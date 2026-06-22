Villarreal | La Senegal de Pape Gueye vive un incendio en el Mundial antes de jugarse la vida ante la Noruega de Haaland

La Senegal de Pape Gueye está metida de lleno en un incendio en pleno Mundial 2026. El combinado africano, con el centrocampista del Villarreal CF en sus filas, afronta en la madrugada del lunes al martes (ya 23 de junio del 2026), a las 2.00 horas, un partido decisivo ante Noruega en Nueva York/Nueva Jersey. Y lo hace con la necesidad de reaccionar en el césped, pero también con un ruido interno que amenaza con desbordar a una de las selecciones más potentes de África.

El estreno no fue el esperado. Senegal arrancó el torneo con una derrota ante Francia por 3-1, un resultado que podía entrar dentro del guion por el potencial del rival, pero que dejó una sensación amarga. A los Leones de Teranga se les esperaba algo más tras llegar al Mundial con el impulso de su reciente título continental y con una generación llamada a competir de verdad.

Kylian Mbappé celebra uno de sus dos goles contra Senegal. / AGENCIAS

El problema es que el debate ya no está solo en el fútbol. Según diferentes informaciones del entorno de la selección y de medios africanos, el malestar con la Federación Senegalesa viene de lejos y afecta a cuestiones económicas, contractuales y logísticas.

Pape Thiaw | Un seleccionador sin contrato

El foco más delicado apunta al banquillo. Pape Thiaw, seleccionador de Senegal, estaría trabajando sin contrato en vigor desde hace meses. Varias informaciones aseguran, además, que el técnico arrastra retrasos en el cobro de varias nóminas, una situación llamativa para una selección que acaba de presentarse en una Copa del Mundo.

A ese escenario se suman las primas pendientes. En el entorno del combinado senegalés se apunta que los jugadores no habrían cobrado los bonus acordados por la conquista de la Copa de África ni tampoco las primas vinculadas a la clasificación para el Mundial 2026. Un conflicto económico que llega en el peor momento posible: justo cuando el equipo necesita máxima concentración para no quedarse contra las cuerdas.

Comida de fuera del hotel | El caos logístico

El malestar también salpica a la logística. Según Sport News Africa, la expedición senegalesa no estaría satisfecha con el hotel elegido en Nueva Jersey. Las quejas no se limitarían a las instalaciones, sino que afectarían especialmente a la alimentación.

La federación senegalesa de fútbol no habría desplazado a su propio chef, una decisión que ha generado incomodidad dentro del grupo. La situación habría llegado hasta el punto de que varios futbolistas estarían optando por comprar comida fuera del hotel por sus propios medios. Una imagen impropia de una selección que disputa el mayor torneo del planeta.

Pape Gueye | El foco groguet en Senegal

En ese contexto aparece el nombre de Pape Gueye. El centrocampista del Villarreal forma parte de una Senegal que necesita aislarse del ruido institucional y responder en el campo. Para el jugador groguet, el partido ante Noruega tiene una doble lectura: la colectiva, por la supervivencia mundialista, y la individual, por su papel en una selección con mucho talento pero demasiados frentes abiertos.

Senegal se juega más que tres puntos. Tras caer ante Francia, una nueva derrota dejaría al equipo africano en una posición muy delicada dentro del grupo I, considerado uno de los más exigentes del torneo por el nivel de sus integrantes. Francia parte como gran favorita, pero el duelo entre Noruega y Senegal puede marcar el destino inmediato de ambos.

Noruega | Una final antes de tiempo

Noruega llega al choque con la oportunidad de encarrilar su clasificación para los dieciseisavos de final. Senegal, en cambio, afronta el partido con urgencias. Necesita ganar, o al menos no perder, para seguir viva y evitar que el Mundial empiece a escaparse demasiado pronto.

El escenario no puede ser más tenso. Por un lado, una selección con futbolistas de primer nivel y ambición de llegar lejos. Por otro, un entorno marcado por los impagos, los problemas de contrato, las quejas por el hotel, la polémica por la comida y la presión de un partido que puede decidir media clasificación.

La Senegal de Pape Gueye llegó al Mundial con cartel de amenaza. Ahora debe demostrar que puede competir pese al incendio. Y la primera respuesta tendrá que llegar ante Noruega, en una madrugada clave para saber si los Leones de Teranga siguen rugiendo o empiezan a despedirse demasiado pronto.