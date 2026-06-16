Mercado del Villarreal | El Sevilla tendrá que pagar si quiere fichar a Diego Conde

El verano se presenta largo en el Villarreal CF en clave de mercado, aunque no necesariamente agitado. El club de la Plana Baixa tiene la plantilla bastante definida de cara al inicio del nuevo proyecto deportivo que encabezará Iñigo Pérez, y en las oficinas de Miralcamp no se prevén grandes movimientos ni en el capítulo de altas ni en el de bajas, salvo que aparezca alguna operación inesperada que altere la hoja de ruta marcada por la dirección deportiva.

El Submarino parte con una base consolidada, con una plantilla que ya viene estructurada de la pasada temporada y con varios puestos cubiertos. La idea del club es realizar ajustes concretos, sin entrar en una revolución. En ese contexto, el mercado amarillo se mueve ahora entre dos frentes: reforzar zonas muy específicas y resolver algunas situaciones internas que todavía no están cerradas.

Diego Conde, portero del Villarreal, podría del club salir este verano. / Villarreal CF

Una plantilla definida y pocos fichajes previstos

En cuanto a las llegadas, el Villarreal CF ya confirmó la continuidad en la primera plantilla de Carlos Romero, que regresa tras su cesión en el Espanyol y que ha sido renovado por el club. El lateral izquierdo queda así integrado en el nuevo proyecto, reforzando una posición en la que el Submarino ya tenía tomada una decisión desde hace semanas.

El foco principal de la dirección deportiva está puesto ahora en el centro del campo. El Villarreal busca uno o dos mediocentros en el mercado, una posición que puede quedar condicionada por el futuro de Pape Gueye, uno de los futbolistas amarillos con mayor cartel. El internacional senegalés cuenta con buen mercado y una posible salida obligaría al club a acelerar la búsqueda de alternativas para una zona clave en el modelo de juego que quiere implantar Iñigo Pérez.

En el resto de posiciones, la hoja de ruta es más conservadora. La entidad entiende que la plantilla está bien cubierta y que no habrá fichajes salvo que se produzca alguna venta importante. El mensaje interno es claro: el Villarreal no necesita acudir al mercado por obligación, sino únicamente para mejorar o equilibrar una plantilla que ya ofrece garantías.

Diego Conde junto a su compañero Luiz Júnior. / VILLARREAL CF

Situaciones pendientes antes de la pretemporada

Más allá de las posibles incorporaciones, la dirección deportiva tiene sobre la mesa varias carpetas abiertas. Algunas de ellas están vinculadas a la planificación deportiva y otras al encaje que puedan tener determinados futbolistas en los planes del nuevo entrenador.

Entre las incógnitas figuran los jugadores que regresan tras sus respectivas cesiones. Es el caso de Ilias Akhomach, que vuelve después de su préstamo en el Rayo Vallecano; Thiago Fernández, que hizo lo propio en el Real Oviedo; y Ramón Terrats, que retorna tras su etapa en el Espanyol. Los tres deberán resolver su situación en las próximas semanas, ya sea ganándose un sitio en la plantilla o buscando una nueva salida que les permita disponer de minutos.

La pretemporada servirá para tomar decisiones, aunque el club ya trabaja con distintos escenarios. En este tipo de casos, el criterio deportivo del cuerpo técnico tendrá peso, pero también influirá la realidad del mercado y la posibilidad de encontrar destinos adecuados para futbolistas que necesitan continuidad.

Diego conde, durante un entrenamiento del Villarreal de la temporada 2024/25, / Villarreal CF

La portería, el otro foco de atención

La otra posición que genera movimientos es la portería. El Villarreal cuenta en estos momentos con tres guardametas de nivel, Luiz Júnior, Arnau Tenas y Diego Conde, pero la idea del club es quedarse únicamente con dos porteros en dinámica de primer equipo y completar la nómina con un tercer guardameta procedente de la Cantera Grogueta.

En ese escenario, el nombre que tiene más opciones de salir es el de Diego Conde. El portero madrileño mantiene contrato con el Villarreal hasta 2029, pero cuenta con interés real del Sevilla FC, que ya se ha movido para conocer las condiciones de una posible operación.

A día de hoy, el conjunto hispalense es el único club que ha preguntado en las oficinas de Miralcamp por la situación del guardameta. El interés existe, pero el Villarreal ya ha dejado clara su postura: Diego Conde no saldrá gratis.

Luiz Júnior (i) y Diego Conde (d), dos de los porteros del Villarreal. / Villarreal CF

El Sevilla tantea a Conde, pero el Villarreal marca precio

La intención inicial del Sevilla pasaba por intentar que el futbolista pudiera salir con la carta de libertad o mediante una operación a coste cero. Es una fórmula que el club hispalense ha explorado en distintos movimientos de mercado, condicionado por su delicada situación económica y por la necesidad de reforzarse sin realizar grandes desembolsos.

Sin embargo, el Villarreal no contempla ese escenario. El Submarino abonó en 2024 alrededor de cuatro millones de euros por Diego Conde y todavía tiene pendiente de amortizar cerca de dos millones. Por ese motivo, la entidad amarilla entiende que cualquier salida debe permitir, como mínimo, cubrir la cantidad que resta por amortizar del fichaje.

La postura del Villarreal es firme. Si el Sevilla quiere avanzar por el portero madrileño, tendrá que presentar una propuesta económica. En las conversaciones mantenidas hasta ahora, el club hispalense ya sabe que la operación se movería en una horquilla cercana a 1,5 o 2 millones de euros.

Diego Conde, en rueda de prensa. / VILLARREAL CF

Sin oferta en firme por ahora

Por el momento, no existe una oferta formal sobre la mesa. El Sevilla ha mostrado interés, ha preguntado por las condiciones y conoce el precio aproximado de la operación, pero todavía no ha dado el paso definitivo. El Villarreal, por su parte, no tiene necesidad de precipitarse.

La situación contractual de Diego Conde refuerza la posición amarilla. El guardameta tiene contrato hasta 2029, por lo que el club no está obligado a aceptar una salida en condiciones desfavorables. Además, la dirección deportiva entiende que se trata de un portero con valor de mercado y que, si debe abandonar la entidad, lo hará mediante una operación que tenga sentido económico.

La salida de Conde permitiría al Villarreal ordenar definitivamente la portería de cara al nuevo curso. La entidad quiere trabajar con dos guardametas del primer equipo y dejar espacio a un tercer portero de la cantera, un modelo que considera más sostenible y adecuado para la gestión diaria del vestuario.

Diego Conde, en su presentación con el Villarreal. / Toni Losas

Una operación condicionada por la economía sevillista

El gran obstáculo, por ahora, está en la capacidad del Sevilla para afrontar el pago. El club andaluz busca reforzar su portería, pero sus problemas económicos limitan el margen de maniobra. Por eso intentó inicialmente explorar una salida libre o una fórmula de coste cero, opción que el Villarreal ha descartado.

El Submarino no cierra la puerta a negociar, pero tampoco regalará a un futbolista por el que realizó una inversión hace apenas dos años. Esa es la clave de la operación: el Villarreal puede escuchar propuestas, pero siempre desde una posición clara y con una cifra mínima sobre la mesa.

Así, el futuro de Diego Conde queda pendiente de los próximos movimientos del Sevilla. El interés es real, las conversaciones existen y el precio ya está marcado. Ahora falta saber si el club hispalense está dispuesto a pasar de la consulta a la oferta.