La pretemporada del Villarreal B comienza a definirse con dos atractivos amistosos

La pretemporada del Villarreal B empieza a tomar forma. El filial amarillo, que volverá a competir en Primera Federación bajo la dirección de David Albelda, ya empieza a perfilar su calendario de preparación para un verano que servirá para construir las bases del nuevo proyecto. El Mini Submarino tiene por delante semanas de trabajo, ajustes y pruebas antes de volver a una categoría tan exigente como igualada.

Entre los compromisos que ya figuran en la hoja de ruta aparece el Valencia Mestalla-Villarreal B, previsto para el sábado 25 de julio, un duelo siempre atractivo entre dos de las canteras más potentes de la Comunitat Valenciana. También está programado el amistoso ante el Real Zaragoza, que visitará la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza el sábado 15 de agosto, en una cita de nivel ante otro equipo llamado a competir en Primera Federación.

David Albelda, entrenador del Villarreal B. / Juan Francisco Roca

Dos pruebas de cantera y exigencia

El partido ante el Valencia Mestalla llegará en una fase inicial de la preparación y servirá para medir el primer punto competitivo del equipo de Albelda. Más allá del resultado, será una cita útil para comprobar automatismos, ver el encaje de los nuevos futbolistas y empezar a definir roles dentro de una plantilla que volverá a mezclar juventud, talento y ambición.

El duelo contra el Real Zaragoza, por su parte, tendrá un componente de exigencia superior por el potencial del rival y por la cercanía del inicio liguero. El conjunto aragonés, también inmerso en la preparación de su temporada, será una buena vara de medir para un Villarreal B que quiere llegar al campeonato con ritmo, piernas y una idea de juego reconocible.

El Real Zaragoza ha descendido esta temporada de Segunda División a Primera RFEF. / Agencias

Albelda empieza a dar forma al nuevo proyecto

La pretemporada será clave para David Albelda, que afronta el reto de consolidar al filial en una Primera Federación cada vez más competida. El técnico valenciano tendrá que ajustar piezas, repartir minutos y comprobar qué jugadores están preparados para asumir protagonismo desde el inicio del curso.

En ese proceso tendrán especial importancia los amistosos. El Villarreal B suele aprovechar este tramo del verano para acelerar la adaptación de los nuevos fichajes, dar continuidad a los futbolistas que siguen del curso anterior y abrir la puerta a jóvenes de la cantera que puedan ganarse un sitio en dinámica del filial.

Jan Encuentra, nuevo fichaje del Villarreal B. / VILLARREAL CF

Refuerzos y continuidad en el Mini Submarino

La planificación deportiva también se mueve en los despachos. El Villarreal B ya ha incorporado a Jan Encuentra, lateral derecho procedente del FC Andorra, una apuesta de futuro para reforzar la zaga. También ha llegado Valen Gómez, atacante toledano que aterriza libre tras militar en el Talavera de la Reina y que puede actuar tanto como delantero como en posiciones de banda.

A esas altas se suma una renovación importante: la de Ayman Arguigue, que prolonga su vinculación con el club amarillo hasta 2029. El delantero hispano-marroquí, que llegó al filial en el mercado invernal, seguirá creciendo en el Mini Submarino después de dejar buenas sensaciones en el tramo final de la pasada temporada.

Valen Gómez, nuevo delantero del Villarreal B. / Villarreal CF

Un verano para construir el nuevo Villarreal B

Con los amistosos ante el Valencia Mestalla y el Real Zaragoza como primeras referencias destacadas, la pretemporada del Villarreal B empieza a definirse. El filial amarillo afronta un verano importante, con fichajes, renovaciones y una plantilla todavía en construcción, pero con una idea clara: llegar al inicio de la competición preparado para competir desde el primer día.

La hoja de ruta aún puede completarse con más encuentros, pero el equipo de Albelda ya tiene marcados dos exámenes de interés. El primero, ante un rival de cantera como el Valencia Mestalla. El segundo, frente a un Real Zaragoza que elevará el nivel competitivo. Dos pruebas para empezar a calibrar el nuevo Mini Submarino.