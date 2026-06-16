Los seis protagonistas que explican la histórica temporada 2025/26 del Villarreal

La temporada 2025/26 del Villarreal CF ha dejado una colección de imágenes potentes: noches grandes en La Cerámica, una nueva clasificación para la Champions League, el crecimiento de futbolistas llamados a marcar época y despedidas con aroma de homenaje. Pero el curso del Submarino también se puede resumir a través de seis nombres propios que explican la dimensión deportiva y emocional del año amarillo.

Gerard Moreno, Georges Mikautadze, Alberto Moleiro, Dani Parejo, Alfonso Pedraza e Iñigo Pérez representan seis capas distintas de una misma temporada: el liderazgo, el gol, el talento, la memoria, la identidad y el futuro. Entre todos dibujan el mapa de un Villarreal que ha vuelto a competir entre los mejores y que ya mira al próximo proyecto con una mezcla de respeto por lo conseguido y ambición por lo que viene.

El Submarino no solo ha cerrado una campaña importante por la clasificación. Lo ha hecho consolidando un modelo: jugadores diferenciales, apuesta por talento joven, peso de los veteranos, cultura competitiva y capacidad para reinventarse sin perder su esencia. Por eso estos seis protagonistas funcionan como resumen perfecto del curso.

Gerard Moreno se sitúa 4º en el ránking de máximos anotadores nacionales con 130 goles en las ligas de Primera División del siglo XXI. / Villarreal CF

Gerard Moreno: el capitán que une pasado, presente y futuro

Gerard Moreno volvió a ser mucho más que un delantero. El capitán groguet cerró la temporada con 24 partidos, 1.394 minutos y 10 goles, unas cifras que mantienen intacta su importancia dentro del equipo. Pero su valor real va más allá de la estadística.

Gerard representa la continuidad emocional del Villarreal. Es canterano, campeón de la Europa League, goleador histórico y símbolo de pertenencia. En un vestuario que ha vivido cambios, despedidas y nuevas jerarquías, su figura ha sido un punto de equilibrio. Cuando Gerard está, el Villarreal reconoce una parte esencial de sí mismo.

Su temporada confirma que sigue teniendo peso competitivo. Quizá ya no necesita aparecer en cada partido para ser decisivo, pero cuando lo hace conserva esa capacidad para ordenar ataques, asociarse con inteligencia y marcar diferencias cerca del área.

Mikautadze y Renato Veiga celebrando un gol. / GABRIEL UTIELBLANCO

Georges Mikautadze: el máximo goleador del Submarino

El fichaje de Georges Mikautadze respondió a una necesidad clara: gol, movilidad y determinación en los metros finales. El georgiano ha terminado el curso como máximo goleador del Villarreal con 15 goles y 6 asistencias en 42 partidos, además de 2.662 minutos disputados.

Su impacto ha sido inmediato. Mikautadze no solo ha aportado remate, sino también continuidad ofensiva. Puede jugar como referencia, caer a los costados, atacar espacios y fabricar ventajas cerca del área. Esa variedad ha sido clave para un Villarreal que necesitaba una amenaza constante en una temporada de máxima exigencia.

En un equipo con aspiraciones europeas, el gol no es un complemento: es una necesidad. Y Mikautadze ha respondido con números de futbolista importante.

Alberto Moleiro ha cuajado una gran temporada con el Villarreal. / Villarreal CF

Alberto Moleiro: el elegido por la afición

Uno de los grandes nombres del curso ha sido Alberto Moleiro, elegido por la afición del Villarreal como mejor jugador de la temporada. El canario ha cerrado el año con 45 partidos, 2.832 minutos, 10 goles y 5 asistencias, registros que explican su influencia en el juego ofensivo amarillo.

Moleiro ha sido talento, descaro y continuidad. Ha jugado entre líneas, ha partido desde la izquierda, ha aparecido como mediapunta y ha asumido responsabilidades en momentos calientes. Su capacidad para conducir, eliminar rivales y encontrar ventajas le ha convertido en uno de los futbolistas más atractivos del equipo.

