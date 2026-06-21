Alex Freeman, el sueño americano del Villarreal en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 le está sirviendo a Alex Freeman como escaparate, examen y carta de presentación. El lateral derecho del Villarreal CF ha iniciado la cita con Estados Unidos de la mejor manera posible: titular en los dos primeros partidos de su selección, ante Paraguay y Australia, y protagonista directo en el crecimiento competitivo del combinado anfitrión. A sus 21 años, el futbolista norteamericano está viviendo en casa el torneo que puede marcar un antes y un después en su carrera.

Freeman llegó al Villarreal como una apuesta de futuro, pero su irrupción mundialista empieza a acelerar los tiempos. El Submarino lo observa desde la distancia con una lectura evidente: el club tiene entre manos un lateral de presente y proyección, un jugador con físico, recorrido y personalidad para competir en una posición de enorme exigencia. Y lo más importante: está respondiendo cuando el foco es máximo.

Alex Freeman, lateral derecho del Villarreal, celebra el gol del 2-0 de Estados Unidos ante Australia. / Agencias

Titular ante Paraguay y Australia

El estreno de Estados Unidos ante Paraguay ya dejó señales positivas. Freeman apareció en el once inicial, asumió responsabilidades en el carril derecho y mostró ese perfil que tanto valora el Villarreal: potencia para ir hacia delante, despliegue físico, capacidad para repetir esfuerzos y una presencia cada vez más madura en campo propio.

La confirmación llegó frente a Australia. De nuevo titular, el lateral groguet volvió a tener protagonismo y redondeó su actuación con un gol que elevó todavía más su figura. Su tanto, el 2-0 de Estados Unidos, reforzó la sensación de que Freeman no está en el Mundial solo para aprender, sino también para competir, producir y reclamar espacio dentro de una selección que juega con la presión añadida de hacerlo como anfitriona.

Alex Freeman despeja con la cabeza en el partido ante Paraguay.. / SCOTT STRAZZANTE

Un lateral de recorrido para Iñigo Pérez

El rendimiento de Freeman también tiene lectura en clave Villarreal. El equipo amarillo encara la temporada 2026/27 con el regreso a la Liga de Campeones y con Iñigo Pérez al frente del banquillo. En ese contexto, el lateral derecho será una posición a seguir muy de cerca. Freeman ofrece un perfil específico, natural en la demarcación, con profundidad, zancada y vocación ofensiva.

Su crecimiento puede resultar especialmente valioso en un Villarreal que necesitará piernas, energía y variantes para competir cada tres días. La Champions exige laterales capaces de defender lejos del área, sostener duelos ante extremos de primer nivel y, al mismo tiempo, aportar salida y amplitud en ataque. Freeman todavía está en pleno proceso de maduración, pero el Mundial está demostrando que tiene materia prima para asumir retos mayores.

Alex Freeman, lateral del Villarreal y de la selección de Estados Unidos. / Agencias

Escaparate y futuro amarillo

El caso de Freeman reúne todos los ingredientes de una historia atractiva para el Villarreal: joven, internacional, mundialista, con contrato largo y margen de crecimiento. Su presencia en Estados Unidos le da visibilidad global, pero también le obliga a acelerar aprendizajes. Cada partido en el Mundial es una prueba de carácter. Cada duelo, una oportunidad para medir hasta dónde puede llegar.

Para el Submarino, su buen inicio es una noticia doblemente positiva. Por un lado, confirma el acierto de una apuesta realizada pensando a medio y largo plazo. Por otro, abre la puerta a que Freeman llegue a la pretemporada con confianza, ritmo competitivo y un plus de autoestima tras medirse en el mayor escenario del fútbol.

Alex Freeman celebra su gol con Estados Unidos ante Australia. / Agencias

El primer año completo, el gran examen

El verdadero desafío llegará después del Mundial. Freeman afrontará su primer año completo en el Villarreal con la necesidad de ganarse un lugar estable en la plantilla y convencer a Iñigo Pérez desde el primer día. Su actuación con Estados Unidos ya le ha dado argumentos, pero la exigencia diaria de LaLiga y la Champions será el filtro definitivo.

De momento, el sueño americano avanza con paso firme. Freeman se está examinando en casa, ante su gente y bajo los focos del Mundial, y está respondiendo con creces. En Vila-real toman nota. El lateral derecho que llegó como apuesta de futuro empieza a pedir sitio como realidad amarilla.