El suculento dinero que puede recibir el Villarreal por la más que probable venta de Haissem Hassan

El Villarreal CF mira de reojo lo que pueda ocurrir este verano con Haissem Hassan. El extremo ya no pertenece al club amarillo, pero su futuro sigue teniendo impacto directo en La Cerámica. Y es que la entidad grogueta conserva un 40% de una futura venta del futbolista, por lo que cualquier traspaso del jugador del Oviedo dejaría una cantidad importante en las arcas del Villarreal. Y todo apunta a que va a ocurrir más pronto que tarde.

OVIEDO, 04/10/2025.- El delantero del Oviedo Haissem Hassan (d) ante los jugadores del Levante Unai Vencedor (c) y Mathew Ryan (i) durante el partido de LaLiga EA Sports disputado por ambos equipos este sábado en el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo. EFE/ Paco Paredes / Paco Paredes / EFE

Según La Nueva España, Hassan podría estar ante sus últimas semanas como jugador del Oviedo y su salida vuelve a aparecer sobre la mesa después de un mercado de invierno en el que ya estuvo muy cerca de cambiar de equipo. Entonces, el Trabzonspor de Turquía presentó una propuesta de seis millones de euros más el delantero ucraniano Danylo Sikan, una operación que el club asturiano llegó a estudiar.

Finalmente, el Oviedo decidió rechazar la oferta con la intención de que Hassan ayudara al equipo en la pelea por la permanencia. Sin embargo, el rendimiento del extremo fue de más a menos con el paso de la competición y ahora su continuidad vuelve a estar en el aire. El propio jugador también dejó abierta la puerta de salida tras el último partido de Liga en Mallorca.

Haissem Hassam durante un entrenamiento con el filial. / JUAN FRANCISCO ROCA

Podría ingresar hasta 2.4 millones

Ese escenario interesa especialmente al Villarreal. Si este verano llegara una oferta similar a la de enero, de seis millones de euros, el club amarillo tendría derecho a ingresar alrededor de 2,4 millones por el porcentaje que mantiene sobre una futura venta. Una cifra nada despreciable por un futbolista que ya no forma parte de su plantilla, pero cuya operación todavía puede generar un beneficio relevante.

SAN SEBASTIÁN, 21/02/2026.- El centrocampista de la Real Sociedad Brais Méndez (2d) disputa la posesión del balón con el delantero del Real Oviedo Haissem Hassan (c) durante el partido de liga que enfrentó a la Real Sociedd y el Real Oviedo en el estadio Anoeta, este sábado. EFE/Juan Herrero / Juan Herrero / EFE

La situación convierte el futuro de Hassan en un asunto a seguir desde Vila-real. No se trata de una operación deportiva directa para el Villarreal, pero sí de un posible ingreso extra en pleno mercado. En un verano en el que la planificación económica y deportiva vuelve a ser clave, cualquier movimiento del extremo francés puede tener consecuencias positivas para las cuentas amarillas.

Por eso, La Cerámica estará pendiente de lo que suceda en Oviedo. El desenlace dependerá de las ofertas que reciba el club asturiano y de la decisión final sobre el jugador, pero el Villarreal ya sabe que una venta de Hassan puede traducirse en un pellizco importante.