La afición ha conectado rápido con él porque transmite algo que siempre engancha: sensación de peligro. Cada vez que recibe, el partido puede cambiar. Esa electricidad explica por qué su temporada ha dejado la sensación de estar ante un jugador llamado a crecer todavía más.

El Villarreal celebró la 3ª posición, la clasificación para la Champions y homenajeó a Dani Parejo en la última jornada de LaLiga. / Gabriel Utiel

Dani Parejo: la brújula que dijo adiós

La despedida de Dani Parejo fue uno de los momentos más emotivos del final de temporada. El centrocampista cerró su curso liguero con 32 partidos, 1.390 minutos y 1 gol, precisamente en una jornada final que sonó a homenaje y cierre de ciclo.

Parejo ha sido mucho más que un mediocentro para el Villarreal. Ha sido la brújula del equipo, el futbolista que marcaba los ritmos, templaba los partidos y daba sentido a la posesión. Durante seis temporadas, su influencia ayudó al Submarino a conquistar la Europa League y a competir con personalidad en España y Europa.

Su adiós deja un vacío futbolístico y simbólico. Se va un jugador que interpretaba el juego con una naturalidad especial, de esos que hacen mejores a los equipos porque piensan antes que el resto.

El Villarreal celebró la 3ª posición, la clasificación para la Champions y homenajeó a Alfonso Pedraza en la última jornada de LaLiga. / Gabriel Utiel

Alfonso Pedraza: quince años de identidad grogueta

También se despidió Alfonso Pedraza, otro de los nombres ligados a la historia reciente del Villarreal. El lateral cordobés firmó en LaLiga 27 partidos, 1.690 minutos, 1 gol y 3 asistencias, pero su vínculo con el club no se mide solo en cifras.

Pedraza llegó joven, creció dentro del ecosistema groguet, salió cedido, volvió y acabó consolidándose como un futbolista importante. Su historia es la de un jugador formado en el camino largo, con esfuerzo, paciencia y sentido de pertenencia.

Su salida cierra una etapa de quince años de relación con el Villarreal. Por eso su despedida no fue la de un jugador más, sino la de alguien que forma parte del paisaje emocional de La Cerámica.

Sonriente e ilusionado, Iñigo Pérez posa en el que será su nuevo banquillo en el Estadio de la Cerámica. / Villarreal CF

Iñigo Pérez: el nuevo timón del Villarreal CF

El sexto protagonista mira al futuro. Iñigo Pérez será el entrenador del Villarreal durante las próximas tres temporadas, hasta 2029. Llega tras una etapa muy valorada en el Rayo Vallecano, donde alcanzó la final de la Conference League y recibió el reconocimiento del Comité de Entrenadores de la RFEF.

Sus números ligueros del curso con el Rayo dejaron 38 partidos, 12 victorias, 14 empates y 12 derrotas, con 41 goles a favor y 44 en contra. Más allá de los registros, el Villarreal ficha una idea: presión, valentía, protagonismo, gestión cercana y voluntad de jugar muchos minutos en campo rival.

Iñigo Pérez recoge un equipo clasificado para la Champions y con una exigencia alta. Su reto será enorme: conservar lo que funcionó, respetar la herencia competitiva y añadir sus matices sin romper la identidad del grupo.

El Villarreal homenajeó a Marcelino en la última jornada ante el Atlético en la fiesta de celebración de la Champions League en La Cerámica. / Villarreal CF

Un cierre y un comienzo

La temporada 2025/26 del Villarreal CF deja una lectura clara: el club vive instalado en una ambición realista, pero cada vez más alta. Gerard Moreno sostuvo el liderazgo, Mikautadze puso el gol, Moleiro encendió a la afición, Parejo y Pedraza se despidieron como leyendas contemporáneas e Iñigo Pérez aparece como el rostro de la nueva etapa.

Seis nombres para contar un curso de Champions. Seis protagonistas para explicar por qué el Villarreal sigue siendo un club capaz de mirar a los grandes a los ojos sin renunciar a su propia historia.