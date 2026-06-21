El Villarreal tiene otra forma de hacer caja este verano: ¿Qué jugadores pueden aportarle cash?

El mercado de fichajes también puede darle alegrías al Villarreal CF sin necesidad de vender a ningún jugador de su actual plantilla. El club amarillo mantiene derechos económicos sobre varios futbolistas que ya salieron de La Cerámica, pero que podrían generar nuevos ingresos si sus actuales clubes deciden traspasarlos durante este verano.

Iván Martín, Javi Guerra, Thierno Barry y Karl Etta-Eyong son los cuatro nombres que el Submarino sigue de cerca. Todos tienen pasado groguet, todos han ganado cotización lejos de Vila-real y todos aparecen ya relacionados con posibles movimientos de mercado. En algunos casos, el ingreso podría ser notable.

Ivan Martin (i), con el Girona. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Iván Martín: el 30% de una futura venta

Iván Martín es uno de los casos más interesantes para el Villarreal. El Girona lo fichó en propiedad tras dos cesiones en Montilivi en una operación que rondó los dos millones de euros, pero el club amarillo se reservó un 30% de una futura venta.

El centrocampista bilbaíno aparece ahora en el escaparate tras el descenso del Girona. Su nombre ha sido situado en la órbita de equipos como el Espanyol, Sevilla, Athletic, Deportivo y otros clubes del extranjero. Para el Villarreal, cualquier salida dejaría un ingreso directo. Una venta cercana a los seis millones podría suponer alrededor de 1,8 millones para las arcas groguetes.

Javi Guerra, jugador del Valencia. / Agencias

Javi Guerra: el gran pellizco que mira al Barça

El caso de Javi Guerra es el que puede dejar una cantidad más alta. El centrocampista de Gilet salió de la cantera del Villarreal rumbo al Valencia, pero el Submarino conserva el 30% de una futura venta. Por eso, cualquier operación importante desde Mestalla tendría efecto directo en La Cerámica.

El FC Barcelona ya ha preguntado por la situación del jugador a través de Deco. El Valencia no contempla vender y remite a su cláusula, pero el interés azulgrana convierte a Guerra en un asunto de máxima atención para el Villarreal. Si el traspaso se fuera a 30 millones, el club amarillo tendría derecho a nueve; si alcanzara los 40, el pellizco subiría a doce.

Thierno Barry, en el vestuario del Everton. / Everton FC

Thierno Barry: otro negocio pendiente desde la Premier

Thierno Barry ya fue una venta redonda para el Villarreal. El Everton pagó 32,5 millones fijos más 5,5 en variables por el delantero francés, que solo había jugado una temporada en el Submarino. Además, el club castellonense se guardó un 10% de una futura venta.

Ese porcentaje vuelve a cobrar importancia porque el RB Leipzig ha movido ficha. El club alemán ha contactado con el Everton para conocer la situación de Barry, que mantiene mercado en Europa. Si los ‘toffees’ aceptaran una venta por una cifra relevante, el Villarreal volvería a ingresar por un delantero que ya dejó una plusvalía notable.

El camerunés Etta Eyong, jugador del Levante. / Levante UD

Etta-Eyong: el porcentaje más complejo

Karl Etta-Eyong es una operación con más matices. El Villarreal lo traspasó al Levante por tres millones, pero pactó un reparto de plusvalías por tramos. Si la venta se cerrara entre tres y 7,5 millones, el 80% de la plusvalía sería para el Villarreal. Entre 7,5 y 15 millones, el reparto sería al 50%. Y si supera los 15 millones, el Villarreal percibiría el 20% de la plusvalía.

El Ipswich Town, recién ascendido a la Premier League, ya se ha interesado por el delantero camerunés. El Levante sabe que no necesita vender con urgencia, pero también que Etta-Eyong tiene mercado y que su cláusula es superior para clubes ingleses. En cualquier caso, hay otro matiz importante: el Cádiz recibirá el 50% de lo que ingrese el Villarreal.

El consejero delegado del Villarreal CF, Fernando Roig Negueroles (i), junto al presidente del Submarino, Fernando Roig (d), en el palco ante el Athletic. / Gabriel Utiel

Una caja paralela para el Villarreal

El Villarreal ha convertido estos porcentajes en una herramienta más de su modelo de club. Vender bien no siempre significa cerrar una operación en el momento del traspaso. A veces, el verdadero beneficio llega después, cuando el futbolista se revaloriza en otro contexto y aparece un tercer club dispuesto a pagar.

Este verano puede activar varias de esas cláusulas pendientes. Iván Martín, Javi Guerra, Barry y Etta-Eyong no pertenecen al Villarreal, pero todos pueden jugar un papel económico importante en el mercado groguet. La caja del Submarino también mira de reojo a Girona, Valencia, Everton y Levante.