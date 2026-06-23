Pape Gueye, uno de los jugadores más importantes del Villarreal, contra las cuerdas en el Mundial con Senegal

Pape Gueye llegaba al Mundial como uno de los grandes pilares de Senegal y como uno de los futbolistas más importantes del Villarreal, pero la cita se ha torcido muy pronto para el combinado africano. La selección senegalesa cayó ante Noruega por 3-2 en un partido que se le escapó en un tramo demoledor entre el final de la primera parte y el inicio de la segunda. Marcus Pedersen adelantó al conjunto nórdico en el minuto 43 y Erling Haaland amplió la ventaja nada más arrancar la reanudación, en el 48. Ismaïla Sarr recortó distancias en el 53, pero de nuevo Haaland golpeó en el 58 para poner el 3-1. Ya en el añadido, Sarr firmó su doblete en el 90+3, aunque el tanto no fue suficiente para evitar la segunda derrota senegalesa.

El centrocampista, llamado a dar equilibrio y presencia en el centro del campo, fue titular y disputó 54 minutos antes de ser sustituido por Mbaye. La derrota, unida a la sufrida en el debut ante Francia, deja a Senegal contra las cuerdas. El equipo africano está obligado a ganar a Iraq en la última jornada para apurar sus opciones de clasificación como uno de los ocho mejores terceros. Un escenario límite para una selección que llegó al torneo con ambición y que ahora se ve obligada a remar entre dudas deportivas y problemas internos.

Pape Gueye, durante el encuentro ante Noruega. / AGENCIAS

Problemas extradeportivos

El foco más delicado apunta al banquillo. Pape Thiaw, seleccionador de Senegal, estaría trabajando sin contrato en vigor desde hace meses. Varias informaciones aseguran, además, que el técnico arrastra retrasos en el cobro de varias nóminas, una situación especialmente llamativa para una selección que acaba de presentarse en una Copa del Mundo.

A ese escenario se suman las primas pendientes. En el entorno del combinado senegalés se apunta que los jugadores no habrían cobrado los bonus acordados por la conquista de la Copa de África ni tampoco las primas vinculadas a la clasificación para el Mundial 2026. Un conflicto económico que llega en el peor momento posible: justo cuando el equipo necesita máxima concentración para no quedarse fuera a las primeras de cambio.

Malestar logístico

El malestar también salpica a la logística. Según Sport News Africa, la expedición senegalesa no estaría satisfecha con el hotel elegido en Nueva Jersey. Las quejas no se limitarían a las instalaciones, sino que afectarían especialmente a la alimentación.

La federación senegalesa no habría desplazado a su propio chef, una decisión que ha generado incomodidad dentro del grupo. La situación habría llegado hasta el punto de que varios futbolistas estarían optando por comprar comida fuera del hotel por sus propios medios. Una imagen impropia de una selección que disputa el mayor torneo del planeta.

Entre el ruido interno, las dudas deportivas y la obligación de ganar en la última jornada, Senegal afronta ahora una final anticipada. Y Pape Gueye, uno de los nombres llamados a sostener al equipo desde la medular, tendrá que dar un paso adelante para mantener vivo el Mundial de una selección que llegó con cartel y se ha encontrado demasiado pronto al borde del abismo.