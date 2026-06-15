¿Qué pasará con los abonados del Villarreal afectados por la nueva obra en La Cerámica?

El Villarreal CF ha iniciado una nueva fase de obras en el Estadio de la Cerámica con el objetivo de seguir modernizando sus instalaciones y mejorar la experiencia de los aficionados. La actuación contempla cambios importantes en el recinto, entre ellos la mejora de los accesos, la construcción de nuevos vomitorios y pasillos de distribución, así como la optimización de la circulación interior y de las condiciones de seguridad en los días de partido.

Galería | Así se encuentra el Estadio de La Cerámica en plenas obras / VILLARREAL CF

Una de las intervenciones previstas afectará a la zona del Fondo Norte con Tribuna, donde el club construirá un nuevo edificio anexo destinado a ampliar los espacios de uso deportivo, crear nuevas zonas de aparcamiento y reforzar los servicios disponibles en el estadio. Dentro de esta reordenación también se contempla la eliminación de los Casals Blaus situados bajo esta zona, un cambio que forma parte del proceso de transformación del recinto amarillo.

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Los abonados afectados

La entidad reconoce que estas obras pueden implicar ajustes puntuales en la distribución de algunas localidades, por lo que determinados abonados podrían verse afectados de cara a la temporada 2026-27. El club, no obstante, asegura que informará de manera detallada cuando presente la próxima campaña de abonos.

Según ha trasladado el Villarreal CF, los abonados que puedan verse afectados por la nueva configuración del estadio recibirán una comunicación individualizada. Además, la entidad pondrá a su disposición distintas alternativas para que puedan escoger la opción que mejor se adapte a sus preferencias, con el objetivo de garantizar su comodidad y mantener su vínculo con el equipo.

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El club insiste en que continuará informando sobre la evolución de las obras a medida que avance el proyecto. Esta nueva actuación da continuidad a la transformación iniciada en 2023, coincidiendo con el centenario de la entidad, y refuerza la apuesta del Villarreal por consolidar La Cerámica como uno de los estadios de referencia del fútbol español por su modernidad, cercanía con el entorno y diversidad de espacios.