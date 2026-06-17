De anónimo en Almenara a ídolo en Cusco y referente en los banquillos del fútbol de Sudamérica: la historia de Horacio Melgarejo

Cuando pasea tranquilamente por la Playa Casablanca de Almenara parece un turista más. En su urbanización almenarense que colinda con la Playa de Almardá en Canet es Horacio, el vecino argentino, y en Mercadona, por ejemplo, es uno más. Sin embargo, en Cusco, donde ahora mismo trabaja, prácticamente no puede salir a la calle.

“El taxista sabe quien eres, el panadero te pregunta, la cajera del súper te dice que hay que ganar, en los restaurantes los camareros y los clientes te reconocen, la gente te para por la calle, te piden fotos, autógrafos… es una bendita locura”, afirma sobre la capital del antiguo Imperio Inca, ciudad en la que ahora residen 480.000 personas, lo que contrasta con los 6.800 habitantes de Almenara.

Es Horacio Hernán Melgarejo (Reconquista, Argentina, 27/05/1973), un exfutbolista profesional que la vida le llevó casi por casualidad hace casi una década a la costa sur de Castellón, ya que la conoció en 2013 cuando se sacó el título de entrenador UEFA Pro en Torrent y estableció en Almenara su residencia habitual desde el 2018. Una zona de la que se enamoró de sus playas y su tranquilidad hasta tal punto que se asentó con su familia allí, ya que “es el lugar en el que quiero vivir y donde quiero morir”.

El exfutbolista argentino Horacio Melgarejo, que desde 2018 reside en Almenara, se ha convertido en un referente en los banquillos de Sudamérica con su gran temporada con Cienciano de Cusco. / Agencias

Dirige al ‘Papá de América’

Pero Melgarejo está en edad laboral y todavía le queda cuerda con 53 años. El profe lleva casi 20 años como entrenador, desde el 2009, desde 2015 como técnico profesional y es en estos momentos el director técnico (el DT como llaman a los entrenadores en Sudamérica) del Cienciano de Cusco, en Perú, uno de los clubs históricos del continente sudamericano y del Perú, ganador de Copa Sudamericana (el equivalente a la Europa League) y de la Recopa (enfrenta al ganador de la Sudamericana contra el vencedor de la Copa Libertadores), y que es conocido como El Papá de América, ya que ganó a River Plate y Boca Juniors respectivamente en sus dos títulos internacionales, por lo que se llevó ese apelativo muy futbolero allí al haberle vencido a los dos más grandes de Argentina y a dos de los más grandes de toda Sudamérica.

El exfutbolista argentino Horacio Melgarejo, que desde 2018 reside en Almenara, se ha convertido en un referente en los banquillos de Sudamérica con su gran temporada con Cienciano de Cusco. / Agencias

Sus inicios

El profesor Melgarejo es originario de Santa Fe (Argentina), de una ciudad de 85.000 habitantes como Reconquista, de la que han salido futbolistas de primer nivel mundial con los que le une una gran amistad: los internacionales argentinos Gabriel Omar Batistuta (gran goleador de la Roma y Fiorentina y dos veces campeón de la Copa América) y el guardameta Ángel David Comizzo (subcampeón del Mundial Italia 90), así como un paisano de región suyo como Gustavo Lionel Siviero (ex de Albacete y Mallorca), de la vecina localidad de Laguna Paiva y clave en la llegada de Horacio a España.

Horacio Melgarejo, en Brasil, en el estadio del Gremio de Porto Alegre con el Atlético Grau en Copa Sudamericana. / Agencias

Formado en las canteras de Newell’s Old Boys, River Plate y Belgrano de Córdoba, clubs de la Primera División de Argentina, Melgarejo fue profesional en el Unión de Santa Fe, club también de la élite de su país, así como experiencias en Colombia en Independiente de Santa Fe y Deportivo Pasto, colgando las botas en el Brindisi Calcio, en su día en la Serie D italiana.

‘El Corralito’ le llevó a España

Tras dejar el fútbol y debido a la grave crisis económica que azotaba a Argentina a principios del siglo XXI, conocida como El Corralito, habló con su amigo Gustavo Siviero, que militaba por aquel entonces en el Albacete, y le dijo que fuera a formarse allí. Y Horacio se cogió a la familia y dejó su Argentina natal y se marchó a La Mancha.

“En Albacete éramos una buena banda de sudamericanos”, recuerda con nostalgia Melgarejo, que atendió a Mediterráneo vía vídeo llamada desde su casa en Cusco.

El exfutbolista argentino Horacio Melgarejo, que desde 2018 reside en Almenara, se ha convertido en un referente en los banquillos de Sudamérica con su gran temporada con Cienciano de Cusco. / Agencias

Allí coincidió con leyendas del ‘Alba’ como José Luis Zalazar o Catali, quienes tienen una escuela de fútbol en la que el Horacio se formó, dándole la oportunidad primero el Quintanar del Rey para entrenar a su juvenil, y luego el Albacete Balompié para dirigir a su juvenil de Liga Nacional en el ejercicio 2009/10, logrando el título de Liga.

