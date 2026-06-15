Los tres nombres propios que encumbran al Villarreal hacia su 19ª participación en Europa en 26 años en Primera

El Villarreal CF volvió a la Liga de Campeones por la puerta grande. Lo hizo tras completar una temporada sobresaliente en la que firmó la mejor primera vuelta de su historia con 44 puntos, se mantuvo durante varios meses en la pelea con los grandes del campeonato y acabó asegurando una plaza entre la élite del fútbol europeo. Un curso marcado por la regularidad, el crecimiento colectivo y una identidad reconocible que permitió al equipo volver a estar entre los mejores de España.

Los números ayudan a dimensionar el éxito. El equipo alcanzó el récord de goles del club en una temporada de Primera División con 72, firmó la mejor puntuación como local de su historia con 14 victorias, dos empates y solo tres derrotas en La Cerámica y cerró una de las campañas más productivas de su trayectoria en la máxima categoría. Detrás de este logro aparecen tres figuras clave que representan las diferentes áreas del proyecto: Fernando Roig en la presidencia, el consejero delegado Fernando Roig Negueroles en la planificación deportiva y Marcelino García Toral en el banquillo.

Marcelino y Fernando Roig. / KMY ROS

El ideólogo Fernando Roig

Fernando Roig volvió a ejercer de líder. Como suele ocurrir cada vez que el Villarreal alcanza una meta importante, el presidente evitó acaparar focos y recordó la dificultad de lo conseguido. «Hay que valorarlo mucho porque es muy difícil», insistió tras certificar la clasificación para la Champions.

El regreso a la máxima competición continental supone un nuevo éxito para el modelo que Fernando Roig impulsó hace más de 25 años junto al añorado Llaneza.

Bajo su mandato, el Villarreal ha pasado de ser un club modesto a convertirse en un habitual de las competiciones europeas, manteniendo una estabilidad institucional y económica que le permite competir cada temporada contra entidades muy poderosas. Será la 19ª participación europea en las 26 temporadas en Primera.

Negueroles, figura clave

La clasificación también lleva el sello del consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, y del director de fútbol, Miguel Ángel Tena. El pasado verano el club realizó una importante inversión para reforzar una plantilla que necesitaba dar un paso más para competir en tres competiciones tan exigentes.

La apuesta volvió a combinar presente y futuro. Llegaron futbolistas jóvenes, con margen de crecimiento y capacidad para elevar el nivel competitivo del equipo, sin perder de vista la sostenibilidad del proyecto. La confección de una plantilla equilibrada, con alternativas en todas las líneas y recursos ofensivos de primer nivel, resultó decisiva para que el Villarreal permaneciera en zona alta.

El Villarreal ha homenajeado a Marcelino con una placa en el 'Passeig Groc' del Estadio de la Cerámica. / Villarreal CF

La despedida a Marcelino

Marcelino fue el encargado de convertir todo ello en resultados. El técnico asturiano logró construir un equipo reconocible, competitivo y eficaz, capaz de mantener una línea de rendimiento constante durante toda la temporada. Marcelino vuelve a dejar al Villarreal en la Champions. El último encuentro con su despedida fue de lo más emotivo en mucho tiempo, recibiendo el cariño y el agradecimiento de jugadores, afición y de todo el club para cerrar su exitosa segunda etapa.