El Villarreal solicitará jugar fuera de casa los tres primeros partidos de Liga

El Villarreal CF tiene previsto solicitar a LaLiga disputar los tres primeros partidos del ejercicio 2026/27 fuera de casa con motivos de las obras de los nuevos vestuarios, que se están reubicando en un edificio que estará unido al Estadio de la Cerámica por una pasarela, las cuáles condicionarán el nuevo aforo y otras zonas y no estarán terminadas al 100% a mediados de agosto cuando se inicie el torneo.

Cabe recordar que el Submarino ha iniciado esta semana una nueva fase de obras en el coliseo de Vila-real con el objetivo de seguir modernizando sus instalaciones y mejorar la experiencia de los aficionados. La actuación contempla grandes cambios en el recinto, entre ellos la mejora de los accesos, la construcción de nuevos vomitorios y pasillos de distribución, así como la optimización de la circulación interior y de las condiciones de seguridad en días de partido.

Así se encuentra el Estadio de La Cerámica en plenas obras. / VILLARREAL CF

El Fondo Norte

Una de las intervenciones previstas afectará a la zona del Fondo Norte con Tribuna, donde el club construirá un nuevo edificio anexo destinado a ampliar los espacios de uso deportivo, crear nuevas zonas de aparcamiento y reforzar los servicios disponibles en el estadio. Dentro de esta reordenación también se contempla la eliminación de los Casals Blaus situados bajo esta zona, un cambio que forma parte del proceso de transformación del recinto amarillo.

Y para que el estadio esté en condiciones, el club prefiere iniciar la competición a domicilio encadenando tres encuentros lejos del coliseo de Vila-real, regresando al Estadio de la Cerámica a mediados del mes de septiembre. Se trata de una práctica muy habitual de los clubs de LaLiga, los cuáles llevan años realizando reformas y nuevas obras de adecuación de sus estadios para cumplir con las diferentes normativas de seguridad y modernizar sus instalaciones. Y, por norma habitual, LaLiga accede a las peticiones de los distintos equipos.

Así se encuentra el Estadio de La Cerámica en plenas obras. / VILLARREAL CF

Los abonados afectados

La entidad reconoce que estas obras pueden implicar ajustes puntuales en la distribución de algunas localidades, por lo que determinados abonados podrían verse afectados de cara a la temporada 2026-27. El club, no obstante, asegura que informará de manera detallada cuando presente la próxima campaña de abonos.

Según ha trasladado el Villarreal CF, los abonados que puedan verse afectados por la nueva configuración del estadio recibirán una comunicación individualizada. Además, la entidad pondrá a su disposición distintas alternativas para que puedan escoger la opción que mejor se adapte a sus preferencias, con el objetivo de garantizar su comodidad y mantener su vínculo con el equipo.

Así se encuentra el Estadio de La Cerámica en plenas obras. / VILLARREAL CF

Seguriá informando

Hay que destacar que el club de la Plana Baica insiste en que continuará informando sobre la evolución de las obras a medida que avance el proyecto. Esta nueva actuación da continuidad a la transformación iniciada en 2023, coincidiendo con el centenario de la entidad, y refuerza la apuesta del Villarreal por consolidar La Cerámica como uno de los estadios de referencia del fútbol español por su modernidad, cercanía con el entorno y diversidad de espacios.