Estando en Albacete acudió en 2013 regularmente a Torrent (Valencia) para sacarse la titulación de UEFA Pro, para poder dirigir a nivel internacional y en la máxima categoría de cada país. “Fue entonces cuando conocimos la costa del Mediterráneo. Íbamos a Puçol, Canet y Almenara, y yo acudía a Torrent a los cursos”, comenta.

Horacio Melgarejo, en su etapa en Universitario de Deportes en el estadio del Palmeiras de Sao Paulo en Copa Libertadores. / Agencias

‘Espía’ de Marcelino y salto a la élite

En esos años solicitó permiso a Marcelino García Toral, en la que fue su primera etapa desde 2013 a 2016 en el Villarreal CF, para poder asistir a los entrenamientos del primer equipo del Submarino, donde tomó buena nota y creció en su etapa formativa. “Fue muy amable conmigo Marcelino, siempre me atendió muy bien”, confiesa.

En el ejercicio 2013/14 digirió al primer equipo del Atlético Tomelloso. Y en 2015 una llamada de su amigo Siviero le abrió las puertas a la élite. Su amigo le ofreció ser su segundo, su técnico asistente, en el Atlético Baleares de la Segunda División B, actual Primera RFEF.

Horacio Melgarejo, en su etapa como entrenador del Atlético Baleares en Segunda División B. / Agencias

Con Siviero estuvo en el club de Palma de Mallorca en dos etapas y en el Lleida Esportiu, y en la campaña 2017/18 el propio Atlético Baleares le ofreció primero coordinar toda la metodología y, tras la destitución del técnico que había por aquel entonces, Armando de la Morena, le propusieron ser el primer entrenador, siendo su primer equipo profesional como máximo responsable técnico. “Guardo un gran recuerdo de Albacete y de Palma, y de todos los clubs que me abrieron sus puertas, siempre me han tratado genial”, reconoce el míster santafecino.

“Con el Baleares me enfrenté al Villarreal B de Miguel Álvarez, que jugaba genial a fútbol y tenía jugadores que ahora siguen siendo profesionales o lo han sido, como Xavi Quintillà, Ramiro Guerra, Marcos Mauro… Tiene una gran escuela el Submarino”, añade.

Durante la pandemia, Melgarejo era el técnico asistente de Universitario de Deportes de Lima en Copa Libertadores. / Agencias

Las puertas de Sudamérica tras la pandemia

Y tras un break donde se afincó desde 2018 en Almenara, fue su paisano Ángel Comizzo quien le propuso volver a cruzar el charco para ser entrenador de élite en el fútbol sudamericano, con Perú como destino. “Ángel me propuso ser su asistente en Universitario de Deportes, uno de los grandes de Lima y de todo el Perú, un grande de Sudamérica. Allí vivimos la experiencia de disputar la Copa Libertadores (el equivalente a la Champions League), lástima que fue en pandemia y sin público en las gradas”, advierte.

Melgarejo acompañó a Comizzo en otras aventuras en el Deportivo Municipal de Lima o en el Atlético Grau de Piura al norte del Perú, club al que primero salvaron del descenso y con el que luego jugaron Copa Sudamericana. “Fueron muy buenas experiencias que me han servido para ser ahora el entrenador que soy, y debo darle las gracias a Ángel y a estas instituciones por la oportunidad”, expone.

Melgarejo hizo un gran Clausura peruano la pasada temporada en el ADT de Tarma. / Agencias

Pero la opción que le cambia la vida fue la llamada del ADT de Tarma en junio del pasado año 2025, un equipo de provincias de zona media de la Liga 1 del Perú, que por recomendación de Comizzo le ofreció el cargo de primer entrenador. Uno de esos trenes que pasan una vez en la vida y debes coger. Y en julio ya estaba dirigiéndolo para el Torneo Clausura.

“ADT arriesgó firmándome. Tuvimos una reunión y les gusté, y eso que yo no tenía experiencia como primer entrenador en Primera. Fueron cuatro meses espectaculares en los que hicimos un gran papel, muy por encima de lo esperado”, incide.

Horacio Melgarejo es un entrenador especialista en metodología y un gran estratega. / Agencias

Llega a Cienciano

Ese gran papel en Tarma le sirvió para ser precisado por Cienciano de Cusco. Haciendo un símil, es como si pasas de dirigir al Getafe o al Elche para firmar por el Sevilla o el Valencia (por el pasado en cuanto a historia y títulos de estos clubs).

Y en Cusco, la ciudad imperial que descansa a los pies del Machu Pichu, se ha convertido en poco tiempo en un ídolo. “Es una ciudad muy futbolera. La gente es apasionada y, además, convivimos tres clubs en Primera División”, explica, añadiendo que “cierto es que Cusco FC está creciendo y tiene muy buenas infraestructuras y que el Deportivo Garcilaso también hace las cosas muy bien, pero el 80% de la gente acá es de Cienciano”.

