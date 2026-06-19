Informe: Los jugadores que pueden explotar con Iñigo Pérez en el Villarreal

El Villarreal CF inicia una nueva etapa con Iñigo Pérez al frente del banquillo y con un desafío tan atractivo como exigente: competir en la Liga de Campeones 2026/27 después de haber cerrado la temporada en el tercer puesto de Primera División. El Submarino tiene una plantilla de nivel, pero también un grupo de futbolistas que pueden crecer mucho bajo la dirección del nuevo técnico.

Más allá de los movimientos de mercado, el gran reto de Iñigo Pérez será hacer mejores a los jugadores que ya forman parte del proyecto. En ese apartado aparecen nombres jóvenes, futbolistas con recorrido, cedidos que regresan, canteranos que quieren convencer y piezas importantes que necesitan recuperar su mejor versión.

Moleiro celebra un gol con el Villarreal CF. / MANOLO NEBOT

Moleiro y Renato Veiga, talento para dar un salto más

Uno de los nombres más ilusionantes es Alberto Moleiro., y que el 4-2-3-1 puede favorecer al canario en el puesto de mediapunta por el centro. El atacante canario tiene calidad, conducción, visión y capacidad para recibir entre líneas, cualidades que pueden encajar muy bien en un Villarreal que buscará personalidad con balón. Si Iñigo Pérez consigue darle continuidad e influencia cerca del área, Moleiro puede convertirse en uno de los futbolistas más determinantes del equipo amarillo.

Otro jugador con margen enorme es Renato Veiga. El portugués ofrece físico, polivalencia y carácter competitivo. Puede actuar en varias posiciones y su perfil resulta especialmente valioso en una temporada con Liga, Champions y Copa. Su evolución puede marcar parte del techo defensivo y físico del nuevo Villarreal.

Renato Veiga, central del Villarreal, jugó los 90 minutos en el debut en el Mundial de Portugal ante RD Congo. / SAM WASSON

Kambwala, Freeman y Pau Navarro: defensa con futuro

En defensa, Willy Kambwala tiene condiciones para crecer de forma importante. Su potencia, agresividad y capacidad para imponerse en los duelos le convierten en un central con mucho recorrido. El reto será ganar regularidad, mejorar en lectura táctica y asentarse dentro de una estructura que le permita corregir menos y anticipar más.

También aparece Álex Freeman, uno de los nombres a seguir en el lateral derecho. En una posición en la que el Villarreal necesita recorrido, energía y profundidad, el estadounidense puede tener una oportunidad importante para hacerse un hueco. Su evolución defensiva será clave para medir su protagonismo.

Alex Freeman, jugador del Villarreal, despeja con la cabeza en el Mundial con Estados Unidos. / SCOTT STRAZZANTE

Pau Navarro, por su parte, representa el valor del jugador formado en casa: competitivo, adaptable y con capacidad para responder en diferentes escenarios. Su polivalencia puede ser un recurso muy útil para Iñigo Pérez durante una temporada cargada de partidos.

Tani Oluwaseyi e Ilias Akhomach, dos perfiles ofensivos a vigilar

En ataque, Tani Oluwaseyi puede ser una de las sorpresas. Su potencia, movilidad y capacidad para atacar espacios ofrecen un registro distinto en la delantera del Villarreal. No necesita partir como titular para ser importante: puede crecer como revulsivo, como alternativa en partidos abiertos y como complemento para el resto de atacantes.

El caso de Ilias Akhomach también merece atención. Tras su cesión en el Rayo Vallecano, equipo al que dirigió Iñigo Pérez, el extremo puede tener una vía para volver a ganarse un lugar en la plantilla. Talento y desequilibrio tiene de sobra, pero deberá convencer desde el primer día y demostrar que puede ofrecer continuidad, trabajo y eficacia en los metros finales.

Ilias Akhomach fue dirigido por Iñigo Pérez en el Rayo Vallecano y ahora se reencuentran en el Villarreal. / Agencias

Thiago Fernández y la cantera llaman a la puerta

La pretemporada también será una oportunidad para los aspirantes. Thiago Fernández, tras su cesión en el Oviedo, deberá demostrar que puede competir por un sitio en una plantilla de Champions. Su futuro dependerá de su adaptación, de su rendimiento diario y de la confianza que sea capaz de generar en el cuerpo técnico.

Junto a él aparecen varios nombres de la cantera. Dani Requena, Carlos Maciá y Alassane Diatta parten con el reto de convencer a Iñigo Pérez y aprovechar cada entrenamiento como si fuera un examen. El Villarreal siempre ha mirado hacia abajo para completar su estructura competitiva, y una temporada larga puede abrir espacio para perfiles jóvenes si responden con madurez.

El centrocampista del Oviedo Thiago Fernández (i) cabecea un balón ante Santiago Mouriño, del Villarreal, durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Oviedo y Villarreal en el estadio Carlos Tartiere. / Eloy Alonso / EFE

Ayoze Pérez y Mikautadze, dos retos mayores

No todo pasa por los jóvenes. Uno de los grandes objetivos será recuperar la mejor versión de Ayoze Pérez. Su talento, experiencia y capacidad para moverse entre líneas pueden ser diferenciales si encuentra continuidad física y confianza. Para Iñigo Pérez, devolverle peso competitivo sería una noticia magnífica.

Ayoze sonríe a Mikautadze tras el gol del georgiano con el Villarreal ante el Getafe. / Gabriel Utiel

Y el gran salto ofensivo puede estar en Georges Mikautadze. El delantero tiene condiciones para convertirse en un goleador de Champions: movilidad, instinto, remate y personalidad. Si confirma su crecimiento en Europa, el Villarreal tendrá una referencia ofensiva capaz de sostener al equipo en noches grandes.

El nuevo Villarreal no solo se construirá con fichajes. También se levantará desde la mejora individual. Y ahí, Iñigo Pérez tiene una misión clara: hacer explotar el talento que ya tiene en casa.