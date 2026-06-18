Los seis errores que debe corregir el Villarreal en la próxima Champions League

El Villarreal CF reposa en tiempo de vacaciones y atraviesa una fase inicial de verano con poco movimiento informativo. Tras el anuncio y la presentación de Iñigo Pérez como nuevo entrenador del Submarino 2026/27, el club sigue trabajando en la confección de una plantilla lo más competitiva posible para una temporada que volverá a estar marcada, por segundo curso consecutivo, por la exigencia de las tres competiciones.

Uno de los grandes objetivos será resarcirse de la mala Champions del pasado curso, una edición para el olvido en la que el Villarreal terminó penúltimo, empatado a un punto con el Kairat Almaty. Aquella participación dejó golpes duros, errores evidentes y también un enorme aprendizaje.

El reto realista será meterse entre los 24 mejores y acceder al play-off previo a los octavos de final. No es una quimera para un equipo que viene de terminar en Liga por delante del Atlético de Madrid. Pero para conseguirlo, el Villarreal deberá corregir cinco errores que marcaron su última experiencia europea.

El semblante de Renato Veiga tras la derrota del Villarreal ante el Pafos es el fiel reflejo de la decepción amarilla. / SAKIS SAVVIDES

1 -Sin complejo ante los equipos más poderosos de Europa

Sin complejo ante los equipos más poderosos de Europa. Lo primero que deberá corregir Iñigo Pérez en su Villarreal será que sus futbolistas jueguen sin complejos ante los gigantes. Lo normal sobre el papel perder, pero afrontas el encuentro con una mentalidad ganadora tendrás más opciones de dar la campanada. Además, históricamente el Submarino ha sido un club con una admirable capacidad para sorprender y dejar la cara colorada a equipazos de talla mundial como el Inter de Milán, la Juventus, el Manchester United o el Bayern de Múnich, entre otros. Y sí lo consiguió en aquellas ocasiones, además de tener unas plantillas excepcionales, fue porque sintió que estaba preparado para ganarles. El conjunto amarillo pagó la novatada en una plantilla con mucha debutante en la competición.

Pape Gueye, hundido tras la derrota del Villarreal ante el Pafos. / CHARA SAVVIDOU

2 - Empezar a muerte y adaptarse al nuevo sistema con ocho partidos en la Fase Liga

El segundo aprendizaje es evidente: en la nueva Champions, no hay tiempo para calentar motores. El formato de ocho partidos ante ocho rivales distintos obliga a empezar enchufado desde el primer minuto. Cada error pesa, cada punto cuenta y una mala salida puede convertirse en una bola de nieve difícil de frenar. El Villarreal lo comprobó demasiado pronto. Si empiezas encajando un gol infantil en propia puerta en el minuto dos contra el Tottenham, con el error de Luiz Júnior, todo se pone cuesta arriba. Pero estos escenarios también sirven para comprobar de qué pasta están hechos los equipos.

Con solo un punto de los primeros nueve, el Submarino entró en un bucle si salida. Lo más difícil de entender fue que, mientras en Liga sí era capaz de sacar resultados y competir con regularidad, en Champions se quedó totalmente bloqueado. El propio Santi Comesaña, uno de los futbolistas más importantes dentro y fuera del terreno de juego, reconoció en una entrevista que el equipo creyó que todavía tenía margen para reaccionar y que quizá debió afrontar los primeros partidos de otra forma. Esa lección debe quedar marcada: en Europa no hay margen para esperar y desde el día del sorteo, deberá ir a piñón.

Juan Foyth, agachado y resignado tras la derrota del Villarreal ante el Pafos. / SAKIS SAVVIDES

3 - Imponerte cuando eres favorito y juegas ante equipos de menor entidad, sobre el papel

Otro aprendizaje para un grupo de jugadores sin experiencia fue el de mantener la calma y demostrar sobre el césped el favoritismo. La demostración fue el partido ante el Pafos, en un partido que ya está dentro de la historia negra del club en Europa. Ese tipo de encuentros no se pueden perder si quieres acceder a la siguiente ronda, al igual que los duelos en casa ante el Copenhague y el Ajax.

El gol del empate del Ajax, anotado por Gloukh / Gabriel Utiel

4 - Mejorar los números fuera de casa y hacer de La Cerámica un fortín

Hay un dato que explica perfectamente lo que sucedió en la fatídica Champions 25/26. En sus cuatro partidos a domicilio no fue capaz de meter un gol, con cuatro derrotas sin ver portería. También deberá hacer La Cerámica un fortín, algo que sí hizo en Liga siendo el mejor Villarreal de la historia ante su afición. Sin embargo, solo logró un empate ante la Juventus y por ejemplo en el partido contra el Manchester City tuvo demasiado respeto al rival. Contagiar a la afición, desconectada en las derrotas ante Copenhague y Ajax ya en el bucle sin salida, será otro de los retos de Iñigo Pérez. Intentar volver a ese espíritu de 2006 y 2022, donde alcanzó las semifinales en dos ediciones inolvidables.

Pedraza, ante el Copenhague. / Toni Losas

5 - Propuesta más ofensiva y tener un plan A, un plan B y un plan C

Pero quizás lo más importante sea ver un equipo con una propuesta de fútbol más ofensiva, más atrevida, menos conservadora y con mayor capacidad para llevar el timón de los partidos, sin perder la gran capacidad de contragolpear, tal y como apuntó Iñigo Pérez. Por otro lado, el exdel Rayo deberá tener un plan A reconocible, pero también un plan B y un plan C para cuando el partido se cierre, cuando el rival apriete o cuando el equipo no encuentre soluciones.

Mikautadze y Renato Veiga celebran un gol. / GABRIEL UTIELBLANCO

6 - Un paso adelante de los líderes y jugadores más importantes

Más allá del plan, del contexto y de la falta de experiencia, el Villarreal también necesita un paso adelante de los futbolistas llamados a marcar diferencias. Georges Mikautadze, Renato Veiga, Pape Gueye o Nicolas Pepe, entre otros, llegaron a la competición con cartel, calidad y responsabilidad, pero se vieron superados en diferentes momentos por el ritmo, la exigencia y el peso de la Champions. Con un Parejo con un rol secundario y Gerard Moreno lesionado en gran parte de los encuentros, el equipo echó en falta ese líder capaz de transmitir esa tranquilidad.

La Champions dejó cicatrices, pero también un manual de lo que está prohibido repetir. Menos complejos ante los grandes, más concentración desde el primer minuto, autoridad cuando toque mandar, más pegada fuera de casa, una Cerámica conectada y una propuesta con más recursos. Ahora el reto de Iñigo Pérez será convertir aquel golpe en aprendizaje y darle una versión más madura, más valiente y mucho más europea. Tras estas lecciones, será la Champions de la reválida.