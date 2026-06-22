La radiografía de la plantilla del Villarreal 26/27: pendientes de la medular y los canteranos

El Villarreal CF llegará al inicio de la pretemporada con buena parte de los deberes hechos, aunque todavía con varias carpetas abiertas. El nuevo proyecto de Iñigo Pérez tiene una estructura bastante reconocible, con una plantilla amplia, varias piezas que regresan tras cesión y un grupo de futbolistas del filial que pueden tener la oportunidad de trabajar e incluso quedarse en el equipo.

La fotografía actual del Submarino deja una conclusión clara: el club tiene cubierta buena parte de las posiciones, pero el centro del campo marcará el ritmo del mercado. Las salidas de Thomas Partey y Dani Parejo obligan a reforzar dos zonas muy concretas: el mediocentro defensivo y el mediocentro organizador.

Fernando Roig Negueroles (i), consejero delegado, junto al director de fútbol, Tena, el presidente, Fernando Roig, y el técnico, Marcelino (d). / Carmen Ripollés / Diario As

Decisión en la portería

La portería aparece como una de las zonas más pobladas. El Villarreal cuenta con Luiz Júnior, Diego Conde y Arnau Tenas, además de Álex Quevedo, que regresa tras cesión y queda como 4º portero en la composición inicial de la plantilla.

Esa acumulación invita a pensar que el club deberá tomar decisiones durante el verano, especialmente si aparece alguna opción de mercado, como es el caso del interés del Sevilla por Diego Conde, aunque se está a la espera de una oferta formal.

Luiz Júnior junto a su compañero Diego Conde. / VILLARREAL CF

Versatilidad en defensa

En defensa, el Submarino presenta una mezcla de futbolistas consolidados, jugadores jóvenes y perfiles polivalentes. En el lateral derecho aparece Alex Freeman, además de Juan Foyth, Santiago Mouriño y Pau Navarro, que también pueden actuar en ese costado, aunque son centrales de origen.

En el centro de la defensa hay competencia. Logan Costa, Willy Kambwala, Renato Veiga, Juan Foyth, Santiago Mouriño y Pau Navarro elevan el número de alternativas para Iñigo Pérez. La versatilidad puede ser una ventaja, pero también obliga a ordenar roles antes de iniciar la temporada.

Juan Foyth y Lo Celso peleando por un balón. / Jose Manuel Vidal

Además, Jean-Ives Valou (‘B’) tiene opciones de realizar la pretemporada con el primer equipo.

En el lateral izquierdo, la salida de Alfonso Pedraza queda compensada con el regreso de Carlos Romero, recientemente renovado y de vuelta tras cesión. Junto a él aparece Sergi Cardona, lo que deja esa banda con dos especialistas.

Nicolas Pepe y Santi Comesaña se saludan tras un gol del Villarreal. / MANOLO NEBOT ROCHERA

La medular y el mercado

El centro del campo es la zona más sensible. El Villarreal mantiene a futbolistas como Santi Comesaña y Pape Gueye, aunque el senegalés sigue siendo uno de los nombres con cartel en el mercado. A partir de ahí, el club debe recomponer una sala de máquinas que pierde peso específico con las salidas de Partey y Parejo.

En el puesto de mediocentro organizador aparecen Dani Requena, Ramón Terrats y Thiago Ojeda, todos ellos como jugadores que regresan tras cesión. De ellos, en los planes iniciales del club solo está que Dani Requena permanezca en plantilla.

También entran en la ecuación Carlos Maciá y Alassane Diatta, futbolistas del filial que cuentan con opciones de hacer la pretemporada con el primer equipo. Para ambos, el verano puede ser una ventana importante para convencer al cuerpo técnico.

Mikautadze contra el Levante. / MEDITERRÁNEO

Variantes en ataque

En la zona ofensiva, el Villarreal dispone de una nómina amplia y variada. En la derecha aparecen perfiles como Tajon Buchanan, Nicolas Pepe e Ilias Akhomach, mientras que en posiciones interiores o de segunda punta destacan Gerard Moreno, Ayoze Pérez, Alberto Moleiro y Hugo López, este último también perteneciente al filial y con opciones de pretemporada.

En la banda izquierda, el escenario queda más depurado con solo Alberto Moleiro en plantilla, más el regreso de Thiago Fernández tras su cesión. Junto a ellos, el joven Joselillo Gaitán, encuadrado dentro del grupo del filial que puede trabajar con el primer equipo.

Así está la plantilla del Villarreal 2026/27 en estos momentos. / J. C. Gozalbo / Imagen Mediterráneo

La delantera, por su parte, cuenta con Georges Mikautadze, Tani Oluwaseyi, además de Gerard y Ayoze que pueden ser segundos puntas. El Villarreal tiene una plantilla con base, talento y alternativas. Pero también con exceso en algunas posiciones y necesidades evidentes en otras. El mercado, sobre todo en la medular, terminará de definir el primer Villarreal de Iñigo Pérez.