. / Manolo Nebot

En ese contexto, la pretemporada será mucho más que una puesta a punto física. Será un casting defensivo. El nuevo entrenador deberá comprobar qué centrales se adaptan mejor a su idea, quién puede sostener una defensa adelantada, quién ofrece mejor salida de balón y qué futbolistas tienen capacidad para ocupar varias posiciones sin perder rendimiento.

Santiago Mouriño su gol ante el Elche. / Biel Alino

Un excedente con lectura de mercado

El exceso de centrales del Villarreal también puede tener consecuencias en el mercado de fichajes. Con seis jugadores para una zona tan concreta, no todos parten con las mismas opciones de acumular minutos. La carga de partidos, la posibilidad de lesiones y la polivalencia juegan a favor de una plantilla larga, pero el equilibrio competitivo exige que cada jugador tenga un rol claro.

El club deberá valorar si mantiene ese fondo de armario o si aligera una posición especialmente poblada. La decisión dependerá de las sensaciones de Iñigo Pérez, de las necesidades en el lateral derecho y de las posibles oportunidades de mercado.

Pau Navarro, en el triunfo del Villarreal en la primera vuelta en el campo del Levante. / Francisco Calabuig / Levante-EMV

Primer gran reto para Iñigo Pérez

El nuevo Villarreal empezará a construirse desde atrás. Y lo hará con una certeza: hay centrales de sobra, pero no decisiones de sobra. El eje de la defensa será uno de los grandes focos de la pretemporada amarilla. Entre la competencia, la polivalencia y el mercado, Iñigo Pérez tendrá que resolver uno de los primeros grandes puzzles del verano groguet.