Horacio Melgarejo, durante su etapa en Atlético Grau de Piura en Perú. / Agencias

“Por la calle te para, el taxista te reconoce, la gente te exige resultados, la prensa aprieta mucho…”, desvela un Melgarejo cuyo equipo ha terminado 3º en el Torneo Apertura, por delante de la U y de otro grande como Sporting Cristal.

Pero, además, en la Copa Sudamericana han pasado a las rondas eliminatorias en un grupo en el que han sido capaces de derrotar en casa al Atlético Mineiro, lo que equivaldría vencer a la Juventus o al Liverpool en Europa.

“Hemos hecho una gran fase de grupos en la Sudamericana y ahora nos espera en la siguiente etapa el actual campeón, el Lanús argentino”, comenta, dejando claro que sus objetivos ahora son “eliminar a Lanús y pelear en Sudamericana hasta donde la gasolina nos dé, mientras que en la liga buscaremos intentar clasificarnos para la Copa Libertadores por medio de la Tabla Acumulada”.

Horacio Melgarejo está cuajando una gran campaña como entrenador de Cienciano de Cusco. / Agencias

Su visión del Villarreal

Melgarejo tiene muy buen concepto de los clubs de élite de la provincia de Castellón. En el Villarreal CF tiene un muy buen amigo, excompañero de equipo cuando eran futbolistas, Diego Missi, quien dirige el restaurante El Ceramista en el Estadio de la Cerámica. “He ido mucho a ver al Villarreal. Cuando estaba en Argentina fui viendo como este proyecto se iba haciendo realidad. Para mí, el Villarreal es un grande de España y de Europa”, confiesa.

“Estando ya en España residiendo he ido siguiendo su proceso, ya que casi todos los años iban contratando argentinos de renombre. Y como te dije antes, las épocas que no he tenido trabajo he ido mucho a seguir entrenamientos y partidos a Vila-real”, arguye, añadiendo que “para mí es un ejemplo de club, no solo por el primer equipo, que también, sino por el modelo de juego y la calidad de los jugadores que plasma en el filial y el resto de cantera”.

Horacio Melgarejo, durante su etapa en la U de Perú en Copa Libertadores en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito (Ecuador). / Agencias

“Admiro la filosofía que han tenido sus dueños. Uno en el fútbol se entera de cosas y valoro mucho que cuando el Villarreal descendió, los propietarios no redijeron ni un euro en el presupuesto de su fútbol base. Eso es algo muy bueno y que otros clubs de todo el mundo han imitado, como el Independiente del Valle de Ecuador, por ejemplo. Es un club modélico”, argumenta.

Un Horacio que habla de su amistad con Missi, el gerente de El Ceramista. “Diego es como un hermano para mí. Jugamos juntos a fútbol en Argentina y siempre que regreso acudo a Vila-real o viene a verme”, indica, confesando que “desde que descubrí la costa norte de Castellón supe que era el lugar donde quiero vivir cuando deje de entrenar, allí es donde quiero morir. Echo de menos la calidad de vida y la zona”.

Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano de Cusco afincado en Almenara. / Agencias

También elogia al Castellón

Otro club al que controla es el CD Castellón: “Me gusta su modelo también. Fue mi hijo el que me advirtió. Estando en Perú, un día me llamó desde Castalia y me dijo: ¡Papá, tienes que venir a ver al Castellón, no te imaginas cómo juegan!”.

“Además, conozco mucho a Álvaro Campos, que lo tuve en el Lleida, y he ido a Castalia a ver partidos. La ciudad y su afición es terriblemente futbolera, con el estadio a reventar. Las veces que he ido, la gente sentía el fútbol a morir”, cuenta con admiración.

“El Castellón está haciendo las cosas muy bien y merece estar donde está, y sería bonito, por qué no, verlo pronto en Primera División, aunque esos malditos play-offs siempre son complicados”, añade.

Horacio Melgarejo, en el Estadio Monumental de Lima, propiedad de Universitario de Deportes, donde fue asistente de Ángel Comizzo. / Agencias

De anónimo a ídolo

Es la historia y el presente de Horacio Melgarejo, un anónimo en la Playa de Almenara que se está convirtiendo en un ídolo en Cusco y un referente en los banquillos del fútbol peruano y sudamericano, y al que, por qué no, le gustaría probar en la élite de España. “Estoy muy agradecido al Perú por la oportunidad de trabajar. Pero uno debe ser ambicioso, y si tengo la posibilidad de poder volver a España mediante del fútbol para dirigir a un equipo allí sería espectacular y lo mejor que me podría pasar. Ahora solo pienso en Cienciano, pero si el fútbol me da la opción de regresar para entrenar en España, sería lo mejor que me podría pasar”, finaliza.