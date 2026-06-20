Cuando el Villarreal fue elegido el mejor club de fútbol del mundo...

Mientras el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México parece ocuparlo todo, con los clubs todavía en esas semanas de transición que enlazan el final de la temporada 2025/2026 y el arranque de la pretemporada de la 2026/2027, un periodo prolongado por los 39 largos días de la cita norteamericana, es tiempo para repasos históricos, consultas de ránkings. Esta semana, el Periódico Mediterráneo publicaba el puesto del Villarreal CF en diversas clasificaciones mundiales. Y ahora es el turno para repasar una historia singular, cuando el club amarillo fue elegido el mejor del mundo.

En diciembre de 2004, el Submarino de Manuel Pellegrini, Juan Román Riquelme y Diego Forlán fue reconocido como mejor club del mundo del mes por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés).

Un poco de memoria

Hubo un mes en el que el Villarreal CF miró al mundo desde arriba. Fue en diciembre de 2004, cuando la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol) nombró al Submarino como mejor club del mundo del mes, un reconocimiento que hoy se lee como una fotografía perfecta del salto que estaba dando la entidad amarilla.

Aquel Villarreal estaba dirigido por Manuel Pellegrini y empezaba a construir una de las etapas más brillantes de su historia. El equipo no había arrancado nada bien la temporada y a finales de noviembre ocupaba la zona baja de la clasificación, pero diciembre cambió el pulso del curso. Sin derrotas, con crecimiento futbolístico y con una pareja llamada a marcar época, el club empezó a enseñar al fútbol español y europeo que su techo estaba mucho más alto de lo que muchos imaginaban.

El Submarino cerró aquel mes con victorias ante Getafe, Málaga y Egaleo (fase de grupos de la Copa de la UEFA), además de empates frente al Partizan de Belgrado, el Real Madrid y el Albacete. Ese tramo permitió al equipo escalar posiciones en LaLiga y, sobre todo, activar una dinámica que terminaría siendo histórica.

Riquelme y Forlán, en el duelo ante el Levante en 2005, en El Madrigal. / MANOLO NEBOT

La sociedad Riquelme-Forlán

La gran bandera de aquel Villarreal fue la sociedad formada por Juan Román Riquelme y Diego Forlán. El argentino aportó pausa, talento, último pase y una manera distinta de ordenar el juego. El uruguayo convirtió esa producción en goles. En la temporada 2004/2005, Forlán acabaría como Pichichi de LaLiga y ganador de la Bota de Oro; mientras que Riquelme firmaría cifras extraordinarias entre goles y asistencias.

Aquel reconocimiento de la IFFHS no fue una anécdota aislada, sino el aviso de lo que estaba por venir. El Villarreal completó una segunda vuelta memorable, terminó tercero en LaLiga (como en el curso recién finalizado) y consiguió por primera vez en su historia el billete para la Liga de Campeones.

GALERÍA | No te pierdas el partido de Leyendas del Villarreal CF / MANOLO NEBOT

Hoy en día

Dos décadas después, aquel diciembre del 2004 sigue ocupando un lugar especial en la memoria grogueta. Fue el mes en el que el Villarreal dejó de ser una revelación simpática para convertirse en un club con dimensión internacional. El mes en el que el Submarino tocó, al menos estadísticamente, la cima del fútbol mundial.

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