Los jugadores del Villarreal en el Mundial | Buchanan, el 'olvidado' en una Canadá para la historia

Tajon Buchanan (Villarreal CF) no necesitó marcar para dejar huella en la noche más grande de Canadá en un Mundial. El futbolista del Submarino fue uno de los grandes agitadores del contundente 6-0 ante Catar, un resultado que supone la primera victoria mundialista masculina de la selección canadiense y que deja al equipo de Jesse Marsch virtualmente clasificado para los dieciseisavos de final.

El foco se lo llevó, con justicia, Jonathan David, MVP del partido tras firmar un hat trick. Pero el encuentro empezó a romperse mucho antes, en una acción con sello Buchanan. El extremo atacó el espacio con potencia, obligó a Homam Ahmed a cortar una ocasión manifiesta de gol y provocó la primera expulsión de Catar. Fue una jugada sin gol, pero con impacto total: cambió el ritmo, abrió el partido y empujó a Canadá hacia una goleada que ya forma parte de su historia.

Terrible

La imagen de felicidad, sin embargo, convivió con el golpe más duro. En una noche de fiesta canadiense, con gradas encendidas y ambiente de barbacoa en la previa, el estadio se quedó helado por la grave lesión de Ismaël Koné tras una durísima entrada de Assim Madibo, también expulsado. El contraste fue brutal: Canadá celebraba una victoria fundacional mientras uno de sus futbolistas abandonaba el partido entre gestos de preocupación.

Ismaël Koné saludando a la afición mientras lo sacan del terreno de juego en camilla. / AGENCIAS

El mal recuerdo

Para Buchanan, esa escena tuvo una lectura todavía más íntima. El jugador amarillo sabe lo que significa que una lesión detenga de golpe un gran momento. En la Copa América del 2024, sufrió una fractura de tibia izquierda en un entrenamiento que le apartó de la competición y frenó su impulso con la selección. Por eso su actuación ante Catar tiene más valor que una simple estadística: fue la respuesta de un futbolista que ha vuelto a competir con hambre, verticalidad y peso competitivo.

Canadá no perdonó. Cyle Larin abrió el marcador, Jonathan David desató la goleada, Saliba (sustituto de Koné), marcó y dedicó el tanto a su compañero, y un autogol cerró el castigo a una Catar hundida con nueve jugadores. Con cuatro puntos y una diferencia de goles muy favorable, Canadá mira ya a la siguiente fase como una realidad casi asegurada.

Tani, de titular a suplente

También tuvo minutos Tani Oluwaseyi, que entró en la segunda parte (minuto 72) para aportar energía, presión y profundidad en un partido ya sentenciado.

Sin el escaparate de David ni el peso emocional de Buchanan, el delantero groguet sumó rodaje y presencia ofensiva dentro de una selección que crece, compite y empieza a creer de verdad.