La doble decepción del 'groguet' Nicolas Pepe con Costa de Marfil en el Mundial

La segunda jornada del Mundial 2026 dejó una doble decepción para Nicolas Pepe. El futbolista del Villarreal CF, titular en el estreno de Costa de Marfil ante Ecuador, comenzó esta vez en el banquillo frente a Alemania y apenas tuvo margen para cambiar el partido. Entró en el minuto 85, con 1-1 en el marcador, agitó el tramo final con una acción que pudo convertirse en el 1-2 y acabó viendo cómo la selección germana castigaba a los africanos en el tiempo añadido.

La noche de Toronto tenía aroma de oportunidad grande para Costa de Marfil. Los ‘elefantes’ venían de ganar 1-0 a Ecuador en la primera jornada y se medían a Alemania con la posibilidad de encarrilar la clasificación a los dieciseisavos del Mundial. Sin embargo, el seleccionador Emerse Faé optó por mover el once y Pepe perdió la titularidad en una cita de máxima exigencia. Para el jugador amarillo, que había arrancado de inicio en el debut, fue el primer golpe de la noche.

Nicolas Pepe, jugador del Villarreal, con Costa de Marfil en el partido del Mundial 2026 ante Alemania. / Efe

De titular a recurso final

Pepe tuvo que esperar hasta el minuto 85. Su entrada llegó por Diomandé, uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo marfileño, y con el partido completamente abierto. Costa de Marfil se había adelantado por medio de Kessié, Alemania había reaccionado con Undav y el duelo caminaba hacia un final de máxima tensión.

El atacante del Villarreal no necesitó demasiado tiempo para dejar su sello. En el minuto 89, condujo una transición perfecta y habilitó a Simon Adingra, que recibió en una situación muy clara para marcar el 1-2. El control del extremo no fue bueno y la ocasión se esfumó sin remate. Fue la acción que pudo cambiarlo todo: el partido, el grupo y también la lectura del papel de Pepe en el Mundial.

Deniz Undav marcó el gol del triunfo de Alemania ante Costa de Marfil. / EDUARDO LIMA / EFE

Una asistencia que se quedó en casi

La jugada resumió la noche del internacional marfileño. Pepe apareció poco, pero apareció bien. En apenas unos minutos, fue capaz de generar una de las ocasiones más peligrosas de Costa de Marfil en el tramo final. No le sirvió para salir reforzado del todo porque el fútbol, cruel en los detalles, castigó a los ‘elefantes’ justo después.

Cuando el empate parecía ya un mal menor para los africanos, Deniz Undav firmó el 2-1 en el minuto 94. Alemania completó la remontada, se escapó en el liderato del Grupo E y dejó a Costa de Marfil con la sensación de haber tenido muy cerca un resultado de enorme valor. Para Pepe, la decepción fue doble: suplente en un partido grande y derrotado tras haber rozado una acción decisiva.

Nicolas Pepe, jugador del Villarreal, con Costa de Marfil en el partido del Mundial 2026 ante Alemania. / Sebastiao Moreira

Curazao, el día para resarcirse

La buena noticia para Costa de Marfil es que sigue dependiendo en buena medida de sí misma. Tras dos jornadas, el equipo africano suma tres puntos y mantiene una posición favorable para alcanzar la siguiente ronda. Alemania lidera el Grupo E con seis puntos, mientras que Ecuador y Curazao quedan por detrás con uno. El triunfo ante Ecuador en el debut conserva ahora un valor enorme.

El tercer partido será decisivo. Costa de Marfil se enfrentará a Curazao el jueves 25 de junio, a las 22.00 horas en horario peninsular español, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Una victoria le daría el pase directo a dieciseisavos. Un empate la dejaría pendiente de los desempates y del Alemania-Ecuador, además de la vía de los mejores terceros. Una derrota, en cambio, complicaría mucho el camino.

Nicolas Pepe, jugador del Villarreal, con Costa de Marfil en el partido del Mundial 2026 ante Alemania. / Sebastiao Moreira

Para Nico Pepe, esa cita aparece como una oportunidad evidente para resarcirse. El Mundial no ha terminado para el futbolista del Villarreal, pero el aviso ya está ahí: la competencia en Costa de Marfil es fuerte y cada minuto pesa. Ante Curazao, el atacante amarillo buscará recuperar protagonismo, transformar el “casi” de Toronto en una acción definitiva y ayudar a su selección a prolongar su aventura mundialista.