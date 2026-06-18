Villarreal, un equipo Mundial: Así fue el debut de Renato Veiga con Portugal

Renato Veiga ya sabe lo que es jugar un Mundial. El defensa del Villarreal CF fue titular y disputó los 90 minutos en el estreno este pasado miércoles de Portugal ante RD Congo, un partido que terminó con empate 1-1 en el NRG Stadium de Houston, con gol inicial de João Neves y respuesta africana de Yoane Wissa antes del descanso.

Para el futbolista groguet no fue un partido cualquiera. Veiga, campeón de la UEFA Nations League con Portugal bajo la dirección de Roberto Martínez, afrontaba su primera gran noche mundialista como integrante del Submarino y lo hizo dentro de un once de mucho peso competitivo, formando en la línea defensiva junto a Cancelo, Tomás Araújo y Nuno Mendes.

Renato Veiga, central del Villarreal, jugó los 90 minutos en el debut en el Mundial de Portugal ante RD Congo. / SAM WASSON

Solidez, serenidad y salida limpia

En clave Villarreal, el estreno de Renato Veiga en el Mundial 2026 dejó una lectura positiva. El central portugués no tuvo una actuación llamativa en grandes acciones defensivas, pero sí transmitió la sobriedad y calma que suele valorar cualquier entrenador en un zaguero de perfil internacional. Según los datos de SofaScore, completó los 90 minutos, sumó cinco contribuciones defensivas, tres despejes, cuatro recuperaciones y participó con continuidad en la circulación de Portugal.

Renato Veiga, central del Villarreal, jugó los 90 minutos en el debut en el Mundial de Portugal ante RD Congo. / SAM WASSON

Su partido fue especialmente interesante en la salida de balón. SofaScore ya destacaba al descanso que Veiga había completado 59 de sus primeros 60 pases, un dato que retrata bien su papel: central para dar continuidad, fijar la primera línea de presión y no rifar la posesión en un encuentro en el que Portugal tuvo mucho control, pero poca profundidad.

Renato Veiga, central del Villarreal, junto a Cristiano Ronaldo en el Portugal-RD Congo. / Agencias

Fiable atrás, mejorable en los duelos

En defensa, Veiga ofreció una versión correcta. No fue un encuentro de acumulación de intervenciones límite, pero sí de concentración ante una RD Congo directa, física y peligrosa en transiciones. El jugador del Villarreal ganó tres de sus seis duelos en el suelo y uno de sus dos duelos aéreos. También cometió una falta y fue superado una vez en regate, señales de que tuvo que sufrir en algunos emparejamientos ante un rival con potencia y piernas.

El apartado aéreo dejó una lectura mixta. Veiga no dominó de forma absoluta, pero tampoco se vio especialmente penalizado. En un partido marcado por la fortaleza congoleña en el balón parado y en las segundas jugadas, sus tres despejes tuvieron valor para sostener a Portugal en fases incómodas.

Renato Veiga, central del Villarreal, junto a Cristiano Ronaldo en el Portugal-RD Congo. / MIGUEL A. LOPES

Una primera piedra para crecer

La actuación no fue brillante, pero sí seria, limpia y competitiva. Para el Villarreal, la noticia es relevante: uno de sus centrales ha iniciado el Mundial con titularidad, 90 minutos y responsabilidad en una Portugal candidata, aunque el empate deja presión de cara a la segunda jornada.

El próximo compromiso de Renato Veiga será el 23 de junio ante Uzbekistán, de nuevo en Houston, antes de cerrar la fase de grupos el 28 de junio frente a Colombia en Miami. Ahí el central groguet tendrá otra oportunidad para consolidarse en el once de Roberto Martínez y seguir elevando su cotización internacional desde el escaparate del Mundial.