El Villarreal crea un concurso muy ingenioso para diseñar sus 19 brazaletes de capitán para la próxima temporada
El club lanza el concurso ‘Endavant Província’, una iniciativa para que los municipios de Castellón plasmen su identidad cultural, artística y patrimonial en los brazaletes que lucirá el capitán amarillo durante la temporada 2026/27
El Villarreal CF ha puesto en marcha una iniciativa tan original como simbólica para la próxima temporada. El club amarillo ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para participar en el Concurso de Diseño de Brazaletes “Endavant Província”, una propuesta que busca unir fútbol, territorio, arte e identidad castellonense en uno de los elementos más representativos dentro del terreno de juego: el brazalete de capitán.
La entidad grogueta quiere que los municipios de la provincia de Castellón sean protagonistas durante la campaña 2026/27 a través de los brazaletes oficiales que lucirá el capitán del primer equipo en los partidos disputados en el Estadio de la Cerámica. Una forma de llevar la esencia de cada localidad al máximo escaparate del Villarreal y de reforzar el vínculo histórico del club con su entorno más cercano.
Los ayuntamientos y artistas locales, protagonistas
El concurso está dirigido a los ayuntamientos de la provincia de Castellón, que podrán presentar una candidatura acompañada de una propuesta artística elaborada por un artista local. Cada diseño deberá representar la identidad del municipio participante mediante elementos culturales, históricos, naturales, tradicionales o patrimoniales.
El objetivo es que cada brazalete sea mucho más que un complemento deportivo. El Villarreal pretende convertirlo en una pequeña obra visual capaz de contar una historia: la de un pueblo, su paisaje, sus fiestas, sus símbolos, su patrimonio o cualquier rasgo que permita reconocer la personalidad de la localidad elegida.
De esta manera, el club abre la puerta a que los municipios castellonenses tengan presencia directa en La Cerámica y en la imagen del equipo durante la próxima temporada. Una acción que encaja dentro del proyecto Endavant Província, con el que el Villarreal CF lleva años promocionando el deporte, la cultura y la identidad de Castellón.
Plazos del concurso
El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el 25 de junio hasta el 17 de julio de 2026 a las 23.59 horas. Una vez cerrado el periodo de presentación de candidaturas, el Villarreal CF seleccionará un total de 19 diseños, que formarán parte de la colección oficial de brazaletes Endavant Província 2026/27.
Esos 19 brazaletes serán los elegidos para acompañar al capitán del Villarreal durante la temporada en los encuentros oficiales que el primer equipo dispute como local. Cada partido servirá, por tanto, para dar visibilidad a un municipio diferente de la provincia, situándolo en el centro de la comunicación vinculada a ese encuentro.
Visibilidad en La Cerámica y reconocimiento público
Los brazaletes seleccionados tendrán una exposición especial durante toda la campaña. El capitán del Villarreal CF lucirá cada diseño en un partido oficial en el Estadio de la Cerámica, lo que convertirá a los municipios elegidos en protagonistas de una jornada de fútbol de primer nivel.
Además, los artistas locales cuyos diseños resulten seleccionados recibirán reconocimiento público a través de los canales oficiales del Villarreal CF, reforzando también el valor creativo y cultural de la iniciativa.
Con este concurso, el club amarillo vuelve a apostar por una fórmula que va más allá de lo estrictamente deportivo. El brazalete de capitán, símbolo de liderazgo y pertenencia dentro del equipo, se transformará en una plataforma para mostrar la riqueza cultural, patrimonial y artística de la provincia de Castellón.
El Villarreal quiere que cada brazalete cuente una historia y que cada municipio pueda sentirse representado en el césped de La Cerámica. Una iniciativa ingeniosa, participativa y con fuerte carga emocional que une al Submarino con su provincia de cara a la temporada 2026/27.
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