La racha de ocho años de sequía que ha roto Alex Freeman para el Villarreal

Alexander Freeman ya forma parte de la historia mundialista del Villarreal CF. El lateral derecho del Submarino, internacional con Estados Unidos, firmó el 2-0 de su selección ante Australia en el Mundial 2026 y rompió una sequía que se prolongaba desde hacía ocho años. Desde Rusia 2018 ningún futbolista perteneciente al Villarreal había marcado en una Copa del Mundo. El último había sido Denis Cheryshev, protagonista inesperado y brillante con la selección rusa en aquel torneo.

El tanto de Freeman llegó en un momento clave del partido. Estados Unidos ya mandaba en el marcador y el futbolista groguet apareció para ampliar la ventaja antes del descanso, en una acción que tuvo que ser revisada por el VAR antes de subir definitivamente al marcador. Para el combinado estadounidense supuso un paso firme en su Mundial; para el Submarino, una nueva muesca de prestigio en el mayor escaparate del fútbol internacional.

Alex Freeman celebra el gol del 2-0 de Estados Unidos ante Australia. / Agencias

Un gol con sello 'groguet'

El nombre de Freeman se suma así a una lista reducida y especial. No todos los clubes pueden presumir de tener goleadores mundialistas en activo, y el Villarreal vuelve a hacerlo ocho años después. El lateral estadounidense, una de las apuestas de presente y futuro del Submarino para el carril derecho, confirmó también en la Copa del Mundo una de las virtudes que le han hecho ganar peso: su capacidad para llegar al área contraria, atacar el segundo palo y aparecer en zonas de remate pese a partir desde la defensa.

Su gol ante Australia tiene además un valor simbólico para la entidad amarilla. El conjunt amarillo había mantenido presencia internacional en los últimos Mundiales, pero desde 2018 no encontraba un tanto firmado por un futbolista de su plantilla. Freeman rompió esa barrera y devolvió al club castellonense a una estadística de enorme visibilidad.

Alex Freeman despeja con la cabeza en el primer partido ante Paraguay. / SCOTT STRAZZANTE

El recuerdo de Cheryshev

La última vez que un jugador del Villarreal había marcado en un Mundial fue con Denis Cheryshev como protagonista. El atacante ruso firmó un torneo memorable en 2018. Empezó desde el banquillo, pero la lesión de Dzagoev en el partido inaugural ante Arabia Saudí le abrió la puerta y la aprovechó con una irrupción fulgurante: dos goles en el 5-0 de Rusia.

Su estado de gracia continuó ante Egipto, donde volvió a marcar en la victoria rusa por 3-1. Y su gran obra llegó en los cuartos de final frente a Croacia, con un zurdazo desde fuera del área que quedó como una de las imágenes más recordadas de aquella Copa del Mundo. Rusia cayó eliminada en los penaltis, pero Cheryshev terminó el campeonato con cuatro goles, a la altura de nombres como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann o Romelu Lukaku.

Cheryshev con Rusia en 2018 siendo jugador del Villarreal. / ETIENNE LAURENT

Aquel tanto ante Croacia había quedado grabado como el último gol mundialista de un futbolista del Villarreal. Hasta que apareció Freeman.

De Rusia 2018 a Estados Unidos 2026

El Mundial de 2018 tuvo una fuerte presencia amarilla. Además de Cheryshev, el Villarreal contó con representantes como Antonio Rukavina, Carlos Bacca, Salem Al Dawsari y Alfred N’Diaye. En aquella cita también marcó Salem con Arabia Saudí, en el tiempo añadido ante Egipto, aunque el gran icono groguet del torneo fue el internacional ruso.

Ocho años después, el relevo llega desde Estados Unidos. Freeman convierte su primer gran momento mundialista en una noticia de impacto para el Villarreal, que vuelve a aparecer en el mapa goleador de una Copa del Mundo. No es solo un tanto más en la fase de grupos. Es el final de una espera que venía de 2018 y la confirmación de que el Submarino mantiene presencia real en los grandes escenarios.

Alex Freeman, lateral del Villarreal y de la selección de Estados Unidos. / Agencias

El gol ante Australia, además, refuerza la figura de un futbolista llamado a pelear por un papel importante en el Villarreal de Iñigo Pérez. Freeman llegó al Mundial como uno de los nombres propios del Submarino y sale de este partido con una carta de presentación inmejorable: titularidad, protagonismo internacional y un gol que ya tiene sitio en la memoria amarilla.

El Villarreal vuelve a celebrar un gol en un Mundial. Y esta vez lleva la firma de Alexander Freeman.