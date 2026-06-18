Oficial: Valen Gómez, otro impulso ofensivo para el nuevo Villarreal B

El Villarreal B sigue dando forma a su plantilla para la próxima temporada y lo hace reforzando una de las parcelas llamadas a marcar diferencias: el ataque. El club amarillo ha alcanzado un acuerdo con Valen Gómez, que llega libre tras su etapa en el CF Talavera de la Reina y firma por dos temporadas, hasta junio de 2028. El futbolista toledano se convierte así en el segundo fichaje confirmado del Mini Submarino en este mercado de verano, después de la incorporación de Jan Encuentra.

La llegada de Valen Gómez encaja dentro de la hoja de ruta del filial groguet: futbolistas jóvenes, con margen de crecimiento, experiencia competitiva en categorías exigentes y capacidad para adaptarse a un modelo reconocible. En este caso, el Villarreal incorpora a un atacante versátil, capaz de actuar como delantero centro o partir desde el extremo derecho, una doble condición que ofrece más alternativas para el frente ofensivo.

Valen Gómez, nuevo delantero del Villarreal B. / Villarreal CF

Un perfil joven y con recorrido

Valentín Gómez Mirón, nacido en Parrillas, Toledo, el 15 de enero de 2004, se formó en las categorías inferiores de la UD Almería, donde empezó a construir un perfil de atacante móvil, dinámico y con facilidad para ocupar diferentes zonas del último tercio. Su fichaje por el Villarreal B supone un nuevo paso en su progresión y una oportunidad para crecer en una de las estructuras de cantera más consolidadas del fútbol español.

Durante la pasada temporada 2025/26, Valen Gómez militó en el Talavera de la Reina, equipo del Grupo 1 de Primera Federación. Allí disputó 21 partidos y repartió tres asistencias, sumando minutos en una categoría especialmente competitiva para los jóvenes talentos que buscan asentarse en el fútbol sénior. Esa experiencia es uno de los factores que valora el Villarreal, que vuelve a mirar a jugadores con capacidad de rendimiento inmediato pero también con proyección.

Valen Gómez, nuevo delantero del Villarreal B, en su etapa en el Almería. / La Tribuna de Talavera

Más competencia para el ataque groguet

El filial amarillo necesitaba aumentar recursos en ataque y Valen Gómez llega para aportar profundidad, movilidad y competencia interna. Su capacidad para desenvolverse en banda derecha o como referencia ofensiva permite abrir diferentes registros: puede atacar espacios, fijar centrales, caer a los costados o participar en zonas interiores. En un Villarreal B que pretende mantener una identidad ofensiva, su polivalencia puede convertirse en un valor importante.

El fichaje también refuerza el mensaje del club en este inicio de mercado. El Mini Submarino no quiere limitarse a completar la plantilla, sino elevar el nivel competitivo de un grupo que volverá a tener como objetivo crecer desde el juego, consolidar futbolistas y acercar talento al primer equipo. En ese contexto, Valen Gómez llega con el reto de ganarse un papel relevante desde la pretemporada.

Valen Gómez, nuevo delantero del Villarreal B, esta pasada temporada en el Talavera. / La Tribuna de Talavera

El filial acelera su reconstrucción

La incorporación del atacante toledano llega después del fichaje de Jan Encuentra, lateral derecho procedente del FC Andorra que firmó hasta 2029. Con ambos movimientos, el Villarreal B empieza a cubrir piezas importantes en defensa y ataque, dos zonas clave para el nuevo proyecto del filial.

Además, el club confirmó este miércoles la renovación de Ayman Arguigue hasta 2029, una operación relevante para asegurar continuidad en la ofensiva. El delantero hispano-marroquí, internacional sub-20 con Marruecos, acabó la temporada con buenas sensaciones tras su llegada en el mercado invernal y seguirá formando parte de los planes del Mini Submarino.

Valen Gómez, nuevo delantero del Villarreal B. / Villarreal CF

Con Jan Encuentra, Ayman Arguigue y ahora Valen Gómez, el Villarreal B continúa perfilando una plantilla joven, ambiciosa y con hambre de crecimiento. El nuevo fichaje amarillo aterriza con una oportunidad clara: demostrar que puede ser una pieza importante en Primera Federación y aprovechar el escaparate de un filial que históricamente ha servido como puente hacia cotas mayores.