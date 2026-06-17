El Villarreal 'ata' a otra de sus perlas de la cantera: Ayman Arguigue renueva hasta 2029

El Villarreal CF sigue moviendo piezas con la mirada puesta en el futuro. El club amarillo ha alcanzado un acuerdo con Ayman Arguigue para ampliar la vinculación del delantero hispano-marroquí hasta junio de 2029, una renovación que confirma la apuesta del Submarino por uno de los jóvenes atacantes que mejor rendimiento ofreció en el tramo final de la temporada con el Villarreal B.

El futbolista de Carcaixent, nacido el 11 de mayo de 2005, llegó al filial groguet en el pasado mercado de invierno procedente de la SD Huesca, después de haber iniciado la campaña en el CD Teruel. Su adaptación fue inmediata. En apenas media temporada a las órdenes de David Albelda, Arguigue disputó 18 partidos y anotó seis goles, cifras que le permitieron ganar peso dentro del Mini Submarino y convencer a la dirección deportiva de que podía ser una pieza de presente y futuro dentro de la estructura amarilla.

Ayman Arguigue, en un entrenamiento del Villarreal B. / Juan Francisco Roca

Un delantero móvil y con gol

Arguigue responde al perfil de atacante que encaja bien en el modelo formativo del Villarreal: movilidad, capacidad para asociarse, lectura de espacios y presencia en el área. No es únicamente un delantero de remate, sino un futbolista con recursos para participar en la circulación ofensiva, descargar de espaldas y aparecer en zonas de finalización.

Su paso por el Villarreal B le ha servido para confirmar una virtud especialmente valiosa en un delantero joven: la capacidad de producir en pocos meses y en un contexto competitivo exigente. Llegó con la temporada ya avanzada, sin pretemporada con el grupo y con la necesidad de adaptarse rápido a un nuevo vestuario, a una nueva idea de juego y a un filial con aspiraciones. Su respuesta, con goles y participación ofensiva, explica la decisión del club de asegurarse su continuidad a largo plazo.

Ayman Arguigue, Ayman Arguigue, en un entrenamiento del Villarreal B. / Juan Francisco Roca

Internacional con Marruecos Sub-20

Además de su evolución en el fútbol de clubes, Ayman Arguigue también cuenta con recorrido internacional. El atacante es internacional con la selección de Marruecos Sub-20, un factor que aumenta su proyección y refuerza su perfil como futbolista con margen de crecimiento. Su doble condición de jugador formado en España y vinculado al fútbol internacional marroquí le convierte en un activo interesante dentro del mercado de jóvenes talentos.

En el Villarreal entienden que su renovación hasta 2029 ofrece estabilidad al jugador y margen al club para seguir trabajando su desarrollo sin urgencias. El objetivo pasa ahora por consolidarle en el filial, darle continuidad competitiva y permitir que siga acumulando minutos, goles y experiencia en una categoría que exige madurez pese a su juventud.

Álex Rubio, en primer plano, con Ayman Arguigue detrás y en un tercer plano Ettienne Eto'o. / Juan Francisco Roca

La cantera, una vía estratégica para el Villarreal

La continuidad de Arguigue se enmarca dentro de una política clara del Villarreal CF: proteger talento joven, reforzar el Villarreal B y mantener una cantera competitiva. El filial amarillo continúa siendo una plataforma esencial para el club, tanto para formar futbolistas con recorrido hacia el primer equipo como para captar jugadores jóvenes con potencial de crecimiento.

La Cantera Grogueta es uno de los grandes pilares de la identidad del Submarino. La Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza se ha consolidado como un espacio de formación de referencia, donde el club combina captación, desarrollo técnico, exigencia competitiva y una metodología reconocible desde las categorías inferiores hasta el Villarreal B. En ese ecosistema, el filial cumple una función determinante: acelerar el proceso de maduración de los jugadores que están a un paso del fútbol profesional.

Ayman, Joselillo y Budesca, / VILLARREAL CF

Un proyecto con continuidad

La renovación de Ayman Arguigue también llega en un momento de continuidad en el banquillo del Villarreal B. El club ha decidido mantener la confianza en David Albelda, una figura importante para dar estabilidad al proyecto del filial. Esa continuidad puede resultar clave para futbolistas como Arguigue, que ya conocen la idea de juego, el nivel de exigencia y el funcionamiento interno del grupo.

El delantero hispano-marroquí afrontará ahora una temporada importante para confirmar las buenas sensaciones que dejó desde enero. Su reto será transformar el impacto inicial en regularidad, aumentar su influencia en el juego y seguir creciendo como referencia ofensiva. El Villarreal, por su parte, se asegura hasta 2029 a un atacante joven, con gol y con margen de mejora.

Una apuesta de futuro para el Mini Submarino

Con esta renovación, el Villarreal CF manda un mensaje claro: Ayman Arguigue forma parte de los planes de futuro del club. Su rendimiento en el Villarreal B, su juventud, su olfato goleador y su condición de internacional sub-20 con Marruecos convierten al delantero en uno de los nombres a seguir dentro del filial amarillo.

El Mini Submarino seguirá construyendo su plantilla con una mezcla de talento propio, jóvenes fichajes de proyección y futbolistas llamados a crecer dentro de una estructura que mira siempre hacia el primer equipo. En ese camino, Arguigue ya se ha ganado una renovación de largo recorrido y la oportunidad de seguir creciendo vestido de groguet.