¿En qué puesto del ránking mundial está el Villarreal? Las bases de datos se ponen muy de acuerdo... menos una

Todo aficionado, incluido en el Villarreal CF, se ha hecho alguna vez la misma pregunta: ¿qué puesto ocupa mi equipo en el mundo? Más allá de la clasificación de LaLiga EA Sports, de la tabla europea o del último resultado, los ránkings internacionales permiten medir el peso real de un club frente al resto del planeta. No son listas perfectas ni todas usan el mismo criterio, pero sí ofrecen una fotografía poderosa: dónde está cada equipo, con quién compite y hasta qué punto su rendimiento trasciende sus fronteras.

El Villarreal CF hace tiempo que dejó de ser una sorpresa. Los principales ránkings internacionales de clubs empiezan a poner cifras a una realidad que el campo lleva años confirmando: el Submarino compite muy por encima de su tamaño, se ha instalado cerca de la élite y mantiene una reputación global ganada a base de regularidad, noches europeas y proyectos deportivos reconocibles.

No existe un ránking mundial oficial de clubes de la FIFA equivalente al de selecciones. El organismo sí utiliza clasificaciones por confederación para competiciones como el Mundial de Clubs, pero no una tabla global permanente que ordene a todos los equipos del planeta. Por eso, la fotografía internacional se construye a partir de varios índices de referencia: FootballDatabase, ClubElo, IFFHS, UEFA y Opta Power Rankings.

FOOTBALLDATABASE | 33º del mundo, 31º de Europa y cuartoº de España

El ránking que mejor retrata el momento amarillo es FootballDatabase. El Villarreal aparece en el puesto 33º del mundo, el 31º de Europa y el cuarto de España, solo por detrás de Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona. La clasificación le coloca por delante de equipos como Lens, AC Milan, Real Betis o Valencia.

El dato no es menor. Habla de un club que ha sabido sostener su presencia arriba, competir en LaLiga, regresar a la Champions League y mantener una reputación europea que ya no depende de una temporada aislada.

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CLUBELO | 37º del mundo con 1.759 puntos

El sistema ClubElo sitúa al Villarreal en el puesto 37º mundial, con 1.759 puntos Elo. Esta clasificación mide la fortaleza de los equipos según resultados, nivel de los rivales y evolución competitiva, por lo que premia menos el nombre histórico y más el rendimiento real.

Ahí el Villarreal CF vuelve a salir bien parado. Su posición refleja lo que ha sido el club en los últimos años: un equipo capaz de competir contra rivales de mayor presupuesto, sostenerse en Europa y mantenerse en la conversación internacional sin perder identidad.

Ismael Mateu

IFFHS | 81º del mundo y dentro del 'top-100'

La IFFHS ofrece otra mirada, centrada en los resultados de los últimos 12 meses en competiciones nacionales e internacionales. En su ránking mundial masculino de clube, el Villarreal figura en el puesto 81º, empatado con la Lazio, con 172 puntos.

Es una posición más retrasada que en los sistemas Elo, pero mantiene al club amarillo dentro del top-100 mundial. La diferencia entre ránkings es clave: unos miden fortaleza acumulada, otros rendimiento reciente y otros coeficiente continental. Pero el denominador común es que el Submarino aparece.

UEFA | 40º en el coeficiente europeo

El ránking UEFA no es mundial, pero resulta esencial para medir la autoridad continental. Su coeficiente valora el rendimiento de los equipos en competiciones europeas durante varias temporadas y tiene impacto directo en sorteos, bombos y prestigio competitivo.

En esa clasificación, el Villarreal aparece en torno al puesto 40, con 59.000 puntos. Es una posición coherente con lo conseguido en los últimos años: la Europa League conquistada en Gdansk, la semifinal de Champions y la continuidad en torneos europeos han dado al Submarino una dimensión que muy pocos clubs de su tamaño pueden presentar.

OPTA POWER RANKINGS | 33º en la última referencia pública localizada

El Opta Power Rankings añade una mirada más moderna al debate. Su modelo compara miles de clubs mediante datos de rendimiento, actualizaciones frecuentes y contexto competitivo. No se limita al nombre ni al peso histórico, sino que analiza la fortaleza real de los equipos.

La última referencia pública localizada con posición concreta situaba al Submarino en el puesto 33º del Opta Power Rankings dentro de la nómina de conjuntos clasificados para la Champions. Conviene matizar que Opta actualiza su clasificación de forma diaria, por lo que esa posición puede variar, pero la fotografía vuelve a reforzar la misma idea: los datos también colocan al Submarino en una zona de prestigio.

FIFA | Sin ranking global, pero 26º en la vía UEFA del Mundial de Clubs

La FIFA no dispone de un ránking mundial general de clubs como sí ocurre con las selecciones. Su referencia más cercana es el ránking por confederaciones usado para ordenar el acceso al Mundial de Clubs. En esa vía UEFA, el Villarreal aparecía en el puesto 26, con 24 puntos, aunque ese listado no funciona como ranking mundial permanente.

El matiz es importante: no hay un ranking FIFA de clubs que permita colocar oficialmente al Villarreal en una tabla global actual. Aun así, su presencia en esas referencias y la creciente nómina de internacionales groguets refuerzan la dimensión exterior del club.

Una conclusión clara: rendimiento por encima del tamaño

La lectura conjunta es contundente. 33º en FootballDatabase, 37º en ClubElo, 81º en la IFFHS, 40º en UEFA, 33º en la referencia pública de Opta y 26º en la vía UEFA del ranking FIFA para el Mundial de Clubes. El Villarreal CF no aparece en el escaparate internacional por ruido mediático, presupuesto o masa social. Aparece por rendimiento.

El Submarino ha convertido competir por encima de su tamaño en una costumbre. Y los ránkings, cada uno con su propio método, empiezan a contar la misma historia que el césped: el Villarreal ya forma parte del mapa de los grandes.