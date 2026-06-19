El equipo EDI del Villarreal disputa la última fase de LaLiga Genuine Moeve en Madrid

LaLiga Genuine Moeve celebra este fin de semana su cuarta y definitiva fase de la presente temporada en la Comunidad de Madrid. El Villarreal EDI se desplazará hasta la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para disfrutar del gran cierre de curso del torneo más inclusivo del país, que tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de junio.

El calendario depara tres compromisos para que los groguets cierren la campaña por todo lo alto. La jornada para los groguets arrancará el sábado 20 de junio, a las 09.00 horas, enfrentándose al Celta Integra Zelnova. Esa misma tarde, a las 19.00 horas, el equipo regresará al césped para medir sus fuerzas ante el CD Leganés.

El último baile de la temporada se disputará la mañana del domingo 21 de junio, a las 10.00 horas, con un encuentro contra el Real Racing Club. Como es habitual en el reglamento del torneo, todos los partidos se dividirán en cuatro partes de diez minutos cada una.

El llamado equipo Amarillo EDI del Villarreal CF. / Villarreal CF

A despedir la temporada con una sonrisa

El conjunto amarillo llega a esta gran cita en Madrid con el objetivo de disfrutar al máximo y recuperar la senda de la victoria. En la pasada fase disputada en Granada, los groguets cayeron en sus dos duros enfrentamientos ante el Valencia CF y el Cádiz CF. Pese a ello, los resultados no empañaron un fin de semana mágico donde reinaron el compañerismo, la deportividad y la tolerancia.

Para esta emocionante final en Las Rozas, el Villarreal EDI estará dirigido por el cuerpo técnico formado por Antonio Jiménez, Claudia Chust, Marta Cádiz y Sonia Alcón.

El equipo amarillo estará representado sobre el césped por los siguientes 16 jugadores: Ismael Montiel, Eduard-Gabriel Stanciu, Abraham Martínez, Sergi Eixea, Javier Ruiz, José Manuel Vicent, Iván Centelles, David Pliego, Ossama Kharmach, Juan Víctor Parraga, Kevin Alexander Romero, Ricardo Pitarch, Khalid Afia, David Velasco, Ferran Moliner y Erik Ruiz.

El llamado equipo Rojo EDI del Villarreal CF. / Villarreal CF

El proyecto de equipos EDI del Villarreal

El Villarreal CF fomenta el deporte entre las personas con diversidad funcional. El club amarillo integró la Escuela de Diversidad (EDI) en su estructura deportiva en la campaña 2015/16, siendo uno de los clubes pioneros en el fútbol español en impulsar la actividad deportiva de este colectivo.

En la actualidad, el Villarreal CF cuenta con cuatro equipos EDI (Azul, Amarillo, Verde y Rojo) formados en su totalidad por futbolistas con diversidad funcional, algunos de ellos procedentes de algunos de los centros especiales de la provincia de Castellón. La práctica deportiva les sirve como una actividad de esparcimiento y diversión, dándoles la oportunidad de defender los colores del equipo de su vida.

El llamado equipo Azul EDI del Villarreal CF. / v

Compromiso con el club

Los equipos EDI del Villarreal CF entrenan dos veces por semana en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza y se encuentran plenamente integrados en la estructura del club. El Fútbol Unificado es una modalidad deportiva nacida en el seno de Special Olympics y cada vez más extendida en diferentes países de la geografía mundial. Tiene como objetivo congregar en un mismo equipo a jugadores con y sin discapacidad intelectual de manera que puedan compartir valores y normas de una forma unificada. Para ello hay establecido un reglamento que, entre otros muchos aspectos técnicos, trata de velar por la honestidad de los jugadores durante la competición.

El llamado equipo Verde EDI del Villarreal CF. / Villarreal CF

Desde la temporada 2017/18, el Villarreal CF compite en LALIGA GENUINE, una competición impulsada por la Fundación de LALIGA que congrega a los mejores equipos de España formados por jugadores con diversidad funcional.

En la campaña 2024/25, los groguets hicieron historia proclamándose por primera vez campeones del Grupo Compañerismo de este prestigioso torneo inclusivo de carácter nacional.